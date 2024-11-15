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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.11.2024 - 14:23

Geçtiğimiz hafta yine dolu dolu, oldukça komik bir Twitter anasayfası vardı. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın ev hapsi kararının domine ettiği memleket mizahında farklı şeyler de vardı. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım geçtiğimiz hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım.

Başlayalım.
twitter.com

Herkesin kendi tercihi...

Herkesin kendi tercihi...
twitter.com

Bu az olmuş.

Bu az olmuş.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Çok iyi tanımmış bu.

Çok iyi tanımmış bu.

Çok geç!

Çok geç!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇

👇
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Bravo!

Bravo!
twitter.com

Sen makinasın makina.

Sen makinasın makina.
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com
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