Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Geçtiğimiz hafta yine dolu dolu, oldukça komik bir Twitter anasayfası vardı. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın ev hapsi kararının domine ettiği memleket mizahında farklı şeyler de vardı. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım geçtiğimiz hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım.
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Herkesin kendi tercihi...
Bu az olmuş.
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Çok iyi tanımmış bu.
Çok geç!
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Bravo!
Sen makinasın makina.
Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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