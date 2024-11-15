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Bekarları Evlilikten Soğutan Gerçekleri Açıklayan Kullanıcı Sosyal Medyada Yeni Tartışma Başlattı

Bekarları Evlilikten Soğutan Gerçekleri Açıklayan Kullanıcı Sosyal Medyada Yeni Tartışma Başlattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.11.2024 - 11:55

Evli çiftler genellikle evliliğin iyi yanlarını nadiren konuşurken, kötü taraflarını ise sıkça dile getirirler. Bu durumun birçok bekarın evlilikten soğumasına yol açtığı aşikar. Bir Twitter kullanıcısı da bu duruma isyanı ederek bekarları harekete geçirdi. @hamzaozen_ isimli kullanıcı evli çiftlerin sürekli olarak evliliklerinin zorluklarından bahsederek bekarları olumsuz etkilediğini ve onları adeta ağlama duvarı olarak kullandıklarını dile getirdi. Bakalım bu fikre katılacak mısınız...

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İşte o paylaşım;

İşte o paylaşım;
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Paylaşıma gelen yorumlar da birçok kişinin benzer deneyimler yaşadığını gösterdi.

Paylaşıma gelen yorumlar da birçok kişinin benzer deneyimler yaşadığını gösterdi.
twitter.com

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Kalıcı izler bıraktığı doğru.

Kalıcı izler bıraktığı doğru.
twitter.com

Tavsiyedir.

Tavsiyedir.
twitter.com
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