Kırmızı Forma Kafa Karıştırdı: Kayserili Bir Vatandaş Gallerli Futbolcuları Türk Milli Takımı ile Karıştırdı!

Türkiye'nin Galler ile oynayacağı heyecan dolu maç öncesi Kayseri'de ilginç bir an yaşandı. Kırmızı renkteki Galler forması, Kayserili vatandaşın kafasını karıştırdı. 16 Kasım 2024'te gerçekleşecek olan Türkiye-Galler milli maçı için Kayseri'ye gelen Galler Milli Takımı oyuncuları, vatandaş tarafından Türk futbolcularıyla karıştırıldı. Bu renkli anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş sosyal medyada paylaştı. Heyecandan kaynaklandığını düşündüğümüz bu komik yanlış anlaşılma, maç öncesi keyfinizi yerine getirecek.