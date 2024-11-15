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Kırmızı Forma Kafa Karıştırdı: Kayserili Bir Vatandaş Gallerli Futbolcuları Türk Milli Takımı ile Karıştırdı!

Kırmızı Forma Kafa Karıştırdı: Kayserili Bir Vatandaş Gallerli Futbolcuları Türk Milli Takımı ile Karıştırdı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
15.11.2024 - 15:47

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Türkiye'nin Galler ile oynayacağı heyecan dolu maç öncesi Kayseri'de ilginç bir an yaşandı. Kırmızı renkteki Galler forması, Kayserili vatandaşın kafasını karıştırdı. 16 Kasım 2024'te gerçekleşecek olan Türkiye-Galler milli maçı için Kayseri'ye gelen Galler Milli Takımı oyuncuları, vatandaş tarafından Türk futbolcularıyla karıştırıldı. Bu renkli anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş sosyal medyada paylaştı. Heyecandan kaynaklandığını düşündüğümüz bu komik yanlış anlaşılma, maç öncesi keyfinizi yerine getirecek.

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Kayserili bir taraftar, Galler Milli Takımı oyuncularını Türk Milli Takımı oyuncularıyla karıştırınca ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Kayserili bir taraftar, Galler Milli Takımı oyuncularını Türk Milli Takımı oyuncularıyla karıştırınca ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Kırmızı renkteki Galler forması nedeniyle kafası karışan vatandaş, "Canlarım benim, inşallah" diyerek coşkuyla futbolcuları motive etmeye çalıştı.

Kırmızı renkteki Galler forması nedeniyle kafası karışan vatandaş, "Canlarım benim, inşallah" diyerek coşkuyla futbolcuları motive etmeye çalıştı.

Bu renkli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve yüzlerde tebessüm bıraktı.

İşte o anlar👇📽️

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garibann

içimizdeki gallerliler :))))))))