Sektörün Hafızası: "Sigortalar Attı" Üzerine Bir Sohbet
Sektörün 37 yıllık tecrübesi, Ali Aktuğ'un 'Sigortalar Attı' kitabıyla okuyucuya ulaşıyor. Kitap, yazarın kurumsal kariyerinden edindiği başarıları, kaçınılmaz hataları ve mizahi anıları içtenlikle paylaşırken, sigortacılıktaki büyük dönüşümü ve 'insan faktörünün' kalıcı önemini vurguluyor. Deneyimlerin yeni nesillere aktarılmasını amaçlayan bu eser, aynı zamanda sektöre bir 'siz de yazın' çağrısı niteliğinde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Sigortalar Attı” oldukça dikkat çekici ve merak uyandıran bir başlık. Öncelikle bu kitabın mutfağına gidelim; yazım süreci nasıl başladı ve gelişti?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kitapta başarıların yanı sıra hatalardan da içtenlikle söz ediyorsunuz. Bu kadar samimi bir anlatımı neden tercih ettiniz? Özellikle genç sigortacılara nasıl bir mesaj vermek istediniz?
Kitapta 'insan faktörüne' sıkça vurgu yapıyorsunuz. Teknolojinin bu kadar merkezde olduğu bir çağda, sigortacılıkta insan dokunuşu nasıl korunmalı?
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video