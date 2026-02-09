Sektörün Hafızası: "Sigortalar Attı" Üzerine Bir Sohbet

Birçok yönetici arkadaşım hep kitap yazma niyetinden bahsederdi ama bu sürece girince anladım ki; yazmak, derlemek ve yayınlamak gerçekten meşakkatli bir yolculukmuş. Neyse ki güçlü yayınevleriyle çalışma şansım oldu. Aslında yazarlık serüvenim 10 yıl önce, hâlâ tamamlayamadığım bir sağlık sigortası kitap çalışmasıyla başladı. Araya hayatın yoğunluğu girince o proje rafa kalktı ama mutlaka bir gün tamamlanacak; çünkü sektörde sigortalıya doğrudan hitap eden 'Özel Sağlık Sigortacılığı' kaynağına büyük ihtiyaç var.

Sektördeki 34 yıllık kurumsal kariyerimin ardından kendi danışmanlık şirketimi kurduğumda, o özgürlük hissiyle ilk kitabım “Benden Gidenler, Bana Gelenler” ortaya çıktı. Ardından kızımın, “Baba, anılarını da yazmalısın” ısrarı geldi. Her ne kadar işi eve taşımamaya çalışsam da, kızım paylaştığım küçük hikâyelerden sektörün ne kadar renkli olduğunu fark etmiş. Başta 'Kim okur ki?' diye çekinsem de, biraz da mizahi bir yaklaşımla 'Yaş ilerliyor, ileride unutursam kendi anılarımı kendim okurum' diyerek yola çıktım. 35 değerli ismin katkısıyla zenginleşen, etik değerleri koruyarak hazırladığım, titiz bir kurgu süreci sonunda bu eser doğdu.

Peki, neden “Sigortalar Attı”? Bu ismin arkasında nasıl bir hikâye yatıyor?

Bu hikâye kitabın içinde detaylıca anlatılıyor. Sigorta dendiğinde hâlâ birçok kişinin aklına elektrik sigortası geliyor. Benim için bu yanlış anlamanın sembolik bir karşılığı var. Sigortacılık kariyerime daha sonra adı Yapı Kredi Sigorta olarak değişen Halk Sigorta’da başladım. Annem, bu geçişten sonra bana 'Oğlum ne yaptın? Rahmetli baban duysa üzülürdü' demişti. Bir de alt komşumuza annem 'Oğlum sigortacı olacak' deyince 'Ne güzel, bizim de sürekli sigortalar atıyor, çocuk meslek sahibi olur, ileride bir dükkan açar' ona iş yaptırırız demişti. Bu yorum beni çok etkilemişti ve 'Sigortalar Attı' deyimi zihnime kazındı. Bu isim hem mizahi bir gönderme hem de sektöre dair bir tür ahde vefa niteliğinde.

2025 senesi Kasım ayında Penguen kitapevinde geniş katılımlı bir imza gün gerçekleştirdik Hümanist Yayınevi katkılarıyla. İlk imza günümde dostlar ve arkadaşlar beni yanlız bırakmadı.