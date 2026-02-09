onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Kitap
Sektörün Hafızası: "Sigortalar Attı" Üzerine Bir Sohbet

etiket Sektörün Hafızası: "Sigortalar Attı" Üzerine Bir Sohbet

Cenk Dağcı
Cenk Dağcı - yazio
09.02.2026 - 10:57

Sektörün 37 yıllık tecrübesi, Ali Aktuğ'un 'Sigortalar Attı' kitabıyla okuyucuya ulaşıyor. Kitap, yazarın kurumsal kariyerinden edindiği başarıları, kaçınılmaz hataları ve mizahi anıları içtenlikle paylaşırken, sigortacılıktaki büyük dönüşümü ve 'insan faktörünün' kalıcı önemini vurguluyor. Deneyimlerin yeni nesillere aktarılmasını amaçlayan bu eser, aynı zamanda sektöre bir 'siz de yazın' çağrısı niteliğinde.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Sigortalar Attı” oldukça dikkat çekici ve merak uyandıran bir başlık. Öncelikle bu kitabın mutfağına gidelim; yazım süreci nasıl başladı ve gelişti?

“Sigortalar Attı” oldukça dikkat çekici ve merak uyandıran bir başlık. Öncelikle bu kitabın mutfağına gidelim; yazım süreci nasıl başladı ve gelişti?

Birçok yönetici arkadaşım hep kitap yazma niyetinden bahsederdi ama bu sürece girince anladım ki; yazmak, derlemek ve yayınlamak gerçekten meşakkatli bir yolculukmuş. Neyse ki güçlü yayınevleriyle çalışma şansım oldu. Aslında yazarlık serüvenim 10 yıl önce, hâlâ tamamlayamadığım bir sağlık sigortası kitap çalışmasıyla başladı. Araya hayatın yoğunluğu girince o proje rafa kalktı ama mutlaka bir gün tamamlanacak; çünkü sektörde sigortalıya doğrudan hitap eden 'Özel Sağlık Sigortacılığı' kaynağına büyük ihtiyaç var.

Sektördeki 34 yıllık kurumsal kariyerimin ardından kendi danışmanlık şirketimi kurduğumda, o özgürlük hissiyle ilk kitabım “Benden Gidenler, Bana Gelenler” ortaya çıktı. Ardından kızımın, “Baba, anılarını da yazmalısın” ısrarı geldi. Her ne kadar işi eve taşımamaya çalışsam da, kızım paylaştığım küçük hikâyelerden sektörün ne kadar renkli olduğunu fark etmiş. Başta 'Kim okur ki?' diye çekinsem de, biraz da mizahi bir yaklaşımla 'Yaş ilerliyor, ileride unutursam kendi anılarımı kendim okurum' diyerek yola çıktım. 35 değerli ismin katkısıyla zenginleşen, etik değerleri koruyarak hazırladığım, titiz bir kurgu süreci sonunda bu eser doğdu.

Peki, neden “Sigortalar Attı”? Bu ismin arkasında nasıl bir hikâye yatıyor?

Bu hikâye kitabın içinde detaylıca anlatılıyor. Sigorta dendiğinde hâlâ birçok kişinin aklına elektrik sigortası geliyor. Benim için bu yanlış anlamanın sembolik bir karşılığı var. Sigortacılık kariyerime daha sonra adı Yapı Kredi Sigorta olarak değişen Halk Sigorta’da başladım. Annem, bu geçişten sonra bana 'Oğlum ne yaptın? Rahmetli baban duysa üzülürdü' demişti. Bir de alt komşumuza annem 'Oğlum sigortacı olacak' deyince 'Ne güzel, bizim de sürekli sigortalar atıyor, çocuk meslek sahibi olur, ileride bir dükkan açar' ona iş yaptırırız demişti. Bu yorum beni çok etkilemişti ve 'Sigortalar Attı' deyimi zihnime kazındı. Bu isim hem mizahi bir gönderme hem de sektöre dair bir tür ahde vefa niteliğinde.

2025 senesi Kasım ayında Penguen kitapevinde geniş katılımlı bir imza gün gerçekleştirdik Hümanist Yayınevi katkılarıyla. İlk imza günümde dostlar ve arkadaşlar beni yanlız bırakmadı.

Kitapta başarıların yanı sıra hatalardan da içtenlikle söz ediyorsunuz. Bu kadar samimi bir anlatımı neden tercih ettiniz? Özellikle genç sigortacılara nasıl bir mesaj vermek istediniz?

Kitapta başarıların yanı sıra hatalardan da içtenlikle söz ediyorsunuz. Bu kadar samimi bir anlatımı neden tercih ettiniz? Özellikle genç sigortacılara nasıl bir mesaj vermek istediniz?

37 yılı aşkın süredir bu sektördeyim. İnsanlar, çoğunlukla hatalar yaparak doğruyu buluyor. Bu, pahalı bir eğitim yöntemi ama etkili. Çok iyi okullardan mezun olsalar da iş hayatına atıldıklarında şaşıran birçok yönetici adayı gördüm. Önemli olan, aynı hatayı tekrar etmemek ve hatalardan ders çıkararak ilerlemek. Özetle, 'Hatasız kul olmaz' derler ya, iş hayatı da böyle bir alan. Hatalar kaçınılmaz ama onları tekrarlamamak esas mesele.

36 yıllık tecrübeyle baktığınızda, sigorta sektörü nasıl bir dönüşüm geçirdi?

Sektör inanılmaz bir değişim yaşadı. Bizim kuşak genellikle 'alaylı' olarak sektöre adım attı. Ama son 10 yılda sektöre 'Ben sigortacı olacağım' diyerek girenlerin sayısı hızla arttı. Artık üniversiteler var. Teknolojiye gelirsek, daktiloyla poliçe yazılan günlerden bugün yapay zekâ destekli sistemlere geçtik. Artık herkes kendi poliçesini kendisi oluşturabileceği bir döneme giriyoruz. Hem insan kaynağı hem teknoloji büyük evrim geçirdi.

Kitapta 'insan faktörüne' sıkça vurgu yapıyorsunuz. Teknolojinin bu kadar merkezde olduğu bir çağda, sigortacılıkta insan dokunuşu nasıl korunmalı?

Kitapta 'insan faktörüne' sıkça vurgu yapıyorsunuz. Teknolojinin bu kadar merkezde olduğu bir çağda, sigortacılıkta insan dokunuşu nasıl korunmalı?

Yapay zekâ hayatımıza girdi ama sigortacılık Türkiye’de hâlâ 'dokunarak' yapılan bir meslek. Özellikle bir hasar anında insanlar bir ses duymak, bir muhatap bulmak istiyor. Bu yüzden insan dokunuşu önümüzdeki 15-20 yıl boyunca mutlaka varlığını sürdürecektir.

Sektörel olarak fazla adette sigortacılıkla ilgili anı kitabı göremiyoruz. Bunun nedeni nedir?

Sektörde anı kitabı yazan kişi sayısı çok az. Aslında benim vermek istediğim mesaj 'yapabilenler birikimlerini aktarsınlar' idi. Ben sektöre 'Siz de yazın' demek istedim.

Son olarak, kitabınızı henüz okumamış gençlere ne söylemek istersiniz?

Yeni nesil kendi işini iyi biliyor ama çalıştığı şirketin vizyonunu tam bilmiyor olabiliyor. Gençlere önerim, kitaba katkı sunan duayenlerin yazılarını dikkatle okumaları. Geçmişle bugünü karşılaştırsınlar ve ne kadar şanslı olduklarını fark etsinler. Zamanlarını iyi planlayarak çok daha fazlasını başarabileceklerine inansınlar.

ALİ AKTUĞ

Yönetim  ve Gelişim  Danışmanı

Instagram

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio 

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Cenk Dağcı
Cenk Dağcı
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam