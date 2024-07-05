Şehir Efsanelerini Unutun! Temizlik Hakkında Doğru Bilinen 11 Yanlış

Bunun her zaman yanlış bir tercih olduğunu söyleyemeyiz çünkü geçmişteki gazete kağıtlarının inceliği ile şu ankilerinki bir değil. Günümüzde kağıt kalitesi giderek azaldı ve artık cam silerken gazete kağıdı kullanmak çok da mantıklı olmuyor. Çünkü kağıt kalitesi inceldiği için camda parçalanıyor ve daha çok iş çıkarıyor.