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Şehir Efsanelerini Unutun! Temizlik Hakkında Doğru Bilinen 11 Yanlış

etiket Şehir Efsanelerini Unutun! Temizlik Hakkında Doğru Bilinen 11 Yanlış

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 12:40

Temizlik hakkında doğru sanarak yaptığımız yanlışlar işimizi zorlaştırıyor, temizlik işini uzatıyor. Bu nedenle bu içerikte size yanlış bilinenlerin doğrusunu anlatmaya geldik!

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1. “Tüylü toz alma fırçaları çok kullanışlı.”

Tüylü toz alma fırçaları kullanım olarak sizi daha az yoruyor olabilir ancak temizlikte size çok da yardımcı olmuyorlar. Yaptıkları tek şey tozu etrafa yayarak bir noktada toplanmasının önüne geçmek. Yani temizlemek yerine sadece tozu dağıtmış oluyorlar. Mikrofiber bezler bu yüzden çok daha kullanışlı.

2. “Çamaşır suyunu her türlü temizlik için kullanabiliriz.”

Bu da büyük bir yanılgı. Evet, çamaşır suyu inatçı lekelerde mükemmel iş görüyor ancak tüm yüzeylerde kullanmak için ilk tercih kesinlikle olmamalı. Mesela yağ lekeleri için ilk tercihiniz çamaşır suyu olmamalı çünkü en etkili yağ çözücü çamaşır suyu değildir.

3. “Sirke her türlü temizlik için iş görür.”

Tıpkı çamaşır suyunda düşülen yanılgı gibi sirke konusunda da bir yanlış anlaşılma var. Doğal temizlik için sirke kesinlikle iyi bir tercih, buna biz de katılıyoruz. Ancak granit tezgahlar veya ahşap zeminler sirke ile buluştuğunda zarar görebiliyor. Bu nedenle dikkatli olmalısınız.

4. “Cam yüzeyleri gazeteyle silmek onları daha parlak yapar.”

4. “Cam yüzeyleri gazeteyle silmek onları daha parlak yapar.”

Bunun her zaman yanlış bir tercih olduğunu söyleyemeyiz çünkü geçmişteki gazete kağıtlarının inceliği ile şu ankilerinki bir değil. Günümüzde kağıt kalitesi giderek azaldı ve artık cam silerken gazete kağıdı kullanmak çok da mantıklı olmuyor. Çünkü kağıt kalitesi inceldiği için camda parçalanıyor ve daha çok iş çıkarıyor.

5. “Oda spreyi odadaki havayı temizler.”

Birçoğumuz kötü kokan bir odayla karşılaştığımızda hemen oda spreyinin yardımına koşuyor. Bunu yaptıktan sonra “Oh be, mis gibi koktu!” diyoruz ancak işin gerçeği öyle değil. Bunu yaptığınızda odadaki pis kokuyu parfümleyerek bastırmış olursunuz, temizlemiş olmazsınız.

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6. “Ahşap yüzeyler devamlı parlatılmalı.”

Ahşap yüzeylerin parlak halinin çok daha estetik durduğu tartışılamaz bir gerçek. Ancak ahşap yüzeylerin devamlı parlatılması faydadan çok zarara dönüşebilir. Ahşap kararabilir, daha çok toz çekebilir veya yüzeyi matlaştırabilir.

7. “Önce süpürüp sonra toz almak gerekiyor.”

Tıpkı gazete maddesindeki gibi bu da mazide kalmış bir kural. Çünkü eski model elektrikli süpürgeler çok fazla toz kaldırdığı için süpürdükten sonra ekstra toz almak gerekiyordu. Ancak günümüzde böyle bir sorun kalmadı.

8. “Çarşafları ayda bir değiştirmek yeterlidir.”

Birçok kişi düzenli olarak temizlik yapsa da çarşaf temizliğini unutabiliyor. Aslında uyku süresi boyunca yatakta olduğumuz için bu sağlığımız için en önemli temizlik maddelerinden biri. Çarşafları en geç iki haftada bir değiştirmelisiniz. Ancak bizim önerimiz haftada bir değiştirmeniz yönünde.

9. “Lekeyi ovalayarak çıkarmak gerekir.”

Yemek yerken en sevdiğiniz kıyafetin üstüne bir şey döktüğünüz mutlaka olmuştur. O an ne yapacağınızı bilmeyerek bir ıslak mendille lekeyi ovalamaya başladığınızda lekenin iyice yayıldığını görürsünüz. Bu nedenle bir leke oluştuğunda yapacağınız ilk şey kesinlikle ovalamak olmamalı. Bunu yaptığınızda kumaşa daha derin bir şekilde nüfuz eder. Leke bastırarak silinmeye çalışılmalı.

10. “Bulaşık makinesi kendisini temizler.”

Bulaşık makinesi bulaşıkları temizliyor olsa da kendisini temizleyemiyor. Yiyecek parçaları ve su mineralleri makinenin içinde kalıntı olarak kalır ve iç kısımlar kireç nedeniyle lekelenebilir. Aylık olarak bulaşık makinesini temizlemelisiniz. Böylece bulaşıklarınız da daha güzel yıkanır.

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11. “Daha fazla çamaşır deterjanı kullanmak çamaşırları daha iyi temizler.”

İnsanlarda bir şeyi fazla kullandıklarında daha iyi olacağına dair bir inanış var. Ancak bu kesinlikle doğru değil. Konu çamaşırlar olduğunda da aşırı fazla çamaşır deterjanı kullanmak giysilerde kalıntı bırakmasına sebep olabiliyor. Önerilen kadar kullanmak en iyisi.

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