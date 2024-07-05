Şehir Efsanelerini Unutun! Temizlik Hakkında Doğru Bilinen 11 Yanlış
Şehir Efsanelerini Unutun! Temizlik Hakkında Doğru Bilinen 11 Yanlış
Temizlik hakkında doğru sanarak yaptığımız yanlışlar işimizi zorlaştırıyor, temizlik işini uzatıyor. Bu nedenle bu içerikte size yanlış bilinenlerin doğrusunu anlatmaya geldik!
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1. “Tüylü toz alma fırçaları çok kullanışlı.”
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2. “Çamaşır suyunu her türlü temizlik için kullanabiliriz.”
3. “Sirke her türlü temizlik için iş görür.”
4. “Cam yüzeyleri gazeteyle silmek onları daha parlak yapar.”
5. “Oda spreyi odadaki havayı temizler.”
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6. “Ahşap yüzeyler devamlı parlatılmalı.”
7. “Önce süpürüp sonra toz almak gerekiyor.”
8. “Çarşafları ayda bir değiştirmek yeterlidir.”
9. “Lekeyi ovalayarak çıkarmak gerekir.”
10. “Bulaşık makinesi kendisini temizler.”
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