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Aklı Hep Temizlikte Olanların Bildiği 10 Şey

etiket Aklı Hep Temizlikte Olanların Bildiği 10 Şey

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
10.01.2025 - 12:16

Temizlik deyince akan sular duruyorsa, bir toz zerresi bile huzurunuzu kaçırıyorsa doğru yerdesiniz! Eğer temizlik kokusunu terapi gibi görüyorsanız ya da evdeki her köşeye “Acaba tozlanmış mı?” bakışı atıyorsanız bu içerik size çok tanıdık gelecek. İşte aklı hep temizlikte olanların çok iyi anlayacağı 10 durum!

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1. Toz asla yalnızca toz değildir!

Toz, onlar için göz ardı edilebilecek bir şey değil. Hatta bir arkadaşıyla sohbet ederken bile gözleri sehpanın üstündeki tozlara kayar. Hele ki güneş ışığında havada süzülen tozları gördüyseler o an eline bir toz bezi almadan rahat edemezler!

2. Süpürge sesi onlara huzur verir.

Çoğu kişi elektrik süpürgesi sesine sinir olur ama onlarda tam tersi. O ses aklı temizlikte olanlar için adeta neşeli bir şarkı gibi gelir. Çıkan her kir parçasının yok olduğunu bilmek içlerini inanılmaz bir mutlulukla doldurur.

3. Banyoya girip aynaları kontrol etmek.

Misafirlikte bile banyoya girdikten sonra aynaya bakmadan çıkmazlar. Ama öyle saç-baş kontrolü için değil; acaba çizik ya da buğulu bir iz var mı diye göz atmak alışkanlık olmuştur. Kendi evlerinde zaten bu konuda kimse onların elinize su dökemez!

4. Misafir demek onlar için temizlik maratonu demek.

Çoğu insan misafir geleceği zaman sadece biraz toparlanır, ama onlar  adeta evi yeniden yaratır. Tüm dolap kapakları, banyo fayansları, mutfak tezgahı… Her şey misafirden önce bir kez daha temizlenir.

5. Temizlik malzemeleri koleksiyonları gibidir.

Çoğu insanın kitap ya da makyaj malzemesi koleksiyonu vardır, onlar ise temizlik malzemeleriyle aynı şeyi yapar. Çünkü bir cam temizleyici ile ocak temizleyiciyi karıştıramazsınız! İhtiyaçlarına uygun özel ürünleri onlar için birer hazinedir.

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6. Beyazlar beyaz kalmalı!

Beyaz çamaşırları asla griye dönmüyor. Hatta her seferinde o çamaşırların ışıldadığını görmek onlar için zafer gibi bir şey. Bu yolda her türlü leke çıkarıcı, özel deterjan ve formül uygulanır. Beyaz, beyaz kalacak!

7. 5 saniye kuralı yoktur.

Temizlik konusunda kurallar kesindir. Bir şey yere düştüyse, o artık yenilebilir sayılmaz. Onların temizlik standartlarında yere düşen şeylerin tekrar kullanılması düşünülemez bile!

8. Temizlik rutini zihin detoksu gibidir.

Bir yeri temizlerken aslında kafalarındaki dağınıklığı ve karmaşayı da temizlerler. Temizli onlar için adeta rahatlatıcı bir meditasyon gibidir. Hatta temizlik yapmak şöyle dursun temizlik düşüncesi bile hem evlerine hem de ruhlarına iyi gelir.

9. Koltuk altına bile süpürge sıkıştırmak.

Görünmeyen yerler, onlar için adeta büyüteçle bakıyormuşçasına görülüyor. Koltuğun altı, dolap arkası gibi yerler süpürgeyle mutlaka temizlenir. Çünkü onlar için temiz olan yer, sadece göz önünde olan yer değildir.

10. Bulaşık makinesi asla düzensiz doldurulmaz!

Tabakları ve bardakları doğru yerleştirmek onlar için bir kuraldan çok sanattır. Her bardağın ve tabağın nizami bir şekilde yerleştirildiğini görmek onlar için anlatılmaz bir tatmin yaşatır. Öyle ki birkaç parça yanlış yerleştirilmişse düzenlenmeden rahat edemezler.

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