Aklı Hep Temizlikte Olanların Bildiği 10 Şey
Aklı Hep Temizlikte Olanların Bildiği 10 Şey
Temizlik deyince akan sular duruyorsa, bir toz zerresi bile huzurunuzu kaçırıyorsa doğru yerdesiniz! Eğer temizlik kokusunu terapi gibi görüyorsanız ya da evdeki her köşeye “Acaba tozlanmış mı?” bakışı atıyorsanız bu içerik size çok tanıdık gelecek. İşte aklı hep temizlikte olanların çok iyi anlayacağı 10 durum!
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1. Toz asla yalnızca toz değildir!
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2. Süpürge sesi onlara huzur verir.
3. Banyoya girip aynaları kontrol etmek.
4. Misafir demek onlar için temizlik maratonu demek.
5. Temizlik malzemeleri koleksiyonları gibidir.
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6. Beyazlar beyaz kalmalı!
7. 5 saniye kuralı yoktur.
8. Temizlik rutini zihin detoksu gibidir.
9. Koltuk altına bile süpürge sıkıştırmak.
10. Bulaşık makinesi asla düzensiz doldurulmaz!
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