Seçtiğin Tatlılara Göre Geçmişi Geride Bırakabildin mi?

Bir zamanlar yaşadığın o günler hala zihninde taze ve canlı. Belki bir sevdiğin, belki bir anın ya da belki de bir dönemin hâlâ seninle olduğunu hissediyorsun. Bu durum, seni sürekli aynı duygusal döngünün içine hapsediyor, sanki bir filmi tekrar tekrar izliyormuşsun gibi. Ancak belki de artık bazı kapıları kapatmanın, bazı anıları geride bırakmanın zamanı gelmiştir. Geçmiş, kim olduğunu tanımlayan bir unsur olabilir. Ancak geçmiş, seni bir noktada tutuklu kalmaya zorlamamalı. Geçmişinle barışık ol, onu kabullen ve ardından derin bir nefes al. Çünkü hayat, geçmişte yaşananlarla değil, gelecekte yaşanacaklarla dolu. Geleceğe bakmayı dene. Çünkü aslında artık oradasın. Gelecekteki sen, geçmişin gölgesinden çıkmış, yeni bir başlangıca adım atmış durumda. Belki de bu yeni başlangıç, geçmişinle vedalaşıp, geleceğe merhaba demenin tam zamanıdır. Bu yüzden, geçmişin ağırlığından kurtul, derin bir nefes al ve gözlerini yeni bir güne, yeni bir geleceğe çevir. Çünkü artık oradasın, geleceğin tam kalbinde.