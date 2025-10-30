onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Yemek Testleri
Seçtiğin Tatlılara Göre Geçmişi Geride Bırakabildin mi?

Seçtiğin Tatlılara Göre Geçmişi Geride Bırakabildin mi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
30.10.2025 - 13:01

Hepimiz geçmişte bazı anılara, insanlara ya da yaşadıklarımıza sıkışıp kalmış olabiliriz. Kimi bir mesajda, kimi bir kokuda, kimi de bir şarkının ilk notasındadır hâlâ. Peki sen geçmişini tamamen geride bırakabildin mi, yoksa hâlâ bir yerlerde takılı mı kaldın?

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

#1

#2

#3

#4

#5

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

#6

#7

#8

#9

#10

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen geçmişi geride bırakıp yeni bir sayfa açmışsın!

Bir zamanlar sen, yaşadıklarınla şekillenen, geçmişin izlerini taşıyan biriydin. Ancak, şimdi o geçmişin ağırlığından sıyrılmış, olgunlukla her anını geride bırakmış bir bireysin. Ne kadar zorlu anılarla karşılaştığınız, ne kadar karmaşık durumların içinde bulunduğunuz önemli değil. Çünkü sen, o dönemlerden çıkarılacak dersleri almayı, yaşananları bir tecrübe olarak görüp önüne bakmayı öğrenmişsin. Artık seni geçmişe çeken, orada kalmak için bir sebep yok. Aksine, o geçmişin zorlukları, seni bugünkü güçlü, kararlı ve çözüm odaklı hâline dönüştürmüş. Geçmişinde yer alan anılar, hafızanın derinliklerinde yerlerini almışlar. Ancak sen, onların üzerinde bir hakimiyet kurmuşsun. Hiçbirinin senin hayatını yönetmesine, seni esir almasına izin vermiyorsun. Yeni sayfalar, yeni başlangıçlar senin için çoktan açılmış durumda. Geçmişin karanlık koridorlarından çıkıp, aydınlık bir geleceğe adım atmışsın. Her yeni gün, senin için yeni bir fırsat, yeni bir macera. Geçmişin gölgesinden sıyrılıp, geleceğin ışığına doğru ilerliyorsun. Bu, senin hikayen, senin yolculuğun ve her yeni gün, bu yolculuğun bir parçası.

Sen geçmişi bırakamamışsın!

Bir zamanlar yaşadığın o günler hala zihninde taze ve canlı. Belki bir sevdiğin, belki bir anın ya da belki de bir dönemin hâlâ seninle olduğunu hissediyorsun. Bu durum, seni sürekli aynı duygusal döngünün içine hapsediyor, sanki bir filmi tekrar tekrar izliyormuşsun gibi. Ancak belki de artık bazı kapıları kapatmanın, bazı anıları geride bırakmanın zamanı gelmiştir. Geçmiş, kim olduğunu tanımlayan bir unsur olabilir. Ancak geçmiş, seni bir noktada tutuklu kalmaya zorlamamalı. Geçmişinle barışık ol, onu kabullen ve ardından derin bir nefes al. Çünkü hayat, geçmişte yaşananlarla değil, gelecekte yaşanacaklarla dolu. Geleceğe bakmayı dene. Çünkü aslında artık oradasın. Gelecekteki sen, geçmişin gölgesinden çıkmış, yeni bir başlangıca adım atmış durumda. Belki de bu yeni başlangıç, geçmişinle vedalaşıp, geleceğe merhaba demenin tam zamanıdır. Bu yüzden, geçmişin ağırlığından kurtul, derin bir nefes al ve gözlerini yeni bir güne, yeni bir geleceğe çevir. Çünkü artık oradasın, geleceğin tam kalbinde.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın