Evinin dekorasyonu senin kişiliğini yansıtır derler. Ancak senin seçtiğin evlere bakınca, bu konuda pek bir tarz sahibi olduğunu söylemek oldukça zor. Klasik, modern, rustik ya da minimalist... Her tarzın kendine özgü bir karakteri vardır ve bu karakterler, ev sahiplerinin kişiliklerini, zevklerini ve yaşam tarzlarını yansıtır. Fakat senin ev seçimlerin, ne yazık ki, biraz karma karışık. Biraz modern, biraz klasik, biraz da rustik... Bu karışıklık, senin tarzını belirleyemediğini, belki de henüz kendini tam olarak tanıyamadığını gösteriyor. Belki de bu, senin maceracı ruhunu yansıtıyor olabilir. Her tarzı denemek, her zevki tatmak isteyen biri olabilirsin. Ancak unutma ki, bir evin tarzı, sadece mobilyaların, renklerin veya aksesuarların toplamından ibaret değildir. Tarz, bir bütündür ve evin her köşesinde kendini göstermelidir.