Seçtiğin Ara Öğünlere Göre Senin Ruhun Hangi Mevsime Ait?
Birçoğumuzun en sevdiği rutinlerden biri ara öğünlerde atıştırmak. Ama seçimlerimiz sadece damak zevkimizi değil, ruh halimizi ve karakterimizi de ele veriyor! Senin tercihlerine göre ruhunun en çok hangi mevsime ait olduğunu öğrenmeye ne dersin? Hazırsan başlayalım!
1. Haydi başlayalım! Gün ortasında açlık bastırdı, neye yönelirsin?
2. Diyelim ki tatlı bir ara öğün istedin, seçimin ne olurdu?
3. Tuzlu bir şeyler olsa fena olmaz diyorsun, hangisi peki?
4. Bir toplantı veya ders öncesi hızlı atıştırmalık?
5. İçecek tercihin?
6. Biraz da sağlıklı bir seçenek?
7. Kendini şımartmak için ara öğün desek?
8. Film izlerken eşlikçini seçer misin?
9. Son olarak bir de yolculuk atıştırmalığını seçer misin?
Ruhun ilkbahara ait!
Ruhun yaza ait!
Ruhun sonbahara ait!
Ruhun kışa ait!
