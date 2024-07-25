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Sana İltimas Bitmez Bizde: Türkiye'nin En Sevilen Sanatçılarından Gülşen'in En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

etiket Sana İltimas Bitmez Bizde: Türkiye'nin En Sevilen Sanatçılarından Gülşen'in En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 23:19

Güçlü sesi ve içten yorumuyla dinleyicilerini her zaman kendine hayran bırakan Gülşen'in şarkıları, geniş bir dinleyici kitlesi tarafından sevilerek dinlenmektedir. Peki, Gülşen'in repertuarından senin favorin hangisi? En sevdiğin şarkısını seçmek için aşağıya göz at :)

O zaman, haydi oylamaya! 🔥🔥🔥

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