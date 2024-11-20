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Hiç Beklenmeyen Bir Anda Kaybettiğimiz Liam Payne'in Şarkılarını Yeniden Hatırlıyoruz

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etiket Hiç Beklenmeyen Bir Anda Kaybettiğimiz Liam Payne'in Şarkılarını Yeniden Hatırlıyoruz

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
20.11.2024 - 21:03

Yıllarca One Direction grubundaki performanslarıyla dünyaya adını duyuran Liam Payne'in 31 yaşındaki ani ölümüyle şok olmuştuk. Biz de Liam'ı şarkılarıyla hatırlamak istedik...

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1. Liam Payne - Teardrops

2. Liam Payne & Rita Ora - For You

3. Liam Payne - Strip That Down ft. Quavo

4. Liam Payne & J Balvin - Familiar

5. Liam Payne - Stack It Up ft. A Boogie wit da Hoodie

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6. Liam Payne - Bedroom Floor

7. Liam Payne - Remember

8. Liam Payne & Cheat Codes - Live Forever

9. Liam Payne & Dixie D'Amelio - Naughty List

10. SAD BONUUUS :( One Direction - One Way Or Another

Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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