Hiç Beklenmeyen Bir Anda Kaybettiğimiz Liam Payne'in Şarkılarını Yeniden Hatırlıyoruz
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Hiç Beklenmeyen Bir Anda Kaybettiğimiz Liam Payne'in Şarkılarını Yeniden Hatırlıyoruz
Yıllarca One Direction grubundaki performanslarıyla dünyaya adını duyuran Liam Payne'in 31 yaşındaki ani ölümüyle şok olmuştuk. Biz de Liam'ı şarkılarıyla hatırlamak istedik...
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1. Liam Payne - Teardrops
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2. Liam Payne & Rita Ora - For You
3. Liam Payne - Strip That Down ft. Quavo
4. Liam Payne & J Balvin - Familiar
5. Liam Payne - Stack It Up ft. A Boogie wit da Hoodie
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