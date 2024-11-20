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Dinlerken Melodilerinde Kendinizi Kaybedip Bulamayacağınız 13 Ibrahim Maalouf Şarkısı

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etiket Dinlerken Melodilerinde Kendinizi Kaybedip Bulamayacağınız 13 Ibrahim Maalouf Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.11.2024 - 21:04

Lübnan asıllı İbrahim Maalouf'u dinlerken biraz kendinizden geçebilirsiniz, şimdiden uyaralım. Hem melodileri hem de şarkılarının derinlikleri ile sizi dinlediğiniz anda bambaşka bir dünyaya taşıyan Maalouf'un o eşsiz parçalarını keşfe çıkalım mı?

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1. Au Revoir

2. Love Anthem

3. True Sorry

4. Beirut

5. The Smile of Rita

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6. Red & Black Light

7. Fly with Me

8. The Proposal

9. Timeless

10. Mgr Lustiger

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11. Capitals

12. Speechless

13. Le petit sac plastique

Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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