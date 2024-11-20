Dinlerken Melodilerinde Kendinizi Kaybedip Bulamayacağınız 13 Ibrahim Maalouf Şarkısı
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Dinlerken Melodilerinde Kendinizi Kaybedip Bulamayacağınız 13 Ibrahim Maalouf Şarkısı
Lübnan asıllı İbrahim Maalouf'u dinlerken biraz kendinizden geçebilirsiniz, şimdiden uyaralım. Hem melodileri hem de şarkılarının derinlikleri ile sizi dinlediğiniz anda bambaşka bir dünyaya taşıyan Maalouf'un o eşsiz parçalarını keşfe çıkalım mı?
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1. Au Revoir
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2. Love Anthem
3. True Sorry
4. Beirut
5. The Smile of Rita
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6. Red & Black Light
7. Fly with Me
8. The Proposal
9. Timeless
10. Mgr Lustiger
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