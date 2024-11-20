Tatil Seçimlerine Göre Keyfini Artıracak Şarkıyı Söylüyoruz!
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Tatil Seçimlerine Göre Keyfini Artıracak Şarkıyı Söylüyoruz!
Tatil zamanı geldiğinde, hayal ettiğimiz o güzel anları yaşamak için sabırsızlanırız. Her birimizin tatil tercihleri farklı, ama hepsinin ortak bir noktası var: keyifli anılar biriktirmek! Şimdi, tatil seçimlerine göre keyfini artıracak en uygun şarkıyı bulmak için bir araya geldik. Hadi, ruhunu canlandıracak melodiyi beraber keşfedelim!
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1. İlk sorumuzla başlayalım, favori tatilini yapmak için hangi iklimi tercih edersin?
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2. Söyle bakalım, tatil planlarını spontane yapmayı seviyor musun?
3. Aşağıdaki manzaralardan hangisi seni daha çok rahatlattı?
4. Senin tatil tanımın aşağıdakilerden hangisi?
5. Peki, yalnız başına seyahat etmeyi rahat buluyor musun?
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