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Tatil Seçimlerine Göre Keyfini Artıracak Şarkıyı Söylüyoruz!

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etiket Tatil Seçimlerine Göre Keyfini Artıracak Şarkıyı Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
20.11.2024 - 21:04

Tatil zamanı geldiğinde, hayal ettiğimiz o güzel anları yaşamak için sabırsızlanırız. Her birimizin tatil tercihleri farklı, ama hepsinin ortak bir noktası var: keyifli anılar biriktirmek! Şimdi, tatil seçimlerine göre keyfini artıracak en uygun şarkıyı bulmak için bir araya geldik. Hadi, ruhunu canlandıracak melodiyi beraber keşfedelim!

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1. İlk sorumuzla başlayalım, favori tatilini yapmak için hangi iklimi tercih edersin?

2. Söyle bakalım, tatil planlarını spontane yapmayı seviyor musun?

3. Aşağıdaki manzaralardan hangisi seni daha çok rahatlattı?

4. Senin tatil tanımın aşağıdakilerden hangisi?

5. Peki, yalnız başına seyahat etmeyi rahat buluyor musun?

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6. Kafanı toplamak için ne kadar tatile ihtiyacın var?

7. Bir tatil türü seçecek olsan hangisini seçerdin?

8. Son olarak, tatil sonunda en çok neyi hatırlamak istersin?

miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
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