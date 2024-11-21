Yapay Zeka: Fırsatlar, Zorluklar ve Gelecekte Bizi Bekleyenler
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Yapay Zeka: Fırsatlar, Zorluklar ve Gelecekte Bizi Bekleyenler
Yapay zeka, uzun yıllar boyunca bilim kurgunun bir parçası olarak görülse de bugün hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Özellikle iş süreçlerinde sağladığı hız ve verimlilik artışı, farklı sektörlerde yeni fırsatlar sunarken aynı zamanda geleceğe dair soruları da beraberinde getiriyor. Sağlıktan hukuka, eğitimden ticarete kadar birçok alanda yapay zeka, iş işleyişlerini kökten değiştiren bir güç olarak öne çıkıyor.
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Gelişen teknolojilerin en dikkat çekici kullanımlarından biri sağlık sektöründe karşımıza çıkıyor.
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Ticarette de yapay zekanın gücü, özellikle e-ticaretin yükselişiyle birlikte daha fazla hissedilir hale geldi.
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