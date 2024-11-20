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Güne Ayrı Güzel Başlamanızı Sağlayacak 13 Tom Misch Parçası

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etiket Güne Ayrı Güzel Başlamanızı Sağlayacak 13 Tom Misch Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.11.2024 - 21:03

Bazı şarkılar içinizdeki o enerjiyi ortaya çıkarır. Tom Misch ise bunu keyifli ve sakin melodileri ile yapıyor ve eşsiz bir keyif veriyor. Her sabah Tom Misch parçaları ile güne başladığınızda hayatı daha çok seveceğinize eminiz.

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1. Losing My Way

2. Tidal Wave

3. Cinnamon Curls

4. Nightrider

5. It Runs Through Me

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6. Disco Yes

7. Movie

8. Insecure

9. Beautiful Escape

10. Lost in Paris

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11. Tick Tock

12. Chain Reaction

13. For Carol

Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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