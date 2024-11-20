Güne Ayrı Güzel Başlamanızı Sağlayacak 13 Tom Misch Parçası
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Güne Ayrı Güzel Başlamanızı Sağlayacak 13 Tom Misch Parçası
Bazı şarkılar içinizdeki o enerjiyi ortaya çıkarır. Tom Misch ise bunu keyifli ve sakin melodileri ile yapıyor ve eşsiz bir keyif veriyor. Her sabah Tom Misch parçaları ile güne başladığınızda hayatı daha çok seveceğinize eminiz.
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1. Losing My Way
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2. Tidal Wave
3. Cinnamon Curls
4. Nightrider
5. It Runs Through Me
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6. Disco Yes
7. Movie
8. Insecure
9. Beautiful Escape
10. Lost in Paris
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