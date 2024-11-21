Senin Yöneticilik Kabiliyetin Ne Seviyede?
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Senin Yöneticilik Kabiliyetin Ne Seviyede?
Bir kişide liderlik ve yöneticilik kabiliyetinin olup olmadığını anlamak için karakterinin değerlendirilmesi gerekir. Kendinize dönüp kapsamlı bir değerlendirme yaparak yönetici olmaya ne kadar yatkın olduğunuzu keşfedebilirsiniz. Gelin hep beraber yöneticilik kabiliyetinizin ne düzeyde olduğuna bakalım!
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1. Bu hayattaki en önemli şey zamandır. Söyleyin bakalım zaman yönetimi konusundaki yaklaşımınız nelerdir?
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2. İnsanlar arasında çatışmalar yaşandığında neler yaparsınız?
3. Çok önemli bir karar vereceğiniz zaman nasıl bir tavır takınırsınız?
4. Bir ekibin motivasyonunu nasıl arttırırsınız?
5. Peki, bize delegasyon yeteneğinizin nasıl olduğunu söyleyebilir misiniz?
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