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Senin Yöneticilik Kabiliyetin Ne Seviyede?

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etiket Senin Yöneticilik Kabiliyetin Ne Seviyede?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
21.11.2024 - 17:01

Bir kişide liderlik ve yöneticilik kabiliyetinin olup olmadığını anlamak için karakterinin değerlendirilmesi gerekir. Kendinize dönüp kapsamlı bir değerlendirme yaparak yönetici olmaya ne kadar yatkın olduğunuzu keşfedebilirsiniz. Gelin hep beraber yöneticilik kabiliyetinizin ne düzeyde olduğuna bakalım!

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1. Bu hayattaki en önemli şey zamandır. Söyleyin bakalım zaman yönetimi konusundaki yaklaşımınız nelerdir?

2. İnsanlar arasında çatışmalar yaşandığında neler yaparsınız?

3. Çok önemli bir karar vereceğiniz zaman nasıl bir tavır takınırsınız?

4. Bir ekibin motivasyonunu nasıl arttırırsınız?

5. Peki, bize delegasyon yeteneğinizin nasıl olduğunu söyleyebilir misiniz?

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6. Geri bildirim verirken nelere dikkat edersiniz?

7. Stres ile başa çıkma yönteminizden bahseder misiniz?

8. Hedef belirleme ve izleme konusunda nasıl bir süreç çizersiniz?

Yöneticilik kabiliyetin çok yüksek!

Yöneticilik kabiliyetin çok yüksek!

Görevleri hem ekibin yeteneklerine uygun bir şekilde dağıtıyorsun hem de bir projeyi verimli bir şekilde ilerletme konusunda çok iyisin! Zaman yönetimi senin için hayati bir unsur olmuş. Bu yüzden kendi işlerinin yanı sıra arkadaşlarının da işlerini organize edebilecek bir yapıya sahipsin. Stresli ve baskı yaratacak durumlarda sakin kalarak mantıklı adımlar atabiliyorsun. Ayrıca kendinin ve başkalarının motivasyonunu korumada oldukça iyisin. Analitik düşüncelerden faydalanarak bir yol çiziyorsun. Senin yöneticilik kabiliyetlerin oldukça yüksek!

Yöneticilik kabiliyetin orta seviyede!

Yöneticilik kabiliyetin orta seviyede!

İletişim konusunda çok iyisin. Kendi fikirlerini dile getirmekten çekinmiyorsun. Fakat bu fikirleri dile getirdikten sonra bir adım geri atıyorsun. Başkalarını yönlendirmeyi değil, sadece durumun nasıl olduğunu anlatmayı istiyorsun. Stresinle başa çıkabiliyorsun. Sakinleşmenin yollarını bulmuşsun. Kendine odaklanarak ilerlesen de içinde bulunduğun gruba nasıl katkılarda bulunduğuna dikkat ediyorsun. Kendi ilerlemenin yanında grubun nasıl bir ilerleme sergilediğini önemsiyorsun ve bu konuda fikirlerini dile getiriyorsun. Yöneticilik kabiliyetin orta seviyede!

Pek yönetici olmak için doğmamışsın!

Pek yönetici olmak için doğmamışsın!

Başkaları üzerinde hakimiyet kurmak sana göre değil. Sen kendine odaklanarak ilerlemek istiyorsun. Ayrıca başkalarının verdiği işleri en iyi şekilde gerçekleştirsen de başkalarına görev yüklemek sana göre değil. Sen çizilen bir yolun parçası olmaktan mutlusun. Naif yapın baskıya çok fazla dayanamadığı için yanında bir destekçi arıyorsun. Dostlarınla birlikte problemi çözmek sana daha kolay geliyor. Sen başkalarını yönlendirmektense bir grubun parçası olmak istiyorsun. Yönetici olmak için doğmamış olsan da bir gruba harika şeyler katacak birisin!

asklepiospallas
asklepiospallas
Onedio Üyesi
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