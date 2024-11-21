Senin Yöneticilik Kabiliyetin Ne Seviyede?

Başkaları üzerinde hakimiyet kurmak sana göre değil. Sen kendine odaklanarak ilerlemek istiyorsun. Ayrıca başkalarının verdiği işleri en iyi şekilde gerçekleştirsen de başkalarına görev yüklemek sana göre değil. Sen çizilen bir yolun parçası olmaktan mutlusun. Naif yapın baskıya çok fazla dayanamadığı için yanında bir destekçi arıyorsun. Dostlarınla birlikte problemi çözmek sana daha kolay geliyor. Sen başkalarını yönlendirmektense bir grubun parçası olmak istiyorsun. Yönetici olmak için doğmamış olsan da bir gruba harika şeyler katacak birisin!