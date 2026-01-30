Şampiyonlar Liginde Play-Off Turuna Yükselen Galatasaray’ın Rakibi Belli Oldu
Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk turu 20. sırada tamamlayarak play-off turuna yükselen Galatasaray’ın rakibi belli oldu. Sarı kırmızılı temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi play-off turunda, milli futbolcu Kenan Yıldız’ın da formasını giydiği, lig aşamasını 13. sırada bitiren İtalya’nın Juventus takımı ile eşleşti.
Eşleşmenin ilk maçı 17/19 Şubat'ta İstanbul’da, rövanş maçı ise 24/26 Şubat'ta deplasmanda oynanacak.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
