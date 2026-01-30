onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Şampiyonlar Liginde Play-Off Turuna Yükselen Galatasaray’ın Rakibi Belli Oldu

Şampiyonlar Liginde Play-Off Turuna Yükselen Galatasaray’ın Rakibi Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.01.2026 - 14:23 Son Güncelleme: 30.01.2026 - 14:38

Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk turu 20. sırada tamamlayarak play-off turuna yükselen Galatasaray’ın rakibi belli oldu. Sarı kırmızılı temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi play-off turunda, milli futbolcu Kenan Yıldız’ın da formasını giydiği, lig aşamasını 13. sırada bitiren İtalya’nın Juventus takımı ile eşleşti. 

Eşleşmenin ilk maçı 17/19 Şubat'ta İstanbul’da, rövanş maçı ise 24/26 Şubat'ta deplasmanda oynanacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'on play-off turunda karşılaşacağı rakibi belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'on play-off turunda karşılaşacağı rakibi belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez uygulanan lig aşamasını 20. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan sarı kırmızılı temsilcimizin rakibi belli oldu. Galatasaray, play-off turunda İtalya'nın Juventus ekibi ile karşı karşıya gelecek. Lig aşamasını 13. sırada tamamlayan Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız da forma giyiyor. 

Kuraya göre; Eşleşmenin ilk maçı 17/19 Şubat'ta İstanbul’da, rövanş maçı ise 24/26 Şubat'ta deplasmanda oynanacak.

Temsilcimiz Galatasaray, bu turu geçmesi durumunda Liverpool ya da Tottenham ikilisinden biriyle eşleşecek. 

Şampiyonlar Ligi play-off turundaki diğer eşleşmeler:

• Borussia Dortmund x Atalanta

• Olympiacos x Bayer Leverkusen

• Galatasaray x Juventus

• Club Brugge x Atlético Madrid

Monaco x PSG

• Qarabag x Newcastle United

• Benfica x Real Madrid

• Bodø/Glimt x Inter

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
4
3
3
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın