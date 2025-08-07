Sahneye Motorla Dalıp Tarihe Geçen Grup: Judas Priest

Konser başlıyor, ışıklar sönüyor ve bir anda sahneden bir motor gürültüsü yükseliyor... Seyirci çığlık çığlığa. Evet, Rob Halford yine Harley Davidson’unu almış ve sahneye dalmış! Sahneye yürüyerek çıkmak mı? O iş acemilere göre. Bu motorlu giriş öyle efsaneleşti ki, Judas Priest konseri deyince artık akla gelen ilk şeylerden biri oldu. Ve her seferinde sanki ilk kez oluyormuş gibi heyecanlandırıyor insanı. Rockstar olmak başka bir şey, ikon olmak bambaşka!