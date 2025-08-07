Sahneye Motorla Dalıp Tarihe Geçen Grup: Judas Priest
Heavy metal dünyasının en ikonik gruplarından biri olan Judas Priest, sadece müzikleriyle değil, sahne şovları ve tarzlarıyla da metal tarihine adını altın harflerle yazdırdı! Deri ceket, çivili kemer ve Harley Davidson üçlüsünü bu kadar ikonik hale getiren başka bir grup daha yok. Gel, sahnede kıyameti koparan bu abileri daha yakından tanıyalım. 🤘
Deri ve çivinin metal müziğin üniformasına dönüşmesinin sebebi: Judas Priest!
“Painkiller” dinlerken hız sınırı aşmak mümkün!
Harley Davidson ile sahneye giriş: Rob Halford’un imza hareketi!
Rob Halford'a boşuna metal tanrısı demiyoruz!
Judas Priest olmasaydı heavy metal bu kadar havalı olur muydu?
“Breaking the Law” ile hepimiz biraz isyankarız!
Sahnede duran iki gitar ve ikisi de ateş ediyor!
“You’ve Got Another Thing Comin" yani patron sen değilsin, benim!
50 yılı devirdiler, hala sahnedeler!
