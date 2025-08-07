onedio
Sahneye Motorla Dalıp Tarihe Geçen Grup: Judas Priest

İrem Coşkun
07.08.2025 - 23:50

Heavy metal dünyasının en ikonik gruplarından biri olan Judas Priest, sadece müzikleriyle değil, sahne şovları ve tarzlarıyla da metal tarihine adını altın harflerle yazdırdı! Deri ceket, çivili kemer ve Harley Davidson üçlüsünü bu kadar ikonik hale getiren başka bir grup daha yok. Gel, sahnede kıyameti koparan bu abileri daha yakından tanıyalım. 🤘

Deri ve çivinin metal müziğin üniformasına dönüşmesinin sebebi: Judas Priest!

Bugün sokakta zincirli kemer, deri ceketle yürüyen birini görüyorsan ve içinden “Kesin metalcidir.” diyorsan, işte bu algının tohumlarını Judas Priest ekti. Rob Halford, 70'lerin sonunda “Konser için ne giysem?” diye düşünmedi, muhtemelen direkt motorcu dükkanına girip gardırobunu sahneye taşıdı! Deri pantolon, çivili yelek, aynalı gözlük... Bu imaj o kadar tuttu ki sadece müzikle değil, görünüşle de bir müzik akımının simgesi oldular. Ve evet, yıllar sonra bile bu görünüm hala cool. 😎

“Painkiller” dinlerken hız sınırı aşmak mümkün!

Harley Davidson ile sahneye giriş: Rob Halford’un imza hareketi!

Konser başlıyor, ışıklar sönüyor ve bir anda sahneden bir motor gürültüsü yükseliyor... Seyirci çığlık çığlığa. Evet, Rob Halford yine Harley Davidson’unu almış ve sahneye dalmış! Sahneye yürüyerek çıkmak mı? O iş acemilere göre. Bu motorlu giriş öyle efsaneleşti ki, Judas Priest konseri deyince artık akla gelen ilk şeylerden biri oldu. Ve her seferinde sanki ilk kez oluyormuş gibi heyecanlandırıyor insanı. Rockstar olmak başka bir şey, ikon olmak bambaşka!

Rob Halford'a boşuna metal tanrısı demiyoruz!

Judas Priest olmasaydı heavy metal bu kadar havalı olur muydu?

Dürüst olalım; Black Sabbath metal müzikte temelleri attıysa, Judas Priest o temellerin üstüne gökdelen dikti! Grubun müziği, temposu, sahne duruşu metal müzik için bir yol haritasıydı. Eğer bugün sahnede dans eden, headbang yapan, alev püskürten metal grupları varsa, bunun öncüsü Judas Priest’tir. Havalı olmak ve sert durmak çizgisini mükemmel dengeleyen bir grup oldular. Hem estetik, hem kaotik, hem teatral, hem yıkıcı! Daha ne olsun!

“Breaking the Law” ile hepimiz biraz isyankarız!

Sahnede duran iki gitar ve ikisi de ateş ediyor!

“You’ve Got Another Thing Comin" yani patron sen değilsin, benim!

50 yılı devirdiler, hala sahnedeler!

