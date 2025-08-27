onedio
Sağlıklı Beslenmenin Sıkıcı Olmadığını Kanıtlayan Alışkanlıklar Listesi

27.08.2025 - 18:01

Genelde sağlıklı beslenmek sıkıcı görülüyor. Çünkü kısıtlayıcı bir rutin gibi geliyor. Ama aslında doğru alışkanlıklarla hiç öyle sıkıcı değil. Sağlıklı beslenirken de çok lezzetli ve güzel yemekler yiyebilirsin. Sağlıklı beslenmenin sıkıcı olmadığını kanıtlayan alışkanlıklara bakalım mı?

Her gün farklı sebzeler tüketmek!

Sağlıklı beslenme denilince akla hemen sebzeler geliyor. Sebzeler de sıkıcı görülüyor ama aslında yenebilecek birçok sebze var. Her gün farklı sebzeler tüketerek sağlıklı beslenmenin hiç sıkıcı olmadığını görebilirsin.

Her hafta yeni bir sağlıklı tarif denemek!

Biraz araştırınca sağlıklı ne çok tarif olduğunu insan görüyor. Bilindik sebze yemekleri dışında yapılabilecek aslında yüzlerce sağlıklı tarif var. Her hafta yeni bir tarif deneyerek sağlıklı beslenmeyi daha az sıkıcı hale getirebilirsin elbette! 

Atıştırmalıkları önceden hazırlamak!

Atıştırmalıklar en zor öğünler aslında. Ne yiyeceğini bulmak bazen çok bunaltıcı olabiliyor ama eğer önceden hazırlarsan o zaman bu dert olmaktan çıkıyor. Önceden hazırladığında hemen ilk akla geleni yapmayacağın için atıştırmalıkların daha çeşitli oluyor.

Sağlıklı dokunuşlar eklemek!

Hepimizin çok sevdiği geleneksel tatlar var, kısır gibi. Bunları daha sağlıklı hale getirebiliriz. Mesela kısırı bulgur yerine kinoa ile yaparak sağlıklı bir seçeneğe dönüştürebilirsin. Bu sayede hem lezzetli hem de sıkıcı olmayan sağlıklı bir alternatif oluşturmuş olacaksın.

Eve smoothie makinesi almak!

Smoothielerin ne kadar sağlıklı olduğunu biliyoruz. Eve bir smoothie makinesi alarak kendine her gün sağlıklı içecekler yapabilirsin. Çeşit çeşit taze sebze ve meyvelerle kendine smothieler yaparak sağlıklı beslenmenin hiç de sıkıcı olmadığını kanıtlayabilirsin.

Tatlı krizlerine karşı seçenekler bulmak!

Tatlı krizi diye bir gerçek var. Bu krizleri çikolatayla atlatmak yerine meyveli seçenekler düşünebilirsin. 'Çikolata olmadan tatlı krizim geçmez' diyorsan bitter çikolatalı kuru yemişli atıştırmalıklar yapabilirsin. Bu tarz alternatifler krizleri atlatmanı kolaylaştırır.

Haftalık plan yapmak!

Yemek planı yaptığında acıktığında ne yiyeceğim derdi son buluyor. Ama plansız hareket edersen sürekli aynı şeyleri yemek sıkıcı oluyor. Haftalık yemek planı yaparak ve hatta yemek hazırlığı yaparak sağlıklı beslenmenin sıkıcı olmadığını gösterebilirsin.

Yemek sunumlarına özen göstermek!

Kendin tek başına yemek yerken bile sunum yapmak önemli. 'Nasılsa tek başıma yiyorum, sunuma ne gerek var!' diye düşünme. Yemek sunumu sağlıklı beslenmeyi çok daha eğlenceli hale getirecektir.

Dengeli beslenme prensibini benimsemek!

Sağlıklı beslenmek, her şeyin kısıtlanması demek değil. Daha dengeli bir beslenme şekli demek. Mesela canın pizza istediğinde tam buğday lavaşla yapabilirsin. Bu sayede sağlıklı bir pizza yemiş olacaksın. Canının istediği sağlıksız yiyeceklerin bu şekilde sağlıklı versiyonlarını yapabilirsin.

Sağlıklı sofra buluşmaları yapmak!

Senin gibi sağlıklı beslenmeyi tercih eden arkadaşlarınla buluşmalar ayarlayabilirsin. Evde sağlıklı mezeler yapıp arkadaşlarını ağırlayabilirsin. Hem arkadaşlarınla buluşup hem de sağlıklı beslenebileceğin bu tarz buluşmalar çok keyifli olacaktır.

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
