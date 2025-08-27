Sağlıklı Beslenmenin Sıkıcı Olmadığını Kanıtlayan Alışkanlıklar Listesi
Genelde sağlıklı beslenmek sıkıcı görülüyor. Çünkü kısıtlayıcı bir rutin gibi geliyor. Ama aslında doğru alışkanlıklarla hiç öyle sıkıcı değil. Sağlıklı beslenirken de çok lezzetli ve güzel yemekler yiyebilirsin. Sağlıklı beslenmenin sıkıcı olmadığını kanıtlayan alışkanlıklara bakalım mı?
Her gün farklı sebzeler tüketmek!
Her hafta yeni bir sağlıklı tarif denemek!
Atıştırmalıkları önceden hazırlamak!
Sağlıklı dokunuşlar eklemek!
Eve smoothie makinesi almak!
Tatlı krizlerine karşı seçenekler bulmak!
Haftalık plan yapmak!
Yemek sunumlarına özen göstermek!
Dengeli beslenme prensibini benimsemek!
Sağlıklı sofra buluşmaları yapmak!
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
