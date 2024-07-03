Sağlıklı Beslenmek İsteyip Kısıtlı Vakti Olanların Hayatına Katması Gereken 10 Alışkanlık
Sağlıklı Beslenmek İsteyip Kısıtlı Vakti Olanların Hayatına Katması Gereken 10 Alışkanlık
Birçoğumuz daha sağlıklı beslenmek istiyoruz ama bunun için yeterli vakti bulamıyoruz. Bu nedenle bu içerik size bu konuda çok yardımcı olacak!
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1. Haftalık ve aylık yemek programları yapın!
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2. Yemekleri önceden hazırlayıp porsiyonlara ayırarak buzdolabında saklayın.
3. Kendinize sağlıklı atıştırmalıklar tüketin.
4. Airfryer kullanmaya başlayın!
5. Bol su tüketimini ihmal etmeyin.
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