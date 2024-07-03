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Sağlıklı Beslenmek İsteyip Kısıtlı Vakti Olanların Hayatına Katması Gereken 10 Alışkanlık

etiket Sağlıklı Beslenmek İsteyip Kısıtlı Vakti Olanların Hayatına Katması Gereken 10 Alışkanlık

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 22:01

Birçoğumuz daha sağlıklı beslenmek istiyoruz ama bunun için yeterli vakti bulamıyoruz. Bu nedenle bu içerik size bu konuda çok yardımcı olacak!

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1. Haftalık ve aylık yemek programları yapın!

Ay boyunca dengeli beslenmeyi sağlamak için yapacağınız şey belli, bir yemek programı oluşturmak. Bu programı hazırlarken besinlerin değerlerini ve kategorilerini göz önünde bulundurursanız hem yemek yaparken vakitten kazanmış olursunuz hem de sağlıklı beslenirsiniz.

2. Yemekleri önceden hazırlayıp porsiyonlara ayırarak buzdolabında saklayın.

Eğer ki gerçekten çok yoğun çalışıyorsanız ve eve geldiğinizde yemek yapmaya haliniz kalmıyorsa bu tam size göre bir tercih olacaktır. Devamlı dışarıdan yemek söylemek yerine yemeklerinizi müsait olduğunuz zamanda hazırlayıp buzluğa atın. Sonrasında da ısıtıp veya pişirip afiyetle yiyin.

3. Kendinize sağlıklı atıştırmalıklar tüketin.

Gün içinde acıktığınızda veya akşam televizyon karşısında bir şeyler izlerken eliniz mutlaka atıştırmalıklara gidiyordur. Bu anlarda sağlıksız abur çubuklar yerine ceviz, badem veya meyve gibi sağlıklı atıştırmalıkları tercih edin.

4. Airfryer kullanmaya başlayın!

Airfryer kadar hayat kurtaran bir mutfak aleti var mıdır? Açıkçası biz bilmiyoruz! Üstelik az yağ ile yapabileceğiniz lezzetli ve sağlıklı yemekler de cabası. Airfryer olunca bizim tercihimiz tabii ki Philips Airfryer 7000 XXL!

5. Bol su tüketimini ihmal etmeyin.

Beslenme düzenini iyiye götürürken belki de en büyük eksiklerden biri su içmeyi ihmal etmektir. Her ne kadar sağlıklı beslenirseniz beslenin yeteri kadar su tüketmediğiniz sürece bir şeyleri eksik yapıyorsunuz demektir.

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6. Öğün atlamamayı kural edinin.

Sağlıklı beslenmeye çalışmak kilo vermek demek değildir. Eğer kilo vermeye çalışıyorsanız diyetinizde değişiklikler yapabilirsiniz ancak bu değişikliklerin hiçbiri öğün atlama üzerine olmamalı. Bunu yaptığınızda uzun vadede metabolizmanız yavaşlar ve sağlıksız atıştırmalıklar hayatınızda daha çok yer edinir.

7. Dondurulmuş gıdaları tercih edin.

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Tabii ki dondurulmuş gıdadan kastımız fast food tarzı kızartma ürünleri değil. Meyve ve sebzelerin de dondurulmuş halleri bulunuyor ve yoğun çalışan ama sağlıklı beslenmek isteyen insanlar için bu ürünler kurtarıcı olabiliyor.

8. Evde yemek yapmayı alışkanlık haline getirin.

Çoğumuz hayatın yoğunluğunu bahane ederek dışarıdan yemek söylüyoruz. Üstelik bu yemekler çoğunlukla fast food oluyor. Ancak bu alışkanlığa bir son vererek evde yemek yapmayı alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Evde yaptığınız yemekler daha besleyici olacaktır.

9. Hızlıca sağlıklı kahvaltılar etmeyi öğrenin.

Kahvaltı öğününün sağlıklı olması için illa serpme kahvaltıya ihtiyacınız yok. Yulaf ezmesi, smoothieler veya buğday ekmeğiyle yapılan sandviçler de oldukça iyi seçenekler olabilir. Ayrıca güne enerjik ve keyifli başlamanızı da sağlarlar!

10. Doğru yağları tercih edin.

Her ne kadar birçoğumuz sıklıkla kullanıyor olsak da işlenmiş ve trans yağlar oldukça zararlıdır. Bize zararlı yağları kullanmak yerine zeytinyağı veya avokado yağı gibi sağlıklı yağ alternatiflerini tercih edebilirsiniz.

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