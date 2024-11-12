Sadece Temizlik Hastalarının Anlayabileceği 10 Durum
Sadece Temizlik Hastalarının Anlayabileceği 10 Durum
Temizlik delisi misin, yoksa başkaları mı sana öyle diyor? Peki, temizlik hastalarının yaşadığı o “benim yaşadıklarımı ancak benim gibiler anlar” durumlarını kimler yaşıyor? Aşırıya kaçtığını düşünenler olabilir ama sen biliyorsun ki temizlik olmadan huzur olmuyor. İşte, sadece temizlik hastalarının anlayabileceği ve senin de her satırda “Aynı ben!” diyeceğin 10 durumu toparladık!
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1. Misafir gelmeden tüm evi baştan aşağı temizlemek.
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2. Evin her köşesi için farklı bir bezin var mı?
3. Yemek yapmak çoğu insan için bir keyifken, senin için ayrı bir sınav.
4. Temizlik bittiğinde evin içinde o hafif sabun ve deterjan kokusunu içine çekiyorsun.
5. Başkasının temizliği sana yetmiyor, değil mi?
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