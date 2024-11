Sadece Temizlik Hastalarının Anlayabileceği 10 Durum

Senin için her leke, her yüzey ve her odaya uygun ayrı bir temizlik malzemesi lazım. “Ya, bu da iyi temizlemiyor ki” diyerek sürekli yeni ürünler denemek... Temizlik reyonlarında saatler harcıyorsun, her yeni çıkan ürünü denemeden duramıyorsun. Kimileri bu harcamaları gereksiz bulabilir ama senin için en değerli yatırım sağlıklı ve tertemiz bir ev değil mi?