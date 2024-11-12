Sadece Temizlik Hastalarının Anlayabileceği 10 Durum

“Daha dün sildin, bugün neden yine temizliyorsun?” sorusu kadar seni rahatsız eden başka bir şey yok! Temizliğin günlüğü mü olur? Senin için, ev her gün pırıl pırıl olmalı; temizlik sürekli yenilenmeli ki o rahat his daim olsun. Senden bu cümleyi duyanlar belki anlayamayacak ama sen, kendini sorgulamaya bile gerek görmeden temizlik dünyasına dönüyorsun.