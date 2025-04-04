Temizlik Yaparken En Çok Düşündüğün Şeyi Tahmin Ediyoruz!

Temizlik aşaması senin için zorlu bir süreç olabilir. Hayallere dalmak kolay değildir. Bazı insanlar için hayal ve düşler sakin anlarda ortaya çıkar. Bu yüzden temizlik gibi fiziksel bir enerji gerektiren bir iş düşüncelere dalmak için rahat değildir. O yüzden temizlik yaparken düşündüğün şey 'bitse de rahatlasam'... O an aklına gelen tek şey, ne kadar sürede temizliği bitirebileceğin. Hemen dinlenmek istiyorsun. Temizlik senin için bir görev ve tamamladığın zaman derin bir nefes alabiliyorsun!