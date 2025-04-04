Temizlik Yaparken En Çok Düşündüğün Şeyi Tahmin Ediyoruz!
Temizlik Yaparken En Çok Düşündüğün Şeyi Tahmin Ediyoruz!
Bir işle meşgul iken kafamızın içinde başka konular döner durur. Ev temizliği yaparken zihnimiz bir oraya bir buraya gider. Peki, temizlik anında zihninizin nereye uğradığını merak ettiniz mi? Gelin temizlik yaparken ne düşündüğünüzü bulalım!
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1. İlk olarak temizlik yaparken müzik dinler misin yoksa sessizliği mi tercih edersin?
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2. Peki, hayal kurarken nerelere gidersin, nasıl hayaller kurarsın?
3. Temizliğin hangi aşamasında dalıp gidersin?
4. Bir işe odaklandığın zaman uzun süre devam edebilir misin yoksa hemen sıkılır mısın?
5. Hayal kurmayı, hayal dünyasında yaşamayı sever misin?
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6. Bize temizlik sırasında yeni fikirler üretip üretemediğini söyler misin?
7. Temizlik dendiği zaman aklına ilk gelen şey ne olur?
8. Son olarak! Temizlik bitince ne hissettiğini bize söyleyebilir misin?
Geçmişe yolculuk yapan o kişisin!
Büyük hayallere dalan o kişisin!
Temizliğin bir an önce bitmesi için uğraşan o kişisin!
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