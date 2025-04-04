onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Temizlik Yaparken En Çok Düşündüğün Şeyi Tahmin Ediyoruz!

etiket Temizlik Yaparken En Çok Düşündüğün Şeyi Tahmin Ediyoruz!

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
04.04.2025 - 12:31

Bir işle meşgul iken kafamızın içinde başka konular döner durur. Ev temizliği yaparken zihnimiz bir oraya bir buraya gider. Peki, temizlik anında zihninizin nereye uğradığını merak ettiniz mi? Gelin temizlik yaparken ne düşündüğünüzü bulalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk olarak temizlik yaparken müzik dinler misin yoksa sessizliği mi tercih edersin?

2. Peki, hayal kurarken nerelere gidersin, nasıl hayaller kurarsın?

3. Temizliğin hangi aşamasında dalıp gidersin?

4. Bir işe odaklandığın zaman uzun süre devam edebilir misin yoksa hemen sıkılır mısın?

5. Hayal kurmayı, hayal dünyasında yaşamayı sever misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bize temizlik sırasında yeni fikirler üretip üretemediğini söyler misin?

7. Temizlik dendiği zaman aklına ilk gelen şey ne olur?

8. Son olarak! Temizlik bitince ne hissettiğini bize söyleyebilir misin?

Geçmişe yolculuk yapan o kişisin!

Temizlik sırasında zihnin genellikle geçmişe gider! Unutamadığın ve duygusal olarak seni çok etkileyen anlardan kopamıyorsun. Temizlik yaparken açılan bir müzik seni zamanda yolculuğa çıkarabiliyor. Ne yaptığını bir anda unutarak geçmişe yolculuk yapıyorsun. 'O an başka bir şey yapsaydım ne olurdu?' soruları kafanda dönüp dolaşıyor. Temizlik senin için bir çeşit iç hesaplaşma zamanı diyebiliriz!

Büyük hayallere dalan o kişisin!

Temizlik bazı insanlar için stres atma yoludur. Temizlik yaparken zihindeki tüm karmaşalar yerli yerine oturur ve kaostan düzene geçiş yaşanır. Tüm bu anlarda pür dikkat bir şekilde geleceğine odaklanıyor olabilirsin. Hedeflerini ve hayallerini gözden geçirerek senin için önemli olanın ne olduğunu anlayabiliyorsun. Temizlik yaparken zihnin en yaratıcı anlarını yaşıyor! Gelecekte neler yapacağını, seyahat ve kariyer planlarını düşünüyorsun. Temizlik senin için hayallerine şekil verme zamanı!

Temizliğin bir an önce bitmesi için uğraşan o kişisin!

Temizlik aşaması senin için zorlu bir süreç olabilir. Hayallere dalmak kolay değildir. Bazı insanlar için hayal ve düşler sakin anlarda ortaya çıkar. Bu yüzden temizlik gibi fiziksel bir enerji gerektiren bir iş düşüncelere dalmak için rahat değildir. O yüzden temizlik yaparken düşündüğün şey 'bitse de rahatlasam'... O an aklına gelen tek şey, ne kadar sürede temizliği bitirebileceğin. Hemen dinlenmek istiyorsun. Temizlik senin için bir görev ve tamamladığın zaman derin bir nefes alabiliyorsun!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
asklepiospallas
asklepiospallas
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın