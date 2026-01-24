onedio
Sadece Şarkı Sözünden Grubu Tanıyabilir misin?

İrem Coşkun
24.01.2026 - 22:01

Bazı şarkılar vardır, ilk kelimesini duyar duymaz tüm parça kafanda çalmaya başlar. Bu testte öyle parçalar var ki, daha nakarat bitmeden “Aaa bu o!” diyeceksin. Bakalım kendine ne kadar güveniyorsun? 👇

1. “We don’t need no education, we don’t need no thought control…”

2. “It’s my life, it’s now or never!”

3. “Nothing else matters…”

4. “I wanna rock!”

5. “Sweet home Alabama, where the skies are so blue…”

6. “Welcome to the jungle, we’ve got fun and games!”

7. “You shook me all night long!”

8. “We will, we will rock you!”

Rock müziğe biraz uzak gibisin!

Rock ve metal senin hayatında var ama bu daha çok “Bir yerden kulağıma geliyor.” seviyesinde. Bu şarkıları mutlaka duymuşsun ama söz - grup eşleşmesi kısmında biraz karışıklık yaşamışsın. Muhtemelen playlist’inde birkaç efsane parça var ama isimler kafanda net değil. Biraz daha kurcalayıp daha fazla albüm dinlersen açığı kapatabilirsin. Yolun başındasın ama potansiyel var!

Playlist gurmesi!

Belli ki rock ve metal müzik senin hayatında büyük bir öneme sahip. Bu şarkıların çoğunu tanıyorsun, hatta bazılarını duyar duymaz ayırt edebiliyorsun. Test boyunca birkaç yerde tereddüt etmiş olsan da genel tablo gayet sağlam! Muhtemelen “Ben her şeyi dinlerim” diyen ama rock müziği ayrı bir yerde tutanlardansın. Bir tık daha dikkatle tam bir rock müzik gurmesi olabilirsin!

Rock müzik senin yaşam tarzın!

Sen bu işin kitabını yazmışsın! Nakaratı okur okumaz kafanda şarkı çalmaya başlamış, hatta içinden eşlik etmiş bile olabilirsin. Rock ve metal senin için bir tür değil, resmen bir yaşam tarzı! Muhtemelen bu grupların sadece hit şarkılarını değil, tüm şarkılarını biliyorsun. “Bu şarkıyı bilmeyen rock dinliyorum demesin!” cümlesini kurma hakkın var, tebrikler!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
