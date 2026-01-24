Sadece Şarkı Sözünden Grubu Tanıyabilir misin?

Rock ve metal senin hayatında var ama bu daha çok “Bir yerden kulağıma geliyor.” seviyesinde. Bu şarkıları mutlaka duymuşsun ama söz - grup eşleşmesi kısmında biraz karışıklık yaşamışsın. Muhtemelen playlist’inde birkaç efsane parça var ama isimler kafanda net değil. Biraz daha kurcalayıp daha fazla albüm dinlersen açığı kapatabilirsin. Yolun başındasın ama potansiyel var!