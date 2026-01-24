Sadece Şarkı Sözünden Grubu Tanıyabilir misin?
Bazı şarkılar vardır, ilk kelimesini duyar duymaz tüm parça kafanda çalmaya başlar. Bu testte öyle parçalar var ki, daha nakarat bitmeden “Aaa bu o!” diyeceksin. Bakalım kendine ne kadar güveniyorsun? 👇
1. “We don’t need no education, we don’t need no thought control…”
2. “It’s my life, it’s now or never!”
3. “Nothing else matters…”
4. “I wanna rock!”
5. “Sweet home Alabama, where the skies are so blue…”
6. “Welcome to the jungle, we’ve got fun and games!”
7. “You shook me all night long!”
8. “We will, we will rock you!”
Rock müziğe biraz uzak gibisin!
Playlist gurmesi!
Rock müzik senin yaşam tarzın!
