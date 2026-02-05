Sadece Kışın Dinleyince Etkisi Artan Şarkılar
Kışın, sanki zaman yavaşlar ve insan da en çok bu mevsimde içine döner... İşte tam da havanın tüm ağırlığını kalbimizde hissederken, bu mevsime en çok yakışacak şarkıları sizin için derledik. Dinlemek için kaydırın! ❄
1. Bon Iver - Holocene
2. SYML - In Between Breaths
3. Sleeping At Last - Hearing
4. Jamie Duffy - Solas
5. The Cinematic Orchestra - That Home
6. Apocalypse - Cigarettes After Sex
7. Teoman - Paramparça
8. Radiohead - Nude
9. Damien Rice - 9 Crimes
10. Billie Eilish - TV
