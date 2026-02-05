onedio
Sadece Kışın Dinleyince Etkisi Artan Şarkılar

Aslı Uysal
05.02.2026 - 15:01

Kışın, sanki zaman yavaşlar ve insan da en çok bu mevsimde içine döner... İşte tam da havanın tüm ağırlığını kalbimizde hissederken, bu mevsime en çok yakışacak şarkıları sizin için derledik. Dinlemek için kaydırın! ❄

1. Bon Iver - Holocene

2. SYML - In Between Breaths

3. Sleeping At Last - Hearing

4. Jamie Duffy - Solas

5. The Cinematic Orchestra - That Home

6. Apocalypse - Cigarettes After Sex

7. Teoman - Paramparça

8. Radiohead - Nude

9. Damien Rice - 9 Crimes

10. Billie Eilish - TV

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
