Sadece Gerçek Evcilerin Yaşadığı 10 Durum

Kendine hazırladığın rahat bir koltuk köşesi, en sevdiğin dizinin yeni sezonu ve yanında favori atıştırmalıkların… Evde geçireceğin gecenin hayali bile seni mutlu ediyor. İyi bir dizi, bir kase sıcak çorba veya patlamış mısır, belki elinde kahven ya da ev yapımı bir tatlı… İster birkaç yakın arkadaşınla istersen de tek başına bu dizi maratonunu yapmak senin için dışarıdaki en kalabalık partiden bile daha eğlenceli. Çünkü senin “partin” kendi düzeninde, kendi kurallarınla başlıyor!