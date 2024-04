Saçını Seven Herkesin Bilmesi Gerekenler: Bu Yöntemlerle Saçlarınıza Yazık Etmiş Olabilirsiniz!

Kutu boyalar, her türlü saça uygun olarak üretildiği için, en yüksek volümdekii açıcıları içeriyor. Her açıcı her saçla uygun olmadığı için, özellikle ince telli saçları fazlasıyla yıpratabilir. Sağlıklı saçlara sahip olmak istiyorsanız, evde saç boyamaktan bir müddet uzak durmanız gerekebilir.

