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Saçını Seven Herkesin Bilmesi Gerekenler: Bu Yöntemlerle Saçlarınıza Yazık Etmiş Olabilirsiniz!

etiket Saçını Seven Herkesin Bilmesi Gerekenler: Bu Yöntemlerle Saçlarınıza Yazık Etmiş Olabilirsiniz!

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 12:16

Saçlarınızın daha canlı, güçlü ve sağlıklı olabilmesi için izlemeniz gereken rutinler ve uzak durmanız gereken alışkanlıklar bu içeriğimizde sizlerle. Ayrıca, saçlarınıza zarar veren bu etkenlerden nasıl korunabileceğinizi ve saçlarınızı onarmak için hangi çözümleri kullanabileceğinizi de detaylarıyla anlatıyoruz. Daha sağlıklı saçlara kavuşmak için kullanabileceğiniz ürün önerilerini de içeriğimizde bulabilirsiniz.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 10.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Düzenli saç kesimini atlamamak gerekiyor.

Düzenli saç kesimini atlamamak gerekiyor.

Saçlarınız uzadıkça, uç kısımları ısı, kimyasal ürünler gibi etkenlere maruz kaldığı için uçlarından sık sık aldırılması gerekiyor. Uzmanlar en fazla üç ayda bir saçların uçlardan kestirilmesinin kırıkların ve yıpranmanın önüne geçeceğini, daha hızlı ve sağlıklı uzamayı sağlayacağını söylüyor. 

Saçlarınızı evde kendiniz kesmek istiyorsanız, ihtiyacınız olabilecek birkaç ürünü burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

Fazla saç kremi kullanmak da saçlar için oldukça zararlı.

Fazla saç kremi kullanmak da saçlar için oldukça zararlı.

Piyasadaki saç kremlerinin çoğu, saçlara geçici bir yumuşaklık ve parlaklık sağlasa da, aşırı kullanımda içeriğindeki sülfat yüzünden saçları sertleştirip yıpratabiliyor.

Yıpranan saçlarınıza ilaç gibi gelecek ürün önerilerimizi burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

Peki saçlarınızın sertleşmemesi için ne yapılabilir?

Peki saçlarınızın sertleşmemesi için ne yapılabilir?

Sülfatlı kremlerin yerine sülfatsız saç kremi kullanabilirsiniz. Eğer hala saçlarınız istediğiniz yumuşaklıkta değilse, saçınızın ihtiyacına göre, haftada 1 veya 2 defa saç maskesi yapabilirsiniz. Aynı zamanda saçları nemlendirirken aşırı yağlandırmayan saç bakım yağlarını da deneyebilirsiniz. 

En çok tercih edilen sülfatsız saç kremleri, ve saçlarınızı yumuşacık yapacak saç bakım maskeleri, saç bakım yağları burada.

Hepsiburada

Saçınızın ihtiyacına göre tarak kullanmamak da saçlarınızı yıpratabilir.

Saçınızın ihtiyacına göre tarak kullanmamak da saçlarınızı yıpratabilir.

Bazı ince dişli tarak türleri, saçları çekiştirerek kırılmasına ve zarar görmesine sebep olabilir. Bu durumun önüne geçmek için, birden fazla tarak kullanmanız gerekebilir. Saçlarınızdaki düğümleri çözerken bir tarağa, saçınızı şekillendirirken kullanacağınız bir tarağa ihtiyaç duyabilirsiniz. 

Düğüm çözücü spreylerden de faydalanarak tarama sürecini kolaylaştırabilirsiniz. Özellikle dalgalı ve kıvırcık saçlı okurlarımız için hayat kurtarıcı olacak saç açıcı spreyler ve taraklar burada.

Hepsiburada

Saçlarınızı tepeden toplamak saç kökleri için yıpratıcı. 😬

Saçlarınızı tepeden toplamak saç kökleri için yıpratıcı. 😬

Sıkı topuz ve at kuyruğu görüntüsü, 'clean girl' tarzı ile son dönemlere damgasını vuran iki saç modeli. Ama saç stilistleri, sık sık bu saç modellerini yapmanın saç derisi ve saç kökleri için yıpratıcı olduğunu belirtiyor. Fazla sıkı olmayan ensede topuz veya açık modelleri deneyebilirsiniz.

Saçlarınızı kırmadan ve yıpratmadan toplamanızı sağlayacak tokalar burada.

Hepsiburada
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Kuru şampuan kullanımında aşırıya kaçmamak önemli.

Kuru şampuan kullanımında aşırıya kaçmamak önemli.

Kuru şampuanlar pratikliği ile günü kurtaran kahramanlar olsa da, fazla kullanımda saç diplerini tıkayarak sağlıklı uzamayı ve saç derisi sağlığını etkiliyor. Kuru şampuanı tamamen hayatınızdan çıkarmak zor olabilir, ama en azından haftada maksimum iki kere kullanırsanız saç derisi sağlığınızın daha iyiye gittiğini göreceksiniz.

Kuru şampuan önerilerini burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

Saçlarınızı ıslakken taramamaya özen gösterin.

Saçlarınızı ıslakken taramamaya özen gösterin.

Saçları kuruyken taramak hem zor, hem de düğümler ıslakken açıldığı kadar rahat açılmıyor. Ama saçlar ıslakken, daha kırılgan ve savunmasız olduklarından daha çok kırılıyor. Eğer ıslakken taramazsam saçlarım asla açılmaz diyorsanız, geniş aralıklara sahip büyük dişli taraklar kullanabilirsiniz. 

Islak taramaya uygun taraklar burada.

Hepsiburada

Saçlarınız nemliyken ASLA düzleştirmemeniz gerekiyor.

Saçlarınız nemliyken ASLA düzleştirmemeniz gerekiyor.

Biraz uzun sürse de, saçlarınızı düzleştirmek için tamamen kurumasını beklemelisiniz. Nemli kalan saçlar, düzleştirici işleme tabi tutulduğunda yanarak kuruyor. 

Keratin başlıklı en iyi düzleştiricileri burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

Saçlarınızı evde kutu boyalarla boyamak saç stilistleri ve kuaförler tarafından önerilmiyor.

Saçlarınızı evde kutu boyalarla boyamak saç stilistleri ve kuaförler tarafından önerilmiyor.

Kutu boyalar, her türlü saça uygun olarak üretildiği için, en yüksek volümdekii açıcıları içeriyor. Her açıcı her saçla uygun olmadığı için, özellikle ince telli saçları fazlasıyla yıpratabilir. Sağlıklı saçlara sahip olmak istiyorsanız, evde saç boyamaktan bir müddet uzak durmanız gerekebilir.

Yıpranan saçlarınıza ilaç gibi gelecek ürün önerilerimizi burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

Saçlarınızı yanlış tarıyor olabilirsiniz.

Saçlarınızı yanlış tarıyor olabilirsiniz.

Saçlarınızı duştan önce tarıyor musunuz? Celebrity saç stilisti Nunzio Saviano, şampuanlamanın saçlarda var olan düğümleri arttırdığını, bu yüzden duştan önce saçları taramanın saçların kolay açılmasında etkili olduğunu söylemiş. 

Ayrıca, saçları dipten taramak da dipteki düğümleri saçların boylarına ittiğini, bu nedenle uçlar kırılmaya daha müsait olduğunu belirtmiş. Saçları en iyi tarama yöntemi uçlardan başlayarak düğümleri açtıkça diplere doğru çıkmak.

Yıpranan saçlarınıza ilaç gibi gelecek ürün önerilerimizi burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada
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Saçlarınıza sık sık ısı uygulamamalısınız.

Saçlarınıza sık sık ısı uygulamamalısınız.

Saçların ısı görmesinin ne kadar zararlı olduğunu biliyorsunuzdur diye düşünüyoruz. Isıdan zarar görmüş saçlarınız varsa, onarak yaplar ve kremler kullanabilir, saçlarınız için ısısız şekillendirmeye yönelebilirsiniz. Eğer ısı uygulamak istiyorsanız, ısı koruyucu ürünler kullanmanızı tavsiye ederiz.

Isısız şekil verecek ürünler ve ısı koruyucu ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

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Saç spreyi da fazlaya kaçmadan kullanılması gerekenlerden.

Saç spreyi da fazlaya kaçmadan kullanılması gerekenlerden.

Saç spreylerinin masum olduğunu düşünüyor olabilirsiniz, ama saç spreyi de tıpkı sülfatlı saç kremleri gibi uzun vadede içerdiği kimyasallar sebebiyle saçlara zarar veren ürünlerden biri. 

Yıpranan saçlarınıza ilaç gibi gelecek ürün önerilerimizi burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

Saçları havluyla kurutmak da saçlar için son derece zararlı.

Saçları havluyla kurutmak da saçlar için son derece zararlı.

Saçların ıslakken daha kırılgan olduğundan bahsetmiştik. Saçları havluyla kurutmak, saçları zayıflatıp, var olan kırıkları büyütebilir. Bunun önüne geçmek için saçlarınızı bir tişörtle ya da mikrofiber havlu ile sarabilirsiniz.

Burada mikrofiber havlu önerilerini bulabilirsiniz.

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