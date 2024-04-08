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Yaz Tatili Planlayanların Şimdiden Satın Almaya Başladığı 11 Ürün

etiket Yaz Tatili Planlayanların Şimdiden Satın Almaya Başladığı 11 Ürün

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 13:47

Tatil sezonu yaklaşırken, yaz tatiliniz için yanınıza almak isteyebileceğiniz birkaç ürünü sizler için listeledik. Plaj elbiseleri, güneş gözlükleri, terlik, sandalet, güneş kremi gibi ürünleri derledik. Yaz tatili için edinebileceğiniz en iyi 11 ürün önerisi içerikte.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 08.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Haegs Full Alüminyum Katlanır Kamp Masası

1. Haegs Full Alüminyum Katlanır Kamp Masası

Bu ultra hafif ve taşınabilir kamp masası, plaja giderken yanınıza alabileceğiniz ideal bir aksesuar. Alüminyum malzemeden üretilmiş olan bu masa, su geçirmez ve paslanmaz özellikleri sayesinde deniz kenarında kullanım için oldukça uygundur. Ayrıca, katlanabilir tasarımı sayesinde arabanıza kolaylıkla sığabilir ve plajda keyifli bir piknik yapmanızı sağlar.

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2. La Roche Posay Anthelios Uvmune 400 Spf 50+ Invisible Fluid

2. La Roche Posay Anthelios Uvmune 400 Spf 50+ Invisible Fluid

Plaja giderken cildinizi korumak için yanınıza almanız gereken en önemli ürünlerden biri güneş koruyucu krem. Özellikle hassas ciltler için uygun olan ve geniş spektrumlu koruma sağlayan bu krem, içerdiği özel formülü ile göz batmasına karşı da koruma sağlar. Parfüm içermeyen bu ürün, 50 ml boyutuyla kolayca çantanıza sığar ve tüm cilt tipleri için uygundur.

Burada.

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3. Campesnt Antrasit Renk, Büyük Boy, Çok Cepli ve Kum Tutmaz Kadın Plaj Çantası

3. Campesnt Antrasit Renk, Büyük Boy, Çok Cepli ve Kum Tutmaz Kadın Plaj Çantası

Magic Lady'nin örgü plaj çantası, geniş depolama alanı ile tüm plaj eşyalarınızı, havlularınızı ve güneş kreminizi kolayca taşımanızı sağlar. Hafif ve katlanabilir yapısı sayesinde her yere kolayca götürebilir, 6 dış cep ve 1 iç fermuarlı cep ile eşyalarınızı güvenle saklayabilirsiniz. Plajda, havuzda veya piknikte ideal bir yardımcınız olacak bu çanta, aynı zamanda kıyafetlerinizin hızlı kurumasını sağlayarak küf ve koku oluşumunu önler.

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4. Defacto Fall In Love Uzun Kollu Beyaz File Plaj Elbisesi

4. Defacto Fall In Love Uzun Kollu Beyaz File Plaj Elbisesi

Fall İn Love uzun kollu triko plaj elbisesi, kaliteli kumaşı ve şık tasarımıyla plaj stilinizi tamamlamanız için ideal bir seçenek olacaktır. Bu elbise, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunarak plaj günlerinizin vazgeçilmezi olmaya aday. Göz kamaştırıcı bir görünüm elde etmek isteyenler için Fall İn Love uzun kollu triko plaj elbisesi, plaja giderken yanınıza almak isteyeceğiniz bir parça olacaktır.

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5. JBL Clip 4 Taşınabilir Hoparlör - Kırmızı

5. JBL Clip 4 Taşınabilir Hoparlör - Kırmızı

JBL Clip 4, kompakt boyutu ve suya dayanıklı yapısı ile plaja giderken yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir aksesuar. Canlı renkleri ve şık tasarımı ile stilinizi yansıtırken, Bluetooth bağlantısı sayesinde cep telefonunuzdan veya tabletinizden müzik dinlemenizi sağlar. Üstelik tek bir şarjla 10 saat boyunca kesintisiz müzik keyfi sunar, böylece pil derdiyle uğraşmanıza gerek kalmaz.

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6. Bilge Karga Tabbart Black Güneş Gözlüğü

6. Bilge Karga Tabbart Black Güneş Gözlüğü

'Ürün geldiği an ne kadar doğru bir yerden aldığınızı hissediyorsunuz. Gayet başarılı, yok gibi, çok hafif esnek, hassas duruyor bence ama kırılacak gibi değil. Esnekliğinden dolayı uzun yıllar gidecek gibi çok beğendim.'

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7. U.s. Polo Assn. Erkek Saks Mavi Uzun Deniz Şortu

7. U.s. Polo Assn. Erkek Saks Mavi Uzun Deniz Şortu

U.S. POLO ASSN. markasının en yeni deniz şort modelleri, plaj ya da havuz keyfinizi konfor ve stil ile birleştiriyor. Yüksek kalite standartlarına uygun olarak üretilen ve yeni sezon trendlerini yakalayan bu şortlar, U.S. POLO ASSN. güvencesiyle sizlere sunuluyor. Gün boyu rahatlık ve şıklığı bir arada sunan bu dayanıklı deniz şortları, plaja giderken yanınıza almak isteyeceğiniz parçalar arasında olacak.

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8. Bilge Karga Viva Green Mirror Erkek Güneş Gözlüğü

8. Bilge Karga Viva Green Mirror Erkek Güneş Gözlüğü

'Fiyat performans oranı yüksek, kaliteli bir güneş gözlüğü arıyorsanız doğru tercih. Tasarımları beni etkiledi, bu güneş gözlükleri ile kendimi daha şık ve trend hissediyorum.'

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9. Friend & Trend Kadın Vizon Çift Tokalı Anatomik Yazlık Terlik

9. Friend & Trend Kadın Vizon Çift Tokalı Anatomik Yazlık Terlik

Suni deri ve metal tokalı bu terlik, yaz günlerinin vazgeçilmezi olacak. Ayak anatomisine uygun anatomik tabanı ve ayarlanabilir çift tokası, hem içerde hem de dışarıda rahatlıkla kullanım sağlar. Çevre dostu poliüretan tabanı ve standart ayak ölçülerine göre tam kalıp yapısı ile günlük kullanıma da oldukça uygundur. Plaja giderken yanınıza alabileceğiniz bu terlik, konfor ve şıklığı bir arada sunar.

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10. Igor Biarritz Mate Kadın Mat Siyah Sandalet

10. Igor Biarritz Mate Kadın Mat Siyah Sandalet

Bu yaz plajda rahatlık ve güvenlik bir arada! Kanserojen madde içermeyen, özel geliştirilmiş hafif ve esnek yapısı ile ayaklarınızı dış etkenlerden koruyan terlikler, suya dayanıklı ve kir tutmayan özellikleriyle plajda vazgeçilmeziniz olacak. Üstelik tırtıklı tabanı sayesinde ıslak zeminde bile kayma riski olmadan güvenli bir şekilde yürüyebileceksiniz.

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11. Bestway Deniz Yatağı Fileli Yatak 160X84 cm

11. Bestway Deniz Yatağı Fileli Yatak 160X84 cm

Fileli deniz yatağı, yaz tatillerinizi eğlenceli ve konforlu hale getirecek bir ürün. Hem denizde hem de havuzda kullanabileceğiniz bu şık yatak, suda yatarken serinliği hissetmenizi sağlar ve UV Careful 50 UPF Ultra Viole Güneş Koruması ile güneşlenirken cildinizi korur. Plaja veya havuza giderken yanınıza alabileceğiniz bu deniz yatağı, vücudu dengede tutma özelliği ile rahat bir güneşlenme deneyimi sunar.

Burada.

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