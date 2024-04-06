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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım. 🫶🏻
Bu içerik 06.04.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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2-5 Nisan 2024 tarihli Bim Aktüel kataloğunda en çok dikkat çeken ürün, Fakir marka halı yıkama makinesiydi. Bim Aktüel kataloğunun tamamını aşağıdaki içerikte paylaşmıştık.
Cildine iyi bakanların kaçırmaması gereken en güzel kampanyalardan biri de, Vichy ürünlerindeki indirim oldu. Cilt kusurlarına savaş açıp bakım yapmak için kullanabileceğiniz onlarca üründe kaçırılmayacak indirimleri aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.
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