BİM'e Halı Yıkama Makinesi Geliyor! 2 - 5 Nisan 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Halı Yıkama Makinesi Geliyor! 2 - 5 Nisan 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
5 Nisan 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Bayram şekerleri ve çikolataları👇
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APE RYDER BONOBO Elektrikli Bisiklet 59.999 TL
SGS Tek Akülü Darbeli Matkap Seti 1.399 TL
Kumtel Kömürlü Barbekü 745 TL
Spiral Hortum Seti 15m 399 TL
Sakura Saksı 4,8 l 39,50 TL
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Benante Porselen Gold Rimli Fincan Seti 599 TL
Kiğılı Dynamic Slim Fit Erkek Gömlek 349 TL
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