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BİM'e Halı Yıkama Makinesi Geliyor! 2 - 5 Nisan 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Halı Yıkama Makinesi Geliyor! 2 - 5 Nisan 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
29.03.2024 - 11:13

5 Nisan 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

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Bayram şekerleri ve çikolataları👇

Bayram şekerleri ve çikolataları👇

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APE RYDER BONOBO Elektrikli Bisiklet 59.999 TL

APE RYDER BONOBO Elektrikli Bisiklet 59.999 TL

  • LG 55' 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL

  • LG 55' UHD Smart Tv 18.999 TL

  • RKS RSIII PRO Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20.999 TL

  • Fakir Halı Yıkama Makinesi 9.999 TL

  • Luxell XXL Fastfryer 2.499 TL

  • Blaupunkt Tost Makinesi 1.699 TL

  • Heifer Mini Blender Set 999 TL

  • Fakir Noble Saç Kurutma Makinesi 899 TL

SGS Tek Akülü Darbeli Matkap Seti 1.399 TL

SGS Tek Akülü Darbeli Matkap Seti 1.399 TL

  • SGS Tek Akülü Vidalama Seti 899 TL

  • SGS Darbeli Matkap 799 TL

  • SGS Dekupaj Testere 799 TL

  • SGS Sunta Kesme Makinesi 1.599 TL

  • SGS Kesici Raspalama ve Zımparalama Makine Seti 1.199 TL

  • SGS 11 Parça Panç Seti 149 TL

  • SGS Avuç Taşlama Makinesi 799 TL

  • SGS Hobi Gravür Seti 1.199 TL

Kumtel Kömürlü Barbekü 745 TL

Kumtel Kömürlü Barbekü 745 TL

  • Hawai Mangal 66x32x55 cm 379 TL

  • Hawai Mangal 56x32x48 cm 319 TL

  • Hawai Mangal 46x29x45 cm 249 TL

  • Hawai Mangal 139 TL

  • Tel Izgara 89 TL

  • Mangal Kömürü 2 Kg 99 TL

  • Mimilos Yer Sofrası 90 cm 429 TL

  • SGS Ahşap Saplı Çelik Keser 99 TL

  • SGS Ahşap Saplı Profesyonel Sivri Çapa /Çatal 79 TL

  • Hasır Kuş Yuvası 109 TL

  • Bambu Rüzgar Zili 199 TL

  • Dekoratif Sepet 89 TL

  • Dekoratif Meşale 159 TL

Spiral Hortum Seti 15m 399 TL

Spiral Hortum Seti 15m 399 TL

  • Sulama Hortum Başlığı 129 TL

  • Mikro Sulama Sistemi 179 TL

  • Hortum Sarma Makara Seti 299 TL

  • Kelepçeli Musluk Başlığı 29 TL

  • Püskürtmeli Bahçe Sulama Hortumu 109 TL

  • Bahçe Plastik Çit 5m 239 TL

  • Fidan Bağlama Teli 100m 49 TL

  • Tohumlandırma ve Köklendirme Tepsisi 89 TL

  • Çiçek Bakım Masası 59 TL

  • Bitki Destek Kafesi 49 TL 

  • Bitki Sulama Aparatı 59 TL

  • 2'li Bitki Sulama Aparatı 35 TL

Sakura Saksı 4,8 l 39,50 TL

Sakura Saksı 4,8 l 39,50 TL

  • Ayaklı Nergis Saksı 79 TL

  • Orkide Saksısı 24,50 TL

  • Balkon Saksısı 11 Litre 39,50 TL

  • Dantel Görünümlü Saksı 17,50 TL

  • Naturalove Işıklı Dekoratif Obje 79 TL

  • Decolove Saksılı Yapay Çiçek 49,50 TL

  • Bitki Toprağı 10 Litre 22,50 TL

  • Genta Festival Çiçek Tohumu 14,75 TL

  • Kuğu - Fil Çiçek Sulama Kabı 2 Litre 49,50 TL

  • Hazneli Su Püskürtücü 119 TL

  • Piccolo Mpndi Bahçe Seti 3'lü 129 TL

  • Genta Festival Bitki Sıvısı 45 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Benante Porselen Gold Rimli Fincan Seti 599 TL

Benante Porselen Gold Rimli Fincan Seti 599 TL

  • Paşabahçe Gaia Meşrubat Bardağı 6'lı 129 TL

  • Paşabahçe Gaia Su Bardağı 6'lı 119 TL

  • Chef's Kızartma Tenceresi 22 cm 229 TL

  • LAV Servis Tabağı 230 cc 17,50 TL

  • LAV Servis Tabağı 375 cc 22,50 TL

  • Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı 27,50 TL

  • Ramekin Kase 6'lı 79 TL

  • Glass in love Cam Dondurma / Tatlı Kasesi 65 TL

  • Saklama Kabı 300 ml 12,50 TL

  • Colorine Cam Çerezlik / Kase 22,50 TL

  • Colorine Sıvı Sabunluk 75 TL

  • Ayakkabılık 129 TL

  • Baskılı Su Kovası 37,50 TL

  • Kalorifer Peteği Fırçası 27,50 TL

  • Tuvalet Fırçası Çeşitleri 27,50 TL

  • Faraş / Sabunluk Çeşitleri 14,50 TL

  • Süngerli Cam Silecek 29,50 TL

  • Toz Alma Aparatı 59 TL

  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 49,50 TL

  • Saplı Faraşlı Fırça 55 TL

  • Fırça Çeşitleri 59 TL

Kiğılı Dynamic Slim Fit Erkek Gömlek 349 TL

Kiğılı Dynamic Slim Fit Erkek Gömlek 349 TL

  • Kiğılı Dynamic Uzun Kollu Polo Yaka Erkek Tişört 299 TL

  • Erkek Pijama Takımı 199 TL

  • Erkek Terlik 69 TL

  • Kadın Terlik 59 TL

  • Fon Perde 140x260 cm 135 TL

  • Güneşlik 160x250 cm 159 TL

  • Brode Perde 140x260 cm 199 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç XL 89 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç Large 79 TL

  • Jakarlı Koltuk Örtüsü 170x210 cm 129 TL

  • Çamaşır Yıkama Filesi 19,50 TL

  • Vakumlu Hurç 3'lü Set 109 TL

  • Demlematik 15 TL

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