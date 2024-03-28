28 Mart - 17 Nisan 2024 Migroskop Kataloğu
28 Mart - 17 Nisan 2024 Migroskop Kataloğu
Güncel Migros kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinin aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. Büyük marketlerin aktüel katalogları Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Migros'ta indirimli ürünleri görmek için Migros broşürünü incelemeye hemen başla. İndirimli 28 Mart - 17 Nisan 2024 Migros aktüel ürünleri aşağıda sizi bekliyor.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Migros'ta bayram fırsatları!
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Ece Çikolata Define 148,90 TL
Şölen Madlen 250 g 119,90 TL
Bayram şekerleri👇
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Koli Alımlarında Ramazan Lezzet Paketi 499,95 TL
Migros Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 1,5 kg 45 TL
Uzman Kasap Izgara Köfte 320 g 135,95 TL
Migros Biber Salçası 700 g 44,95 TL
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Migros Ultra Yoğun Çamaşır Suyu 4 kg 79,95 TL
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Uzman Kasap Ürünleri👇
Uzman Kasap Kuzu Dana Kebap 360 g 155,95 TL
Piliç Baget 119 TL
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Gurvita İlikli Kemik Suyu- Tavuk Suyu 79,95 TL
Dökme Lokumlarda %25 İndirim
Maret Afiyetle Dana Isıl İşlem Görmüş Sucuk 200 g 99 TL
Polonez Kangal/ Parmak Sucuk 799 TL
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Pek Food Ürün Çeşitlerinde %25 İndirim👇
Eker Tatlı Çeşitleri 18,95 TL
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Orkide Ayçiçek Yağı 5 l Pet 199,95 TL
Bor Toz Şeker 5 kg 139,95 TL
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Tamek Domates Salçası 700 g Cam 39,95 TL
Çaykur Rize Turist Çayı 1 kg 139,95 TL
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Lipton Ice Tea Çeşitleri 1,5 l Pet 30 TL
Züber Kakaolu Fındık Kreması 315 g 189,90 TL
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Balparmak Çıtkapak Çam/Yayla Çiçek Balı 600 g 229,90 TL
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Toblerone Çeşitleri 100 g 54,90 TL
Ülker Kare Çikolata Çeşitleri 60 g 18,90 TL
Whiskas Perfect Fit ve Pedigree Markalı Kedi Köpek Mamalarında %25 İndirim
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Finish Ultimate Hepsi Bir Arada Tabletlerde %30 İndirim
Macromax Çöp Torbası ve Buzdolabı Poşeti Çeşitlerinde %30 İndirim
Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı 209,95 TL
Selpak Dev Havlularda %40 İndirim
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Le Petit Marseillais Duş Jeli Çeşitleri 89,95 TL
Old Spice 150 ml Deodorantlarda %40 İndirim
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L'Oreal Paris & Garnier Markalı Cilt Bakım Ürünlerinde %50 İndirim
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Her 25 TL Alışverişe SEÇ-AL
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Paşabahçe Ürünleri👇
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Elanore Yastıklarda %25 İndirim👇
Yok Böyle Fiyat👇
TCL 101 Ekran FHD Android TV 8.499,95 TL
Hot Wheels Markalı Oyuncaklarda %30 İndirim👇
Elektrikli Bisikletler👇
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Luxin Çınarteks Raboom Markalı Valizlerde %25 İndirim
Arzum Migomix Power El Blender 599,95 TL
Halka Bardak 89,95 TL
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Ayın Ürünleri;
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