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28 Mart - 17 Nisan 2024 Migroskop Kataloğu

etiket 28 Mart - 17 Nisan 2024 Migroskop Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
28.03.2024 - 14:14

Güncel Migros kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinin aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. Büyük marketlerin aktüel katalogları Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Migros'ta indirimli ürünleri görmek için Migros broşürünü incelemeye hemen başla. İndirimli 28 Mart - 17 Nisan 2024 Migros aktüel ürünleri aşağıda sizi bekliyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Migros'ta bayram fırsatları!

Migros'ta bayram fırsatları!

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Ece Çikolata Define 148,90 TL

Ece Çikolata Define 148,90 TL

Şölen Madlen 250 g 119,90 TL

Şölen Madlen 250 g 119,90 TL

Bayram şekerleri👇

Bayram şekerleri👇
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Koli Alımlarında Ramazan Lezzet Paketi 499,95 TL

Koli Alımlarında Ramazan Lezzet Paketi 499,95 TL

Migros Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 1,5 kg 45 TL

Migros Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 1,5 kg 45 TL

Uzman Kasap Izgara Köfte 320 g 135,95 TL

Uzman Kasap Izgara Köfte 320 g 135,95 TL

Migros Biber Salçası 700 g 44,95 TL

Migros Biber Salçası 700 g 44,95 TL
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Migros Ultra Yoğun Çamaşır Suyu 4 kg 79,95 TL

Migros Ultra Yoğun Çamaşır Suyu 4 kg 79,95 TL

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Uzman Kasap Ürünleri👇

Uzman Kasap Ürünleri👇

Uzman Kasap Kuzu Dana Kebap 360 g 155,95 TL

Uzman Kasap Kuzu Dana Kebap 360 g 155,95 TL

Piliç Baget 119 TL

Piliç Baget 119 TL
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Gurvita İlikli Kemik Suyu- Tavuk Suyu 79,95 TL

Gurvita İlikli Kemik Suyu- Tavuk Suyu 79,95 TL

Dökme Lokumlarda %25 İndirim

Dökme Lokumlarda %25 İndirim

Maret Afiyetle Dana Isıl İşlem Görmüş Sucuk 200 g 99 TL

Maret Afiyetle Dana Isıl İşlem Görmüş Sucuk 200 g 99 TL

Polonez Kangal/ Parmak Sucuk 799 TL

Polonez Kangal/ Parmak Sucuk 799 TL

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Pek Food Ürün Çeşitlerinde %25 İndirim👇

Pek Food Ürün Çeşitlerinde %25 İndirim👇

Eker Tatlı Çeşitleri 18,95 TL

Eker Tatlı Çeşitleri 18,95 TL

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Orkide Ayçiçek Yağı 5 l Pet 199,95 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 5 l Pet 199,95 TL

Bor Toz Şeker 5 kg 139,95 TL

Bor Toz Şeker 5 kg 139,95 TL
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Tamek Domates Salçası 700 g Cam 39,95 TL

Tamek Domates Salçası 700 g Cam 39,95 TL

Çaykur Rize Turist Çayı 1 kg 139,95 TL

Çaykur Rize Turist Çayı 1 kg 139,95 TL

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Lipton Ice Tea Çeşitleri 1,5 l Pet 30 TL

Lipton Ice Tea Çeşitleri 1,5 l Pet 30 TL

Züber Kakaolu Fındık Kreması 315 g 189,90 TL

Züber Kakaolu Fındık Kreması 315 g 189,90 TL
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Balparmak Çıtkapak Çam/Yayla Çiçek Balı 600 g 229,90 TL

Balparmak Çıtkapak Çam/Yayla Çiçek Balı 600 g 229,90 TL

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Toblerone Çeşitleri 100 g 54,90 TL

Toblerone Çeşitleri 100 g 54,90 TL

Ülker Kare Çikolata Çeşitleri 60 g 18,90 TL

Ülker Kare Çikolata Çeşitleri 60 g 18,90 TL

Whiskas Perfect Fit ve Pedigree Markalı Kedi Köpek Mamalarında %25 İndirim

Whiskas Perfect Fit ve Pedigree Markalı Kedi Köpek Mamalarında %25 İndirim
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Finish Ultimate Hepsi Bir Arada Tabletlerde %30 İndirim

Finish Ultimate Hepsi Bir Arada Tabletlerde %30 İndirim

Macromax Çöp Torbası ve Buzdolabı Poşeti Çeşitlerinde %30 İndirim

Macromax Çöp Torbası ve Buzdolabı Poşeti Çeşitlerinde %30 İndirim

Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı 209,95 TL

Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı 209,95 TL

Selpak Dev Havlularda %40 İndirim

Selpak Dev Havlularda %40 İndirim
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Le Petit Marseillais Duş Jeli Çeşitleri 89,95 TL

Le Petit Marseillais Duş Jeli Çeşitleri 89,95 TL

Old Spice 150 ml Deodorantlarda %40 İndirim

Old Spice 150 ml Deodorantlarda %40 İndirim

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L'Oreal Paris & Garnier Markalı Cilt Bakım Ürünlerinde %50 İndirim

L'Oreal Paris & Garnier Markalı Cilt Bakım Ürünlerinde %50 İndirim
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Her 25 TL Alışverişe SEÇ-AL

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Arzum Migomix Power El Blender 599,95 TL

Arzum Migomix Power El Blender 599,95 TL

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Halka Bardak 89,95 TL

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