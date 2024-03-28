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ŞOK'a Oto Bakım Ürünleri ve PlayStation 5 Geliyor! 30 Mart 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Oto Bakım Ürünleri ve PlayStation 5 Geliyor! 30 Mart 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
28.03.2024 - 09:01

ŞOK 30 Mart 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 30 Mart 2024 - 2 Nisan 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kablosuz Kompresör 799 TL

Kablosuz Kompresör 799 TL

  • Kompresör 499 TL 

  • 500 ml Yazlık Araç Bakım Ürünleri 49,95 TL 

  • Oto Cam Sileceği 39,95 TL 

  • Direksiyon Kılıfı 99,95 TL

  • Oto Minderi 149 TL 

  • 4 parça Oto Paspas 299 TL 

  • Lastik Tamir Kiti 69,95 TL 

  • Çizik Alıcı Pasta Cila 39,95 TL 

  • Oto Güderi Büyük Boy 34,95 TL 

  • 3'lü Oto Güderi 34,95 TL

  • Telefon Tutucu 79,95 TL 

  • Vantuz Telefon Tutucu 119 TL 

  • Oto Kokusuz Küllük 19,95 TL 

  • Asonic Mıknatıslı Araç Tutacağı 29,95 TL

  • S-link Şarj Kiti Type-C To Type C / Lightning 199 TL 

  • Hytech Spiral Aux Kablo 29,95 TL 

  • Kablosuz Kulaklık Transmitter 99,95 TL 

  • S-link Bt240 Rgb FM Transmitter 199 TL

5 Raflı Metal Kitaplık 1.299 TL

5 Raflı Metal Kitaplık 1.299 TL

  • Efes 8 Raflı 2 Kapaklı Çok Amaçlı Boy Dolabı 1.399 TL

  • Plus Aynalı Vestiyer Ayakkabılık Portmanto ve Duvar Askısı 1.899 TL

  • Trend Komodin 679 TL

  • 2 Kapaklı 3 Bölmeli Ayakkabılık 1.049 TL

  • Defne Vestiyer Portmanto Takımı 3.399 TL

  • Dilek Kitaplık 2.499 TL

  • 9 Sepetli Oyuncak Dolabı 1.399 TL

  • Retro Komodin Beyaz/Meşe 479 TL

  • Moon 3'lü Zigon ve Servis Sehpası 689 TL

Sony PS5 Slim 1TB Digital Console 20.499 TL

Sony PS5 Slim 1TB Digital Console 20.499 TL

  • Ofis Tipi Hava Temizleyici 1.399 TL

  • Alf Hero Buharlı Temizleyici 2.699 TL

  • Dolce Vita Banyo Tipi Ani Su Isıtıcı 1.249 TL

  • Philips Daily Collection Smoothie Blender 1.599 TL

  • Hoover Dikey Şarjlı Süpürge 5.399 TL

  • Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL

  • Hoover 9 Kg Kurutma Makinesi 15.999 TL

  • Altus 10 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.799 TL

  • Zwilling Granit Derin Kızartma Tavası 1.499 TL

Rose Duvar Askısı 479 TL

Rose Duvar Askısı 479 TL

  • Selçuk Portmanto 3.659 TL

  • Ada Portmanto 4.999 TL

  • Meryem TV Sehpası 929 TL

  • 2 Raflı Metal Portmanto 849 TL

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