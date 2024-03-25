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Bayram Şekerleri Çikolataları ŞOK'ta! 27 Mart 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket Bayram Şekerleri Çikolataları ŞOK'ta! 27 Mart 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
25.03.2024 - 16:34

ŞOK 27 Mart 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 27 Mart 2024 - 12 Nisan 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Karmen Sütlü Bitter Madlen Çikolata 79,50 TL

Karmen Sütlü Bitter Madlen Çikolata 79,50 TL

  • Ülker Buklet Krema Dolgulu Çikolata 84,50 TL

  • Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata 114,50 TL

  • Ülker Select 145 TL

  • Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata 114,50 TL

  • Ülker Çikolatin Sütlü Çikolata 114,50 TL

  • Şölen Octavia Fındıklı 124,50 TL

  • Kahve Dünyası Gofrik 107,50 TL

  • Nestle Damak Sütlü Mini 94,50TL

Ebru Limon Kolonyası Bidon 1 L 62,75 TL

Ebru Limon Kolonyası Bidon 1 L 62,75 TL

  • Eyüp Sabri Tuncer Çeşme Limonu/ Okyanus/ Kiraz Çiçeği Kolonyası 33,90 TL

  • Tariş Zeytin Çiçeği/ İncir Kolonyası 49,50 TL

  • Patiswiss Draje 89,50 TL

  • Patiswiss Hill 89,50 TL

Mühür Kızarmış Tel Kadayıf 37,50 TL

Mühür Kızarmış Tel Kadayıf 37,50 TL

  • Mühür Porsiyon Kadayıf 28,75 TL

  • Vefa 1925/ Tekyıldız Güllaç 44,50 TL

  • Tatlım Kemalpaşa 15,90 TL

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Arzum AR3141 Tea Blend Çay Makinesi 1.299 TL

Arzum AR3141 Tea Blend Çay Makinesi 1.299 TL

  • Sinbo Dijital Airfryer 2.499 TL 

  • Sinbo Kahve & Süt Köpürtücü 119 TL 

  • Arzum Monomix Çubuk Blender 699 TL 

  • Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.199 TL  

  • Arzum Lusso El Blender Seti 1.299 TL

  • Cem Galaxy 28 cm Karnıyarık Tenceresi 299 TL 

  • 30 cm Tava 199 TL

  • 22 cm Sahan 149 TL 

  • 20 cm Sahan 139 TL 

  • 18 cm Sahan 129 TL

  • Kütahya Porselen Ekose Rölfeyli 18 Parça Yemek Takımı 899 TL 

  • Sos Tavası 89,95 TL 

  • Köfte Tepsisi 129 TL 

  • Süzgeç 99,95 TL 

  • Büyük Boy Çelik Cezve 229 TL 

  • Orta Boy Çelik Cezve 199 TL 

  • El İmalatı Drajelik 149 TL

  • Kare Cam Tatlı Kasesi 32,95 TL 

  • 6'lı Sahil Su Bardağı 49,50 TL 

  • 6'lı Sahil Çay Bardağı 38,75 TL 

  • Kahve Desenli Siyah Tepsi 59,95 TL 

  • 3'lü Hasır Sepet 229 TL 

  • 4'lü Servis Altlığı 79,95 TL

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