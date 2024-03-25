Amazon Bahar Fırsatları'nda Bugün: Kullanıcıların Favorisi Olan İndirimli 13 Akıllı Saat Modeli

Yeni ve ekonomik bir seçenek olan Xiaomi Redmi Watch 3, fiyatının üzerinde özellikler sunuyor. 1.75 inçlik amoled ekranı ve 60 Hz tazeleme hızı ile dikkat çekiyor. Ekran çözünürlüğü ise 390×450 piksel.

Dalış sporlarına meraklılar için ideal olan bu saat, 5 ATM basınca kadar su geçirmez. Saatin tüm özelliklerini kullanarak 50 metreye kadar dalabilirsiniz. Spor özelliklerini bu derinlikte bile eksiksiz kullanabilirsiniz.

Sağlık özellikleri de oldukça tatmin edici. SpO2 ölçer, kanınızdaki oksijen seviyesini gösteriyor. Nabız ve uyku takibi özelliklerinin yanı sıra, bu fiyat aralığında nadir görülen bir özellik olan stres ölçer de bulunuyor. 121 spor modu ile donatılmış saat, Amazon Bahar Fırsatları'nda 2.649,00TL fiyatıyla satışta.

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Ürün özellikleri:

Üretici: ‎Xiaomi

Model: ‎M2216W1

Parça Numarası: ‎BHR6851GL

Dahili Hafıza: ‎16 GB

Bilgisayar Bellek Türü: ‎DIMM

Uyumlu Cihazlar: ‎Akıllı Telefon

Önemli Özellikler: ‎Çok Sporlu İzleyici, Aktivite Takipçisi, GPS

Kurulum Donanımı: ‎Akıllı Saat, Şarj Kablosu

Ekran Boyutu: ‎1.75 İnç

Görüntüleme Türü: ‎AMOLED

Watt Değeri: ‎1 watt

Piller Dahil: ‎Evet

Pil Gerekli: ‎Evet

Pil Hücre Bileşimi: ‎Lityum iyon

Kablosuz Türü: ‎Bluetooth

Bağlantı Türü: ‎Bluetooth

İnsan Arayüz Girdisi: ‎Dokunmatik Ekran, Düğmeler

Sıvı Madde İçerir: ‎Hayır

Şarj Edilebilir Pil Dahil: ‎Evet

Bir kullanıcı yorumu şöyle;