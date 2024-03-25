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Amazon Bahar Fırsatları'nda Bugün: Kullanıcıların Favorisi Olan İndirimli 13 Akıllı Saat Modeli

etiket Amazon Bahar Fırsatları'nda Bugün: Kullanıcıların Favorisi Olan İndirimli 13 Akıllı Saat Modeli

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 14:04

Amazon Bahar Fırsatları'nda bugün, indirimli akıllı saat modelleri alıcıların dikkatini çekiyor. Bu saatler, teknoloji tutkunlarının ve zamanı etkili bir şekilde yönetmek isteyenlerin ilgisini çekmekte. İndirimli saatler arasında her zevke ve ihtiyaca uygun bir model bulmak mümkün. Amazon'un bu fırsatı, akıllı saat almayı düşünenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 25.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. HUAWEI Watch GT3 Pro 46mm Titanyum Kasa - Gri Deri

1. HUAWEI Watch GT3 Pro 46mm Titanyum Kasa - Gri Deri

Titanyum gövdeli bu saat, sportif ve modern çizgilere sahip olup, günlük hayatın hızına ayak uydurur. Nanokristal seramik arka kapak, cildinize hafiflik hissi vererek konforu standart hale getirir.

HUAWEI WATCH GT 3 Pro, IP68 ve 5 ATM sertifikalarıyla suya karşı dayanıklıdır. 200 su basıncı döngüsünü kaldırabilir ve 30 metreye kadar dalışlara olanak sağlar. Bu özellikleriyle denizaltı maceralarınızın vazgeçilmez bir parçası olacak.

Şimdi Amazon Bahar Fırsatları'nda sadece 7.499 TL.

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  • Yoğun kullanımda 8 gün, normal kullanımda 14 güne kadar pil ömrü 

  • %30 daha hızlı şarj ile 85 dakikada %100 şarj imkanı 

  • IP68 ve 5 ATM suya dayanıklılık derecelendirmesi ve 30 metreye kadar serbest dalış destekleme

  • Hız, derinlik ve dalış süresi gibi dalış verilerini gerçek zamanlı olarak görüntüleme

  • 100'ün üzerinde egzersiz modu

  • Gelen aramaları yanıtlama, reddetme ve özel hızlı yanıtlar gönderme

  • Gerçek zamanlı akıllı nabız izleme 

  • Golf oynayanlar için saat, vuruş hızı, vuruş temposu, geri dönüş süresi ve düşüş süresi gibi profesyonel vuruş verilerini kaydetme

  • Kadın sağlığı ve adet döngüsü izleme

  • Cilt sıcaklığı sensörü ve tüm gün sağlık takibi gibi özellikleri bulunuyor.

Modadan elektroniğe Bahar Fırsatları kapsamındaki tüm indirimler burada

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2. HUAWEI Watch GT 3, 46 mm, Siyah Akıllı Saat

2. HUAWEI Watch GT 3, 46 mm, Siyah Akıllı Saat

42 mm'lik kadranı ve 3D kavisli camıyla parlak bir görünüm sunan HUAWEI WATCH GT 3, modern ve sofistike bir tasarıma sahip. Binlerce saat kadranı arasından seçim yapabilir, döner kurma kolunu kullanarak hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Gün doğumu ve batımı saatini bildirir, ay evrelerini görüntüler ve gelgit değişimlerini gösterir. İndirimli fiyatı 4.899 TL.

Burada

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

'Öncelikle bir saati saat yapan tasarım detaylarından bahsedelim. Ben hep işi saat yapmak olan saat markalarının klasik çelik saatlerini kullanmış ve akıllı saatleri oyuncağımsı bulmuş biriyim. Ta ki bu saati görene kadar. Tasarım dili direkt benim gibi kullanıcılara hitap ediyor. Saatin çelik kordonu olsun, kasası olsun, kordon klipsi olsun mükemmel ince ölçülerle hesaplanmış ve birbirine geçmiş. Kordona baktığın zaman çıkıntı yapan, aralıklı duran hiçbir parça yok. Genelde klips kordondan biraz çıkıntılık yapar ünlü saat markalarında bile. Bu saatte de o da yok. Dümdüz kitap gibi yapmışlar. Huawei burada işi bilen bir saat markasından ya da ustalarından yardım almış. Saatte herhangi bir en ufak kusur yok, iz vs. Saat kordonundaki baklaların çıkarılıp takılması o kadar kolay ki Huawei bir klasik saat yapmanın ötesine geçmiş, ona kullanım kolaylığı getirmiş. Kordon 24 cm'e kadar uzayabiliyor. Ayrıca kordonu olsun, kasası olsun parıl parıl parıldıyor. Direkt dikkat çekip kalite hissiyatını sonuna kadar yaşatıyor. '

Amazon

3. Apple Watch SE (2. nesil, 2023) GPS + Cellular 40 mm Yıldız Işığı

3. Apple Watch SE (2. nesil, 2023) GPS + Cellular 40 mm Yıldız Işığı

Apple Watch SE GPS + Cellular model, önem verdiğiniz kişilerle ve bilgilerle sadece Apple Watch'unuzu kullanarak bağlantıda kalmanızı sağlıyor. iPhone'unuz yakınınızda değilken bile mesajlaşmanıza, gelen aramaları yanıtlamanıza, bildirimler almanıza, Apple Music ve Apple Podcasts içeriklerini dinlemenize olanak veriyor. Trafik Kazası Algılama gibi özellikler ve zenginleştirilen antrenman ölçümlerine sahip Apple Watch SE şimdi her zamankinden de uygun bir fiyatla sunuluyor.

Burada

  • Kasa Boyutu: 44 mm veya 40 mm

  • Güç ve Pil: 18 saate kadar

  • Bağlantı: LTE ve UMTS, Wi-Fi 4, Bluetooth 5.3

  • İşlemci: Çift çekirdekli S8 SiP

  • Ekran: Retina ekran

  • Kapasite: 32 GB

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4. Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 45 mm Yıldız Işığı

4. Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 45 mm Yıldız Işığı

Apple Watch Series 9, alüminyum kasası ve Spor Loop kayışıyla karbon nötr bir ürün olarak dikkat çekiyor. Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan Apple Watch, S9 SiP çipi ve süper parlak ekranıyla donatılmış. Üstelik, dokunmadan hızlı ve kolay etkileşim sağlayan yeni bir özellik sunuyor. Kan oksijen düzeyi kontrolü, EKG çekme, kalp ritmi düzensizliği bildirimi, uyku evrelerinin takibi ve sıcaklık algılama gibi sağlık özellikleriyle ön plana çıkıyor. Ayrıca, antrenman uygulaması ve gelişmiş ölçümlerle fitness koçunuz oluyor. Apple servisleri ve aygıtlarınızla uyumlu olan bu ürün, farklı stiller, materyaller ve renklerle kişiselleştirilebiliyor. Fiyatı ise 27.499 TL.

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  • Kasa Boyutu: 45 mm veya 41 mm

  • Güç ve Pil: 18 saate kadar, Düşük Güç Modu ile 36 saate kadar

  • Bağlantı: LTE ve UMTS, Wi-Fi 4, Bluetooth 5.3

  • İşlemci: Çift çekirdekli S9 SiP

  • Ekran: Hep Açık Retina ekran

  • Kapasite: 32 GB

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Apple ve Amazon kalitesi ile satın almak güzel bir deneyim. SE ile 9 arasında kalmıştım. Pili 1,5 gün rahatlıkla gidiyor. Özelliklerini biraz kısıp tasarruf ederseniz 2 günü de rahat çıkarır. Hızlı şarj olayı önemli bir nokta bence, sabah duş esnasında çıkarıp %40-45 civarında şarja takıyorum ve 30-40 dakikada full doluyor, koluma takıp çıkıyorum. SE modelinde hızlı şarj yok mesela bu benim için negatif bir durum. Bütçeniz elveriyor ise klasik Apple kalitesi ile kesinlikle almaya değer bir model.

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5. Apple Watch SE (2. nesil, 2023) GPS 40 mm Gümüş Rengi

5. Apple Watch SE (2. nesil, 2023) GPS 40 mm Gümüş Rengi

Apple Watch SE (2. nesil, 2023) GPS 40 mm Gümüş modeli, 8.999 TL fiyatıyla her zamankinden daha uygun bir seçenek sunuyor. 50 metreye kadar suya dayanıklı ve çevreye duyarlı bir üretim süreciyle tasarlanmış olan bu model, üç farklı renk seçeneği sunuyor. Kişiselleştirilebilir kadranlar ve çeşitli stiller, materyaller ve renklerle tasarlanmış kayışlar sayesinde saatinizi kendi tarzınıza göre şekillendirebilirsiniz. Ayrıca, antrenman uygulaması ve gelişmiş ölçümler sayesinde fitness hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştırır. Mesajlaşma, arama yanıtlama, müzik ve podcast dinleme gibi özelliklerle her zaman bağlantıda kalmanızı sağlar.

Buradan ulaşın

  • Kasa Boyutu: 44 mm veya 40 mm

  • Güç ve Pil: 18 saate kadar

  • Bağlantı: Wi-Fi 4, Bluetooth 5.3

  • İşlemci: Çift çekirdekli S8 SiP

  • Ekran: Retina ekran

  • Kapasite: 32 GB

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6. Xiaomi Redmi Watch 3

6. Xiaomi Redmi Watch 3

Yeni ve ekonomik bir seçenek olan Xiaomi Redmi Watch 3, fiyatının üzerinde özellikler sunuyor. 1.75 inçlik amoled ekranı ve 60 Hz tazeleme hızı ile dikkat çekiyor. Ekran çözünürlüğü ise 390×450 piksel.

Dalış sporlarına meraklılar için ideal olan bu saat, 5 ATM basınca kadar su geçirmez. Saatin tüm özelliklerini kullanarak 50 metreye kadar dalabilirsiniz. Spor özelliklerini bu derinlikte bile eksiksiz kullanabilirsiniz.

Sağlık özellikleri de oldukça tatmin edici. SpO2 ölçer, kanınızdaki oksijen seviyesini gösteriyor. Nabız ve uyku takibi özelliklerinin yanı sıra, bu fiyat aralığında nadir görülen bir özellik olan stres ölçer de bulunuyor. 121 spor modu ile donatılmış saat, Amazon Bahar Fırsatları'nda 2.649,00TL fiyatıyla satışta.

Buraya tıklayın

Ürün özellikleri:

  • Üretici: ‎Xiaomi

  • Model: ‎M2216W1

  • Parça Numarası: ‎BHR6851GL

  • Dahili Hafıza: ‎16 GB

  • Bilgisayar Bellek Türü: ‎DIMM

  • Uyumlu Cihazlar: ‎Akıllı Telefon

  • Önemli Özellikler: ‎Çok Sporlu İzleyici, Aktivite Takipçisi, GPS

  • Kurulum Donanımı: ‎Akıllı Saat, Şarj Kablosu

  • Ekran Boyutu: ‎1.75 İnç

  • Görüntüleme Türü: ‎AMOLED

  • Watt Değeri: ‎1 watt

  • Piller Dahil: ‎Evet

  • Pil Gerekli: ‎Evet

  • Pil Hücre Bileşimi: ‎Lityum iyon

  • Kablosuz Türü: ‎Bluetooth

  • Bağlantı Türü: ‎Bluetooth

  • İnsan Arayüz Girdisi: ‎Dokunmatik Ekran, Düğmeler

  • Sıvı Madde İçerir: ‎Hayır

  • Şarj Edilebilir Pil Dahil: ‎Evet

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

'Ekran 60 hz, çok iyi. Batarya her şey açık iken 4 gün gitti. Bileği ince olanlar için kare saatler uygun oluyor, güzel durdu bileğimde. Bence eksik noktaları; otomatik ekran aydınlatması yok, olsa çok iyi olurdu. İkincisi, telefon cevaplama var ama sadece 10 numarayı aramak eksik olmuş. Bu iki eksik ile ben aldım, memnunum. Fiyat çok iyi, öneririm alacaklara.'

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7. Samsung Galaxy Watch 6 44mm, Siyah

7. Samsung Galaxy Watch 6 44mm, Siyah

Samsung Galaxy Watch 6 44mm, Siyah modeli, uyku takibi özelliği sayesinde uyku düzeninizi ve evrelerinizi (uyanık, hafif, derin REM) anlamanızı sağlar. Samsung BioActive sensörü ile kişiselleştirilmiş fitness hedefleri belirleyebilirsiniz. Genişletilmiş ekranı sayesinde daha küçük çerçevede daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Samsung Galaxy Watch 6, şimdiye kadarki en büyük ekranı ve özelleştirilebilir saat kadranları ile kendinizi ifade etmeniz için daha fazla alan sunuyor. Uyku Koçluğu özelliği ile uyku düzeninizi iyileştirebilir ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürebilirsiniz. Şimdi Bahar Fırsatları'nda %9 indirimle 5.089,50TL.

Buradan ulaşın

Ürün özellikleri:

  • Üretici: ‎Samsung

  • Model: ‎SM-R940NZKATUR

  • Parça Numarası: ‎SM-R940NZKATUR

  • Kurulum Donanımı: ‎Akıllı Saat

  • Ekran Boyutu: ‎44 Milimetre

  • Piller Dahil: ‎Evet

  • Pil Gerekli: ‎Hayır

  • Pil Hücre Bileşimi: ‎Lityum iyon

  • Şarj Edilebilir Pil Dahil: ‎Evet

  • Üretici: ‎Samsung

  • Ürün Model Numarası: ‎SM-R940NZKATUR

  • Ürün Boyutları :‎4.28 x 0.9 x 4.44 cm; 30 gram

Modadan elektroniğe Bahar Fırsatları kapsamındaki tüm indirimler burada

Amazon

8. Samsung Galaxy Watch 6 Classic 47mm, Gümüş

8. Samsung Galaxy Watch 6 Classic 47mm, Gümüş

Samsung Galaxy Watch 6 Classic 47mm, gelişmiş görsel kalitesi ve net animasyon grafikleri sunuyor. %15 daha ince çerçeve ve %20 daha geniş ekran boyutu, ideal bir ekran-çerçeve oranı oluşturur, böylece Samsung akıllı saatinizdeki her dokunuş ve kaydırma daha fazla alan kazanır.

Şarj süresi konusunda da rekor kıran bu model, yalnızca 30 dakika içinde %45'e kadar şarj olabilir. Tam şarjla 40 saate kadar kullanım süresi sunar. Bu sayede, saatinizi sadece 30 dakika şarj ederek gün içinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Buraya tıklayarak ulaşın

Ürün özellikleri:

  • Üretici: ‎Samsung

  • Model: ‎SM-R960NZSATUR

  • Parça Numarası: ‎SM-R960NZSATUR

  • Uyumlu Cihazlar: ‎Akıllı Telefon

  • Kurulum Donanımı: ‎Akıllı Saat

  • Ekran Boyutu: ‎1.4 İnç

  • Piller Dahil: ‎Evet

  • Pil Gerekli: ‎Hayır

  • Pil Hücre Bileşimi: ‎Lityum iyon

  • Şarj Edilebilir Pil Dahil: ‎Evet

  • Üretici: ‎Samsung

  • Ürün Model Numarası: ‎SM-R960NZSATUR

  • Ürün Boyutları: ‎4.65 x 1.09 x 4.65 cm; 60 gram

Amazon

9. HUAWEI Watch Buds

9. HUAWEI Watch Buds

Huawei Watch Buds, akıllı saat ve kulaklık özelliklerini birleştiren, kullanışlı bir cihaz. Sadece taşıma kolaylığı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda iki ayrı cihazı tek seferde şarj etme rahatlığı sunar. Huawei, kulaklıkların ağırlığını sadece 4 grama indirerek, saatin ağırlığını artırmamış. Sekizgen silindirik tasarımı sayesinde, kulaklıklar hem elde hem de saatin iç haznesinde kolaylıkla tutulabilir. Watch Buds, otomatik açılır kapak tasarımına sahip ve hafif bir itmeyle kapak açılır ve kulaklıklara hızlı erişim sağlar. Şimdi indirimde 10.999 TL.

Burada

  • Üretici: ‎HUAWEI

  • Model: ‎55029576

  • Model Adı: ‎SAGA-B19T

  • Parça Numarası: ‎55029576

  • Uyumlu Cihazlar: ‎Akıllı Telefon, Tablet

  • Önemli Özellikler: ‎Aktivite Takipçisi, Kablosuz Şarj

  • Ekran Boyutu: ‎1.43 İnç

  • Piller Dahil: ‎Evet

  • Pil Gerekli: ‎Evet

  • Kablosuz Türü: ‎Bluetooth

  • İnsan Arayüz Girdisi: ‎Dokunmatik Ekran, Düğmeler

  • Şarj Edilebilir Pil Dahil: ‎Evet

Amazon

10. Amazfit Bip 5 Akıllı Saat

10. Amazfit Bip 5 Akıllı Saat

Amazfit Bip 5, 1,91 inçlik geniş ekranıyla, boyut, renk ve çözünürlük alanlarında üst düzey bir deneyim vaat ediyor. Kavisli ekranı ve parmak izi engelleyici kaplama özellikli sertleştirilmiş camı, bileğinizde doğal bir estetik oluşturur. Geniş ekranın ve sofistike tasarımın tadını çıkarmak için buraya tıklayın

Ürün özellikleri:

  • Model: ‎DE-Bip 5-White

  • Uyumlu Cihazlar: ‎Akıllı Telefon

  • Önemli Özellikler: ‎Çok Sporlu İzleyici, Bildirimler, GPS

  • Ekran Boyutu: ‎1.91 İnç

  • Piller Dahil: ‎Evet

  • Pil Gerekli: ‎Evet

  • Pil Hücre Bileşimi: ‎Lityum Polimer

  • Kablosuz Türü: ‎Bluetooth

  • İnsan Arayüz Girdisi: ‎Dokunmatik Ekran

  • Şarj Edilebilir Pil Dahil: ‎Evet 

  • Üretici: ‎Amazfit

  • Ürün Model Numarası: ‎DE-Bip 5-White

  • Ürün Boyutları: ‎50 x 50 x 28 cm; 120 gram

Modadan elektroniğe Bahar Fırsatları kapsamındaki tüm indirimler burada

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11. Amazfit Falcon Outdoor Akıllı Saat

11. Amazfit Falcon Outdoor Akıllı Saat

Amazfit Falcon Outdoor, çift bantlı GPS özelliğiyle dikkat çeken bir akıllı saat. Spor yapmayı sevenler için akıllı spor koçu ve 150 farklı spor modu sunmakta. Antrenmanlarınızı kişiselleştirmenize olanak sağlayan antrenman şablonları ile bir adım öne çıkmaktadır. 20 ATM su geçirmez özelliği ile de kullanıcılarına rahatlık sağlamakta. Şu anda indirimli bir fiyatla 20.699 TL'ye satın alabilirsiniz.

Burada

Ürün özellikleri:

  • Uyumlu Cihazlar: ‎Akıllı Telefon

  • Önemli Özellikler: ‎Zaman Gösterimi, GPS

  • Kurulum Donanımı: ‎Saat

  • Ekran Boyutu: ‎1.28 İnç

  • Watt Değeri: ‎40 watt

  • Ortalama Pil Ömrü: ‎24 Saat

  • Piller Dahil: ‎Evet

  • Pil Gerekli: ‎Evet

  • Pil Hücre Bileşimi: ‎Lityum Polimer

  • Kablosuz Türü: ‎Bluetooth

  • İnsan Arayüz Girdisi: ‎Düğmeler

Amazon

12. Garmin Venu 2/2S

12. Garmin Venu 2/2S

Taşıdığınız cihaz yükünü azaltın ve bileğinizdeki akıllı saatinizle aramalar yapın. Eşleşmiş akıllı telefonunuzun sesli asistanıyla metin mesajları oluşturabilir veya yanıt verebilirsiniz. Ayrıca kablosuz kulaklığınızla müzik dinlemek için artık telefonunuza ihtiyaç duymayacaksınız. Animasyonlu ekran antrenmanlarıyla egzersiz yapın ve müzik dinleyin. Tüm bunları indirimli fiyatla elde edebilirsiniz.

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Ürün özellikleri:

  • Ekran Boyutu: ‎1.3 İnç

  • Ekran Türü: ‎AMOLED

  • Yükseklik: ‎10 santimetre

  • Uzunluk: ‎20 santimetre

  • Ağırlık: ‎0.2 kilogram

  • Genişlik: ‎10 santimetre

  • Şekil: ‎Yuvarlak

  • Özellikler: ‎Koşu gibi önceden yüklenmiş 25 spor uygulaması. Yog

  • Spor: ‎Golf

  • Harita Türü: ‎Uydu

  • Çözünürlük: ‎416 x 416 Pixel

  • Watt Değeri: ‎1.2 watt

  • Pakete Dahil Olan Bileşenler: ‎Şarj kablosu, dokümantasyon

  • Piller Kutuya Dahil mi?: ‎Evet

  • Marka: ‎Garmin

Amazon

13. Garmin Fenix 7 Solar

13. Garmin Fenix 7 Solar

30.999 TL'ye sahip olabileceğiniz bu saat, güneş enerjisi ile şarj olabiliyor ve bu sayede şarj süresi oldukça uzun. Koşu antrenörüne ihtiyaç duyanlar için PacePro özelliği bulunuyor. Tüm spor istatistiklerinizi takip ederken, bileğinizdeki bu saat aynı zamanda müzik çalabiliyor. Solar şarj özelliği ile akıllı saat modunda 22 güne kadar, GPS modunda ise 57 saate kadar pil ömrü sunuyor. Saat, ABD askeri standartlarına göre test edilmiş ve her türlü ortama uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış. Solar şarj, PacePro, güç yöneticisi, Multi GNSS desteği, gerçek zamanlı stamina, ClimbPro, bilek tabanlı kalp hızı ve sağlık izleme faaliyetleri gibi birçok özellikle donatılmış olan bu saat, spor ve sağlıkla ilgilenenler için ideal bir seçenek.

Buradan ulaşın

Ürün Özellikleri:

  • Model Yılı: ‎2022

  • Parça Numarası: ‎010-02540-11

  • Dahili Hafıza: 16 GB

  • Dijital Depolama Kapasitesi: ‎16 GB

  • İşletim Sistemi: ‎iOS, Android :

  • Uyumlu Cihazlar: ‎Akıllı Telefon

  • Önemli Özellikler: ‎Su geçirmez., Su geçirmez, Bluetooth

  • Kurulum Donanımı: ‎Şarj kablosu, dokümantasyon

  • Ekran Boyutu: ‎1.3 İnç

  • Renkli Ekran: ‎Evet

  • Çözünürlük: ‎260 x 260 Pixel

  • Watt Değeri: ‎3 watt

  • Güç Kaynağı: ‎AC/DC

  • Pil Açıklaması: ‎Polimer

  • Piller Dahil: ‎Evet

  • Pil Gerekli: ‎Evet

  • Pil Hücre Bileşimi: ‎Lityum iyon

  • Kablosuz Türü: ‎Bluetooth

  • Bağlantı Türü: ‎USB

  • İnsan Arayüz Girdisi: ‎Dokunmatik Ekran, Düğmeler

  • Şarj Edilebilir Pil Dahil: ‎Evet

  • Ürün Model Numarası: ‎010-02540-11

  • Ürün Boyutları: ‎4.7 x 4.7 x 1.51 cm; 72 gram

Modadan elektroniğe Bahar Fırsatları kapsamındaki tüm indirimler burada

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