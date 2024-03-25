Amazon Bahar Fırsatları'nda Bugün: Kullanıcıların Favorisi Olan İndirimli 13 Akıllı Saat Modeli
Amazon Bahar Fırsatları'nda Bugün: Kullanıcıların Favorisi Olan İndirimli 13 Akıllı Saat Modeli
Amazon Bahar Fırsatları'nda bugün, indirimli akıllı saat modelleri alıcıların dikkatini çekiyor. Bu saatler, teknoloji tutkunlarının ve zamanı etkili bir şekilde yönetmek isteyenlerin ilgisini çekmekte. İndirimli saatler arasında her zevke ve ihtiyaca uygun bir model bulmak mümkün. Amazon'un bu fırsatı, akıllı saat almayı düşünenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat.
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Bu içerik 25.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. HUAWEI Watch GT3 Pro 46mm Titanyum Kasa - Gri Deri
2. HUAWEI Watch GT 3, 46 mm, Siyah Akıllı Saat
3. Apple Watch SE (2. nesil, 2023) GPS + Cellular 40 mm Yıldız Işığı
4. Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 45 mm Yıldız Işığı
5. Apple Watch SE (2. nesil, 2023) GPS 40 mm Gümüş Rengi
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6. Xiaomi Redmi Watch 3
7. Samsung Galaxy Watch 6 44mm, Siyah
8. Samsung Galaxy Watch 6 Classic 47mm, Gümüş
9. HUAWEI Watch Buds
10. Amazfit Bip 5 Akıllı Saat
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11. Amazfit Falcon Outdoor Akıllı Saat
12. Garmin Venu 2/2S
13. Garmin Fenix 7 Solar
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