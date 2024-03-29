Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
30 Mart - 5 Nisan 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 30 Mart - 5 Nisan 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
29.03.2024 - 17:42

30 Mart - 5 Nisan 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 30 Mart 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 124 TL

Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 124 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 108,50 TL

  • Birşah Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 45 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre 22,50 TL

  • Torku Toz Şeker 3000 gr 94,90 TL

  • Çaykur Tiryak Siyah Çay 500 gr 75 TL

  • Piliç Döner 200 gr 44,50 TL

  • Galle Salatalık Turşusu 680 gr 18,50 TL

  • Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 500 gr 54 TL

  • Ülker Halley Bisküvi 3x66 gr 24,50 TL

  • Ülker Probis Bisküvi 10x28 gr 29,50 TL

Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası 77,50 TL

Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası 77,50 TL

  • Ace Çamaşır Suyu 4 Litre 84,90 TL

  • Peros Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1440 ml 69,90 TL

  • Pril Excellence Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı 199 TL

  • Persil Sıvı Deterjan Çeşitleri 1690 ml 99,90 TL

  • Duru Duş Sabunu Çeşitleri 4x150 gr 64,50 TL

  • Gliss Sıvı Saç Kremi Çeşitleri 200 ml 79,90 TL

  • Paradontax Diş Macunu 50 ml 44,90 TL

  • Sensodyne Diş Fırçası 1+1 69,90 TL

  • Kotex Ultra Hijyenik Ped Çeşitleri 39,50 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

  • Tukaş Çizik Zeytin 900 gr 109 TL 

  • Tukaş Siyah Zeytin 800 gr 72,50 TL 

  • Birtat / Pervari Sepeti Çiçek Balı 850 gr 72,50 TL

👇

👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?