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Enerjisi Hiç Düşmeyen Minikler İçin Eğlenceli Ürünler

etiket Enerjisi Hiç Düşmeyen Minikler İçin Eğlenceli Ürünler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 00:03

Baharın taze soluğuyla birlikte enerjileri tükenmeyen çocukların, sokakları neşeyle dolduracakları zaman geldi. Bu canlı ve coşkulu dönemde, çocukların hayal güçlerini zenginleştirecek, onları aktif tutacak ve aynı zamanda eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak bu ürünleri sizler için derledik.

Bu içerik 05.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Heyecan dolu maceralara atılmak için can atan miniklerin gözlerini kamaştıracak 3 LED Tekerlekli Çocuk Scooter.

Heyecan dolu maceralara atılmak için can atan miniklerin gözlerini kamaştıracak 3 LED Tekerlekli Çocuk Scooter.

Highwaykick 3 LED, 3 ile 6 yaş arasındaki çocuklar için özel olarak tasarlanmış, LED'li tekerlekleri bulunan bir scooter. Bu ürün çocuklarınızın enerjilerini en eğlenceli biçimde harcamalarını sağlayacaktır.  Ayarlanabilir direksiyon yüksekliği ve katlanabilir gidon özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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"Scoot and Ride My First" markasının 3'ü 1 Arada yürüteç kaykayı, bebeğinizin her geçen gün artan hareket ihtiyacını karşılamak için mükemmel bir oyun arkadaşıdır.

"Scoot and Ride My First" markasının 3'ü 1 Arada yürüteç kaykayı, bebeğinizin her geçen gün artan hareket ihtiyacını karşılamak için mükemmel bir oyun arkadaşıdır.

Bu ürün, eğlenirken aynı zamanda denge, motor becerileri ve kas gelişimini destekleyerek çocuğunuzun fiziksel gelişimine katkıda bulunur. Dahili kaykay özelliği, çocuğunuzun evin içinde güvenli bir şekilde ilk kayma deneyimini yaşaması için özel olarak tasarlanmıştır. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Köpük malzemeden sıkıştırılarak yapılmış, fakat harika ergonomik ve çocuğunuza zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış.

Hepsiburada

Bu özgün ve kaliteli ürün, çocuklarınızın oyun saatlerini daha keyifli ve eğlenceli hale getirecek bir seçenek olabilir.

Bu özgün ve kaliteli ürün, çocuklarınızın oyun saatlerini daha keyifli ve eğlenceli hale getirecek bir seçenek olabilir.

Globber Primo Katlanabilir Işıklı 3 tekerlekli Scooteer'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri direksiyon kilit sistemidir. Bu sistem sayesinde çocuklarınız scooter'ı daha güvenli bir şekilde kullanabilir. Ayrıca yükseklik pozisyonları da ayarlanabilir özelliktedir. Bu sayede çocuğunuzun boyuna ve kullanım alışkanlıklarına göre scooter'ı kişiselleştirebilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Çocuklarınız için farklı seçenekleri de incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Highwaykick 1 Lifestyle, çocuklarınızın hayatına renk katacak, onların enerjik dünyalarına eşlik edecek bir arkadaş.

Highwaykick 1 Lifestyle, çocuklarınızın hayatına renk katacak, onların enerjik dünyalarına eşlik edecek bir arkadaş.

Stabilitesi ile ön plana çıkan Highwaykick 1 Lifestyle, çocuklarınızın güvenliğini her şeyden önce tutar. 2 ön ve 1 arka tekerleği sayesinde, en küçük yaştaki çocuklar bile bu ürünü rahatlıkla kullanabilir. Bu tekerlekler, çocuğunuzun dengesini korumasına yardımcı olurken, aynı zamanda otururken bile güvenli ve rahat bir hareket etme imkanı sunuyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

2 yaşındaki oğlum için aldık çok sağlam ve kullanışlı oğlum bayıldı.

Hepsiburada

Baharın gelişiyle birlikte enerjisi hiç düşmeyen miniklerin sokakları cıvıl cıvıl yapacakları en yeni oyuncağı Babyhope Bugo Drive Akülü Araba.

Baharın gelişiyle birlikte enerjisi hiç düşmeyen miniklerin sokakları cıvıl cıvıl yapacakları en yeni oyuncağı Babyhope Bugo Drive Akülü Araba.

Bu muhteşem araba, 12 Volt gücünde çift şanzımanı ile adeta bir yarış otomobili edası taşıyor. Ama tabii ki, bu yarış otomobili güvenlikten ödün vermiyor. Süspansiyonlu arka tekerlekler, minik sürücülerin engebeli yollarda bile rahat ve güvenli bir sürüş deneyimi yaşamasını sağlıyor.

Ve evet, bu araba sadece çocuklar için değil, ebeveynler için de düşünülmüş. 2.4G Bluetooth kumandalı kontrol özelliği sayesinde, ebeveynler çocuklarının güvenliğini en üst düzeyde sağlayabilir, hatta onlarla birlikte eğlenceli bir sürüş deneyimi yaşayabilirler.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Miniklerin sokakları cıvıl cıvıl yapacakları diğer oyuncak seçeneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

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Peki ya çocuğunuzun yolculuğunu daha da keyifli hale getirmeye ne dersiniz?

Peki ya çocuğunuzun yolculuğunu daha da keyifli hale getirmeye ne dersiniz?

Babyhope Kety'nin üç tekerlekli bisikletinde, çocuğunuzun müzik dinleyerek bisiklet sürmesini sağlayan bir müzikli ön konsol bulunmaktadır. Ayrıca, çocuğunuzun büyümesine ve gelişmesine uyum sağlamak için ayarlanabilir bir oturma yeri bulunmaktadır. Bu sayede, çocuğunuzun bisikletten maksimum konfor ve keyif almasını sağlar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

O kadar çok beğendim ki bu fiyata direk alabilirsiniz. Malzemesi tekerlekleri fln gayet kaliteli. Bir tane bardaklık ve üçgen şekilde fermuarlı cüzdanı da var. Bunlar tamamen sürpriz oldu. Çok beğendik.

Hepsiburada

Bu harika oyuncakla çocuklarınızın yüzünde kalıcı bir gülümseme oluşturun!

Bu harika oyuncakla çocuklarınızın yüzünde kalıcı bir gülümseme oluşturun!

Çocuklarınıza sürüşleri boyunca eşlik edecek sevdikleri şarkıları dinleme olanağı sunan bir Mp3 player girişi ve USB girişi bulunmaktadır. En önemlisi, bu akülü motor, hızlı ve yavaş sürüş ayarı özelliği sayesinde çocuklarınızın güvenliğini garanti altına alır.  Babyhope Akülü Motor 438 12V38, akü şarj göstergesi ile de çocuklarınıza ne kadar süre daha sürüş yapabileceklerini gösterir. Böylece, eğlencenin ne zaman sona ereceğini bilmek için tahmin etmek zorunda kalmazlar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Kinderkraft Runner Ahşap Denge Bisikleti

Kinderkraft Runner Ahşap Denge Bisikleti

RUNNER denge bisikleti, 3 yaş ve üzeri çocuklar için idealdir ve 35 kg'a kadar kullanılabilir. Güvenli yapısı ve dönüş kilitli kolu ile düşme riskini azaltır. Hem eğlenceli hem de çocuğunuzun motor becerilerini ve denge egzersizlerini geliştirmesine yardımcı olacak harika bir ürün!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Hem yeğenime hem oğluma aldım evin içinde bile çok eğlendiler dışarıda kullanmayı dört gözle bekliyoruz renkleri tasarımları çok hoş, malzemesi çok kaliteli ❤️

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Hauck Nerf Striker 4 Tekerlekli Gokart Bisikleti

Hauck Nerf Striker 4 Tekerlekli Gokart Bisikleti

Hauck Nerf Striker 4 Tekerlekli Gokart Bisiklet, NERF oyunlarını yeni bir seviyeye taşıyor. Çeşitli boyutlardaki NERF Püskürtücüler ve Dart'lar için saklama bölümleri sunuyor.  4 yaş ve üzeri çocuklar için eğlencenin durmaksızın devam edeceğini garanti ediyor!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Xiaomi Mitu Işıklı Ayarlanabilir 3 Tekerlekli Scooter

Xiaomi Mitu Işıklı Ayarlanabilir 3 Tekerlekli Scooter

Bu scooter, başlangıç seviyesindeki kullanıcıları düşünerek tasarlanmış, eğimli tekerleklerle donatılmıştır. Ama çocuklarınızı asıl büyüleyecek şey, scooter hareket halindeyken başlar. Xiaomi Mitu'nun en büyüleyici özelliği, elektromanyetik indüksiyon sistemi sayesinde tekerleklerin ışıldamasıdır. 

3 farklı renk seçeneği de mevcut.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün gayet kaliteli. Yeni başlayanlar için ön tekerlekler eğimli konuma alınarak daha yavaş ama stabil kullanabilinirken ilerki aşamalarda tekerlekler paralel konuma alınıp hızlı ve daha manevralı kullanabiliniyor.

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Baby Hope Zıp Zıp Hoppala, enerjik miniklerin en sevdiği oyuncağı olmaya aday.

Baby Hope Zıp Zıp Hoppala, enerjik miniklerin en sevdiği oyuncağı olmaya aday.

Bu ürün, çocukların enerjilerini atabilecekleri, eğlenceli ve eğitici bir araç olarak tasarlanmıştır. Duux Zıp Zıp Hoppala'nın oyuncaklı üst tablası, çocukların dikkatini çekerken, onların motor becerilerini ve koordinasyon yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda, 360° dönebilen koltuğu sayesinde çocuklar, etraflarını rahatça gözlemleyebilir ve çevrelerindeki dünyayı keşfedebilirler.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Çocuğunuzun yüzünde bir gülümseme yaratmak için, bu harika scooter'ı hediye olarak düşünmeye ne dersiniz?

Çocuğunuzun yüzünde bir gülümseme yaratmak için, bu harika scooter'ı hediye olarak düşünmeye ne dersiniz?

Bu scooter, çocuklarınızın güvenliğini düşünerek üç tekerlekli bir tasarıma sahip. Böylece minikler, denge konusunda endişe etmeden scooter'ın tadını çıkarabilirler. Bir diğer özelliği ise basma düğmeli patentli katlama sistemi. Bu özellik sayesinde scooter, kullanılmadığı zamanlarda kolayca katlanabilir ve yer kaplamaz. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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