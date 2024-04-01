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Prime Akşam Fırsatları'nda İndirim Saati: Bugüne Özel Kaçırılmayacak Fırsatların En İyileri

etiket Prime Akşam Fırsatları'nda İndirim Saati: Bugüne Özel Kaçırılmayacak Fırsatların En İyileri

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
01.04.2024 - 18:03 Son Güncelleme: 01.04.2024 - 18:08

Bahar Fırsatları'nı kaçırdığı için üzülenlerin sevineceği Prime Akşam Fırsatları başladı. Prime Akşam Fırsatları'nın başlamasıyla birlikte, bugüne özel birçok kategorideki ürünler, bu akşam 23.45'e kadar muhteşem indirimlerle sizleri bekliyor. Sadece bugün geçerli olan indirimleri kaçırmamak için hemen harekete geçin ve alışverişin keyfini çıkarın.

Bu içerik 01.04.2024 tarihinde oluşturuldu, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bir düşünün, günün yorgunluğunu atmak için evinize geldiniz ve sıcacık bir çayın sizi beklediğini hayal edin. İşte bu hayali gerçeğe dönüştüren bir çay makinesi var artık.

Bir düşünün, günün yorgunluğunu atmak için evinize geldiniz ve sıcacık bir çayın sizi beklediğini hayal edin. İşte bu hayali gerçeğe dönüştüren bir çay makinesi var artık.

Teknolojiyi yaşamınıza entegre ederek, çay keyfinizi bir üst seviyeye taşıyabileceğiniz Homend Royaltea Smart 1790H Inox Konuşan Çay Makinesi, 1 litrelik kapasitesiyle 78 kişiye yetecek çay demleme kapasitesine sahip. Ayrıca, 1,9 litrelik su haznesi ile su ısıtma işlevi de görüyor. Özel tasarlanmış kapağı sayesinde sadece su ısıtmak için de kullanabilirsiniz. 

Su sızdırmayan özel gaga yapısı ve ergonomik tasarımı sayesinde hiçbir damla ziyan olmaz. Su kaynadığında devreye giren sıcak tutma sistemi, çay keyfinizin daha uzun sürmesini sağlar. 

Hazır Prime indirimine girmişken bu fırsatı kaçırmayın derim.

Linki burada.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.  

Samsung Odyssey Neo G7 LS32BG750NUXUF 32" 1ms 165Hz UHD Quantum Mini-LED HDR2000 1000R Pivot Gaming Monitör

Samsung Odyssey Neo G7 LS32BG750NUXUF 32" 1ms 165Hz UHD Quantum Mini-LED HDR2000 1000R Pivot Gaming Monitör

30.299 TL yerine Prime Fırsatları'na özel 24.499 TL fiyatıyla bu muhteşem monitör burada sizi bekliyor.

Ekran karşısında uzun süre geçirenlerin boyun ağrılarını azaltacak o ürün👇

Ekran karşısında uzun süre geçirenlerin boyun ağrılarını azaltacak o ürün👇

Prime Akşam Fırsatları arasında kendinize alabileceğiniz en güzel ürünlerden biri. 

Fırsatı kaçırmayın ve hemen buradan sepetinize ekleyin.

Bir kullanıcı şöyle yorum yapmış;

Yani iyi ki almışım diyorum. Hem ayarlı hem katlanır olması sayesinde çok kullanışlı. Ağır da değil, her gün kılıfı ile çantanıza atıp taşıyabilirsiniz. Laptopunuzu hem ergonomik kullanım haline getirirken hem de masada kapladığı alanı çok azaltıyor. En dikte oldukça dik oluyor sanırım 45 dereceden fazla yapıyordur.

Güneşin yakıcı yüzünü gördüğümüz bugünlerde, ihtiyacımız olan en önemli ürün.

Güneşin yakıcı yüzünü gördüğümüz bugünlerde, ihtiyacımız olan en önemli ürün.

L’Oréal Paris 2'li Revitalift Clinical SPF 50+ Güneş Kremi, bu konuda en sevilen ve en çok tercih edilen kremlerden biri olarak fırsatlar arasında yerini almış. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

Prime Akşam Fırsatları'nda yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

İnanılmaz güzel ürün.

Değerli eşyalarınızı güvenle saklamanızın en iyi yolu👇

Değerli eşyalarınızı güvenle saklamanızın en iyi yolu👇

Yale Alarmlı Kollu Kasa, evde yokken değerli eşyalarınızı koruyarak dışarda rahatça zaman geçirmenizi sağlacak bir ürün. 

Şimdi Amazon Akşam Fırsatları'nda! 

Linki buraya bıraktım.

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Makyaj çantalarının olmazsa olmazı Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Uzun Süre Kalıcı Likit Parlak Ruj

Makyaj çantalarının olmazsa olmazı Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Uzun Süre Kalıcı Likit Parlak Ruj

En sevilen Cheeky rengiyle indirimde sizi bekliyor. 

Bu fırsatı kaçırmayın!

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Prime Akşam Fırsatları'nda yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Kalıcı ve dudağı kurutmuyor olması çok güzel beyaz ten ve esmer tene çok yakışıyor.

Thermos Coffee-to-Go Termos Bardak, üstün kalitesiyle en sevdiğiniz içeceklerinizi, olmasını istediğiniz sıcaklıkta muhafaza edecek!

Thermos Coffee-to-Go Termos Bardak, üstün kalitesiyle en sevdiğiniz içeceklerinizi, olmasını istediğiniz sıcaklıkta muhafaza edecek!

Üstelik şimdi sınırlı süre indirim fırsatıyla sizi bekliyor. 

Buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Prime Akşam Fırsatları'nda yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

İndirim alışverişindeyken bu kalp hırsızı kupayı da sepetimize eklemeyi ihmal etmeyelim.

İndirim alışverişindeyken bu kalp hırsızı kupayı da sepetimize eklemeyi ihmal etmeyelim.

Emsan Ethnic Flower New Bone, tam benlik diyorsanız buraya tıktık.

Marvel Studios Avengers: Endgame'in büyüleyici atmosferini Nano Eldiven'in bu olağanüstü modeliyle deneyimleyin!

Marvel Studios Avengers: Endgame'in büyüleyici atmosferini Nano Eldiven'in bu olağanüstü modeliyle deneyimleyin!

Yetişkinlerin ilgisini çeken bu koleksiyonluk sergileme modeli, Marvel ve Lego tutkunlarının kalbini fethediyor.

Fırsat bitmeden hemen buradan ulaşabilirsiniz.

Baseus Qpow Pro Dijital Gösterge Hızlı Şarj Powerbank 10000mAh 20W iP Edition

Baseus Qpow Pro Dijital Gösterge Hızlı Şarj Powerbank 10000mAh 20W iP Edition

Her zaman ulaşılabilir olmanın yolu kendinize  Baseus Qpow Pro Dijital Gösterge Hızlı Şarj Powerbank almaktan geçiyor. 

Prime Akşam Fırsatları'nda yer alan bu ürünü kaçırmayın. 

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Prime Akşam Fırsatları'nda yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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