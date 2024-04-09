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Rahatına Düşkün ve Şıklığından Ödün Vermeyen Biriyseniz Kombinlerinizin Parlayan Yıldızı Olacak Şort Etekler

etiket Rahatına Düşkün ve Şıklığından Ödün Vermeyen Biriyseniz Kombinlerinizin Parlayan Yıldızı Olacak Şort Etekler

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 21:13

Her tür kombinle mükemmel uyum sağlayabilen, modanın nabzını tutmanıza yardımcı olacak en şık şort etek modellerini sizler için derledik. Koton, Jimmy Key, Defacto gibi önde gelen markaların en popüler şort etek tasarımlarını bu içerikte bulacaksınız.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 09.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Sevenline Kadın Fitilli Mini Şort Etek

1. Sevenline Kadın Fitilli Mini Şort Etek

Şortlu etek, pamuklu kumaşı sayesinde her mevsimde rahatlıkla tercih edilebilir. Esnekliği ile bilinen fitilli kumaşı, konforu ön planda tutar. İç göstermeme özelliği ile de herkesin gözdesi olmuştur.

'Ürün güzel paketlenmiş ve hızlı bir şekilde elime ulaştı. görseldekinin aynısı . Belinin lastikli esnek oluşu ve şort etek olması da avantaj . Diğer satıcılara oranla da daha uygun fiyata. 2 etek aldım, 2'sini de beğendim. güzel bir ürün. '

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2. Tozlu Yaka - Siyah Şort Etek

2. Tozlu Yaka - Siyah Şort Etek

Bu etek, vücudu saran likralı esnek kumaşıyla son derece rahat ve şık bir seçenek. Normal bel kesimi ile konforu ön planda tutarken, 39 cm boyuyla da mini etek kategorisinde yer alıyor. Hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunan bu etek, stil sahibi kadınların tercihi olacak.

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3. Lela Desenli Beli Lastikli Mini Şort Etek

3. Lela Desenli Beli Lastikli Mini Şort Etek

Lela'nın bahar ve yaz sezonuna özel tasarladığı mini şort etek, yüzde 97 polyester ve yüzde 3 elastan materyali ile konfor ve şıklığı bir arada sunuyor. Bel kısmında yer alan lastik detayı ile kullanım rahatlığı sağlarken, aynı zamanda fit bir görünüm kazandırıyor. Bu şık ve rahat etek, sıcak yaz günlerinde tarzınızı konuşturmanız için ideal bir seçenek olacak.

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4. Jimmy Key Siyah Yüksek Bel Düğme Detaylı Şort Etek

4. Jimmy Key Siyah Yüksek Bel Düğme Detaylı Şort Etek

Jimmy Key markasının lacivert renkli, yüksek bel şort eteği, örme kumaşı ve normal kesimiyle dikkat çekiyor. Bu şık etek, rahatlığı ve esnekliği garantileyen %65 viskoz, %30 polyester ve %5 elastan içerikli bir kumaştan üretilmiştir. S'den XL'a kadar geniş bir beden yelpazesine sahip olan bu etek, herkesin gardırobunda yer almayı hak ediyor.

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5. Hazel Siyah Çift Yırtmaçlı Şort Etek

5. Hazel Siyah Çift Yırtmaçlı Şort Etek

Trendlerden düşmeyen çift yırtmaçlı şort etek, mini etek sevenler için ideal seçim. 2XS- 2XL arası beden seçeneği bulabileceğiniz etek, 199 TL.

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6. Dilvin 80820 Çift Kemerli Şort Etek-Haki

6. Dilvin 80820 Çift Kemerli Şort Etek-Haki

Bu çift kemerli etek, %62 polyester, %33 viskoz ve %5 elastan karışımı ile hem konforlu hem de şık bir seçenek olacak. Trendlere ayak uyduranlar için ideal olan bu haki renkli etek, sadece 849 TL. Modayı yakından takip edenlerin kaçırmaması gereken bu etek, stilinizi bir üst seviyeye çıkaracak.

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7. Koton Açık Mavi Tüvit Kumaş Normal Bel Mini Şort Etek

7. Koton Açık Mavi Tüvit Kumaş Normal Bel Mini Şort Etek

Bu bahar aylarında tüvit kumaşa olan sevginizi, oldukça şık görünen açık mavi renkli şort etekle taçlandırabilirsiniz. Hem şık hem de rahat olan bu etek, normal bel ve mini boyuyla göz alıcı bir görünüm sunuyor. Kendinizi bu etekle yeniden keşfedin ve baharın taze enerjisini stilinize yansıtın!

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8. DeFacto Normal Bel Jean Mini Şort Etek

8. DeFacto Normal Bel Jean Mini Şort Etek

DeFacto Kadın Normal Bel Jean Şort Etek, enerjik ve konforlu bir stil için ideal. Mini modeli ve jean kumaşı ile şıklığı ve güzelliği ön plana çıkaran bu etek, basic tişörtler, triko atletler, balon kollu ve basic gömleklerle harika bir uyum sağlayacak. 

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9. Dilvin 80780 Kapaklı Kruvaze Şort Etek-Gül Kurusu

9. Dilvin 80780 Kapaklı Kruvaze Şort Etek-Gül Kurusu

Dilvin markasının gül kurusu renkli kruvaze kapama şort eteği, hem rahatlığı hem de şıklığı bir arada sunuyor. 36-40 beden aralığına sahip olan bu etek, sadece 529 TL. Hem tarzınıza hem de bütçenize uygun bir seçenek olan bu etek ile kombinlerinizi renklendirebilirsiniz.

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10. Zhva Wear Kadın Pileli Pembe Şort Etek

10. Zhva Wear Kadın Pileli Pembe Şort Etek

Bu şık ve çift katmanlı kumaştan yapılmış etek, hem şık bir görünüm sunuyor hem de içerisindeki şort ile konforunuzu arttırıyor. 33 cm boyundaki pembe eteğin arkası da pileli etek görünümüne sahip. Hem tarzınızı yansıtacak hem de bütçenizi sarsmayacak bu eteğe sadece 389 TL'ye sahip olabilirsiniz.

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11. Koton Modal Karışımlı Mini Şort Etek

11. Koton Modal Karışımlı Mini Şort Etek

Bu ekru renkli, beli lastikli mini şort etek, hem rahatlığı hem de şıklığı bir arada sunuyor. Modal karışımlı kumaşı ve kapaklı bağlama detaylarıyla her kombininize kolayca uyum sağlayabilir. Hem tarzınıza hem de bütçenize uygun fiyatıyla, sadece 499 TL'ye sahip olabilirsiniz.

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