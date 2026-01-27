Rüyalarına Göre Senin Psikolojini Anlatıyoruz!

Sen psikolojik problemlerini görmezden geliyorsun. Senin için hayatta her şey iyi ve güzel... Geride kalan şeyler ise önemsiz. Kendi sorunlarını bir kutuya kapatmış ve kutuyu da kilitlemişsin. Bu sorunlara ne sen ne de bir başka ulaşabiliyor. Ne kadar duygularını gizlemeye çalışsan da bilinçaltın bütün sorunlarını gün yüzüne çıkartıyor. Kendini gizlemek için fazla çabalıyor ve fazla emek gösteriyorsun. Bu çaba sonunda ise seni sıkışmış hissettiriyor. Sen psikolojik olarak gizlendiğin bir durumdasın. Ne mutluluğunu ne mutsuzluğunu gösteriyor ne de birinin sana yardım etmesine müsaade ediyorsun. Senin için şu an hayatında her şey yolunda gidiyor gibi gözüküyor ama aslında kendi için büyük savaşlar veriyorsun. Kimsenin bilip, görmesini istemediğin savaşlar... Bunlarla mücadele ederken çok fazla inciniyor ve yıpranıyorsun. Senin psikolojin yorgun düşmüş durumda. Her seferinde ayağa kalkıyor ama en küçük bir pürüzde tekrar kendini yerde buluyorsun. Psikolojin hem iyi hem de kötü... Kendin gibi, yaşadığın her şeyi de kendi içinde biriktiriyor ve gizliyorsun.