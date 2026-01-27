onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Rüyalarına Göre Senin Psikolojini Anlatıyoruz!

Rüyalarına Göre Senin Psikolojini Anlatıyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
27.01.2026 - 17:01

Rüyalar, bilinçaltının en karmaşık ve gizemli köşelerinden biri. Her gece başımızı yastığa koyduğumuzda, rüyalarımız bizi farklı dünyalara, farklı hikayelere sürüklüyor. Peki, hiç düşündünüz mü? Bu rüyalar aslında sizin psikolojinizi, iç dünyanızı, belki de hiç farkında olmadığınız duygu ve düşüncelerinizi anlatıyor olabilir.

Rüyalarına Göre Senin Psikolojini Anlatıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Bir rüyadan uynadıktan sonra ne hissediyorsun?

4. Sık sık gördüğün bir rüya var mı?

5. Peki rüyalarında düştüğünü ne sıklıkla görüyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Rüyalarında birinden kaçtığın oluyor mu?

7. Rüyalarında genelikle nasıl bir ortamdasın?

8. En son gördüğün rüyayı hatırlıyor musun?

9. Peki rüyanda gördüğün bir şeyi hiç gerçek hayatında da yaşadığın oldu mu?

10. Son olarak yarın yolculuğa çıkacaksın ve rüyanda bu yolculukla ilgili pek iyi şeyler görmedin. Ne yaparsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen psikolojik olarak biraz yıpranmışsın.

Sen psikolojik olarak yıpranmışsın. Her zaman iyiyi ve güzeli arayan birisin. Mutlu olmak, huzurlu olmak için her şeyi yapabilirsin ama karşına çıkan şeyler buna bir türlü müsaade etmiyor. Sen içinde birçok korku biriktiriyorsun. Sevdiğin ve sahip olduğun şeyleri kaybetmekten korkuyorsun. Bu korku da sana yanlış şeyler yaptırıyor. Psikolojik olarak sağlıklı düşünemiyor ve çoğu zaman da kendine haksızlık ediyorsun. Senin düşüncelerin seni ele geçirmekle kalmıyor, hayatının akışını da bozuyor. Kendin ve sevdiklerin için her ne yapıyorsan artık ondan bile korkar hale gelmişsin. Çünkü elindekilerini kaybetmek istemiyorsun. Kendi düşüncelerin ve davranışların en çok sana zarar veriyor. Her zaman bir şeyden umudun var ama içindeki olumsuz düşünceler de umudunu her geçen gün azaltıyor. Sen psikolojik olarak fazla yıprandığın ve aslında güçlü olması için de fazla çabaladığın bir dönemdesin. Korktuğun bütün düşüncelerden kurtulmak için hayatında yeni bir sayfa açmak istiyorsun. Sana ve hayatına iyi gelen insanları yanında istiyor ve bu şekilde psikolojik yıpranmadan kurtulacağını düşünüyorsun.

Sen psikolojik problemlerini görmezden geliyorsun.

Sen psikolojik problemlerini görmezden geliyorsun. Senin için hayatta her şey iyi ve güzel... Geride kalan şeyler ise önemsiz. Kendi sorunlarını bir kutuya kapatmış ve kutuyu da kilitlemişsin. Bu sorunlara ne sen ne de bir başka ulaşabiliyor. Ne kadar duygularını gizlemeye çalışsan da bilinçaltın bütün sorunlarını gün yüzüne çıkartıyor. Kendini gizlemek için fazla çabalıyor ve fazla emek gösteriyorsun. Bu çaba sonunda ise seni sıkışmış hissettiriyor. Sen psikolojik olarak gizlendiğin bir durumdasın. Ne mutluluğunu ne mutsuzluğunu gösteriyor ne de birinin sana yardım etmesine müsaade ediyorsun. Senin için şu an hayatında her şey yolunda gidiyor gibi gözüküyor ama aslında kendi için büyük savaşlar veriyorsun. Kimsenin bilip, görmesini istemediğin savaşlar... Bunlarla mücadele ederken çok fazla inciniyor ve yıpranıyorsun. Senin psikolojin yorgun düşmüş durumda. Her seferinde ayağa kalkıyor ama en küçük bir pürüzde tekrar kendini yerde buluyorsun. Psikolojin hem iyi hem de kötü... Kendin gibi, yaşadığın her şeyi de kendi içinde biriktiriyor ve gizliyorsun.

Sen psikolojik olarak boşlukta olduğun bir dönemdesin.

Sen psikolojik olarak boşlukta olduğun bir dönemdesin. Ne hissettiğini, ne hissetmen gerektiğini hiçbir şey bilmiyorsun. Bu durum senin elini ve kolunu bağlıyor. Sadece hayatını yaşıyorsun. Bir şekilde, bir şeylere devam ediyorsun ama amaçsız bir şekilde ilerliyorsun. Ne yaptığını henüz bilmiyorsun. Günler geçtikçe aslında hayatın kısa olduğunu da fark ediyorsun. Sen psikolojik olarak boşluktasın. Her şeyin anlamsız geldiği bir dönemdesin. Bir şeyler yapsan veya yapmasan sana ne gibi bir katkısı olur bilmiyorsun. Önceden isteklerin, hedeflerin, amaçların ve hayallerin vardı belki ama şimdi onların hiçbirini gözün görmüyor. Tekrar ayağa kalkman için bir şeye ihtiyacın var. Seni mutlu edecek belki tekrar hayal kurdurtacak bir şeye... Psikolojinde yer edinmiş ve uzun yıllardır seninle olan bir düşünce var. Bu düşünce sana zarar veriyor. Seni hem yoruyor hem de hayatı daha anlamsız hale getiriyor. Öncelikle bu düşünceden kurtulmalı ve hayatın sıradan olsada farklılığın sende olduğunu bilmelisin.

Senin psikolojin her şeye rağmen ayakta kalmaya çalışıyor.

Senin psikolojin her şeye rağmen ayakta durmaya çalışıyor. Kendinle çoğu zaman çatışıyor, belki hayatla inatlaşıyor belki de sevdiklerine öfkeleniyorsun. Hayatta mücadele etmen gereken çok şey olduğunu biliyorsun ve bütün bunlar seni yoruyor. Çok ağır şeyler yaşamış ve çok ağır süreçlerden geçmişsin. Atlatamadığın çok şey var. Bunları artık atlatmak gibi bir amacın bile yok. Çünkü o şeylerle yaşamayı öğrenmişsin. Senin psikolojin, yaşadığı her şeye rağmen güçlü durmaya çalışıyor. Kendini sürekli en kötüsüne hazırlaman belki de her zaman tetikte olman seni ve psikolojini güçlü kılıyor. Bir şeyleri görmezden gelmiyorsun, o sorunların, problemlerin her zaman orada olduğunu biliyorsun ama çok fazla üzerinde durmuyorsun. Tek başına kaldığın anda düşünmeye başladığın her şeyi kalabalıkların içindeyken unutuyorsun. Bu nedenle de hayatında her zaman bir insana ihtiyaç duyuyorsun. Sen psikolojik olarak çökmüşsün ama bunu ne sen görüyor ne de bir başkasına gösteriyorsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın