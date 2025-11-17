Ruhuna İyi Gelecek Dekorasyon Akımı Hangisi?
Ev, sadece yaşadığımız yer değil; aslında ruhumuzun bir yansıması. Bazen bir mumun ışığı, bazen sade bir köşe ya da canlı bir renk, iç dünyamızı anlatır. Bu testte, senin ruhuna en iyi gelecek dekorasyon akımını birlikte keşfedeceğiz.
Hadi bakalım, senin tarzın hangisiymiş görelim.👇🏻
1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
2. Hayalindeki mutfak görselini seç!
3. Peki ya salon?
4. Banyo da önemli tabii.
5. Yemek odana bir masa seçer misin?
6. Dekorasyon zevkine güveniyor musun?
7. Yatak odası dekorasyonunda tercihin hangisinden yana olur?
8. Giyinme odası eksik kalamaz :)
9. Bir bahçe hayal et...
10. Son olarak, bu dekorlardan birini seçmeni istiyoruz!
Minimalist akım çünkü sadelikte huzur buluyorsun!
Bohem akım çünkü özgür ruhunla yaşamayı seviyorsun!
İskandinav akım çünkü sıcak bir yaşamı seviyorsun!
Retro akım çünkü enerjik ve canlı bir ruh halin var!
