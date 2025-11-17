onedio
Ruhuna İyi Gelecek Dekorasyon Akımı Hangisi?

miray soysal
17.11.2025 - 11:07

Ev, sadece yaşadığımız yer değil; aslında ruhumuzun bir yansıması. Bazen bir mumun ışığı, bazen sade bir köşe ya da canlı bir renk, iç dünyamızı anlatır. Bu testte, senin ruhuna en iyi gelecek dekorasyon akımını birlikte keşfedeceğiz.

Hadi bakalım, senin tarzın hangisiymiş görelim.👇🏻

1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!

2. Hayalindeki mutfak görselini seç!

3. Peki ya salon?

4. Banyo da önemli tabii.

5. Yemek odana bir masa seçer misin?

6. Dekorasyon zevkine güveniyor musun?

7. Yatak odası dekorasyonunda tercihin hangisinden yana olur?

8. Giyinme odası eksik kalamaz :)

9. Bir bahçe hayal et...

10. Son olarak, bu dekorlardan birini seçmeni istiyoruz!

Minimalist akım çünkü sadelikte huzur buluyorsun!

Senin ruhun karmaşayı değil, dinginliği seviyor. Fazlalıklardan arınmak, sade bir alan yaratmak sana iyi geliyor. Minimalist tarz, hem zihnini hem kalbini ferahlatıyor. Beyazlar, açık tonlar ve doğal dokular seni anlatıyor. Sade bir odada bile derin bir huzur buluyorsun çünkü az ama anlamlı yaşamayı biliyorsun. Evin, bir sığınak gibi olmalı; sessiz ama huzurlu.  Çünkü senin narin ruhun, sadelikle parlıyor!

Bohem akım çünkü özgür ruhunla yaşamayı seviyorsun!

Sen kalıplara sığmayan, özgür ruhlu birisin. Renkler, desenler, doğal kumaşlar ve biraz da dağınık bir düzen seni anlatıyor. Bohem dekorasyon, ruhunun enerjisini tam olarak yansıtıyor. Her köşede bir anı, her eşyada bir hikâye var. Evin, senin dünyan gibi sıcak ve samimi. Kurallardan uzaklaştıkça kendini daha iyi hissediyorsun. Ruhun özgür oldukça, evin de seninle nefes alıyor.

İskandinav akım çünkü sıcak bir yaşamı seviyorsun!

Senin için huzur, sade ama sıcak bir atmosferde gizli. İskandinav tarzı, doğallık ve rahatlığı birleştiriyor. Ahşap dokular, yumuşak battaniyeler, loş ışıklar… Tam senlik! Evim hem estetik hem de yaşanabilir olmalı diyorsun. “Az ama özenli” mottosuyla yaşıyorsun ve bu denge ruhuna iyi geliyor. Her köşede bir rahatlık, her detayda huzur arıyorsun. Senin evin, sakinliğinle güzelleşiyor.

Retro akım çünkü enerjik ve canlı bir ruh halin var!

Senin enerjin yüksek, ruhun da geçmişle bugünü harmanlamayı seviyor. Retro tarz tam sana göre çünkü nostaljiyi modern bir dokunuşla birleştiriyorsun. Canlı renkler, desenli halılar, eski plaklar ve neşeli detaylar… Hepsi ruhunu yansıtıyor. Evin, tıpkı senin gibi; neşeli, samimi ve anılarla dolu. Hayatın ritmini yakalarken, geçmişin sıcaklığını da elinden bırakmayacaksın.

