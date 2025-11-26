Ruh Kanunu: İçsel Yolculuk ve Bilinç Üzerine
İnsanı insan yapan, görünmeyen ve sınırsız bir boyuta bağlı bir gerçekliktir: ruh. Ruh, yalnızca bedeni ayakta tutan bir unsur değildir; o, şuur sahibi, hayatı yöneten ve evrensel düzenin tecellisi olan bir varlıktır. Kur’ân’da ifade edildiği gibi, “Kulir ruhu min emri rabbi” — ruh, Rabbimizin emrinden, İlahi Emir’den gelir. Buradaki “emir” yalnızca bir talimat değildir; ruhun kaynağının emir âlemi oluşudur, yani varlıkların düzenlendiği bilinçli bir kanun. Tıpkı kalbin bedenin işleyişini idare etmesi ve diğer organların da bu düzen içinde var olması gibi ruh da âlemlerin merkezinden gelen bir düzenle varlığını sürdürür.
Ruh, diğer tabiat kanunlarından farklı olarak hem şuur sahibidir hem de bağımsız bir varlığa sahiptir.
Modern psikoloji perspektifinden ruh, bilinçli karar almanın, farkındalığın ve içsel deneyimlerin kaynağıdır.
