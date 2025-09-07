Roma’nın “Aureus” Sistemi: İlk Uluslararası Para Birimi Denemesi

Bu kadar büyük bir imparatorluğun para birimi olmadan olmazdı elbette. Aureus, Roma'nın altın para biriminin adı. Latince altın kelimesine gelen bir ifadeymiş.

Bu paranın sadece günlük alışverişte kullanıldığını düşünme!

Çünkü aureus, günlük alışverişin ötesinde devletin ödemeleri için de kullanılan bir para birimiydi. Nelerde kullanılıyordu peki? Asker maaşlarından ticari anlaşmalara, hatta vergi ödemelerinde de aureus denen para kullanılmış. Yani sıradan bir para biriminden bahsetmiyoruz anlayacağın.

Tabii böyle olunca aureusun önemi Roma için bir başka!

Sadece gündelik hayatta kullanılmayıp maaşlara kadar her yerde kullanılabilen para biriminin Roma için önemli olduğunu anlayabiliyoruz. Yani aureus, halkın ötesinde imparatorluğun da önem verdiği paralardan olmuş.