Roma’nın “Aureus” Sistemi: İlk Uluslararası Para Birimi Denemesi

Meryem Hazal Çamurcu
07.09.2025 - 14:02

Günümüzde nasıl dolar ya da euro, uluslararası para birimlerinden kabul edilebilirse geçmişte de böyle uluslararası para birimleri vardı elbette. En büyük imparatorluklardan Roma'nın uluslararası diyebileceğimiz bir para birimi vardı. İşte aureus para birimi zamanında çok kullanılan ve neredeyse her yerde geçen bir para birimiydi. Neymiş bu aureus, bakalım mı?

Roma İmparatorluğu çok büyük bir imparatorluk.

Bu kadar büyük bir imparatorluğun para birimi olmadan olmazdı elbette. Aureus, Roma'nın altın para biriminin adı. Latince altın kelimesine gelen bir ifadeymiş. 

Bu paranın sadece günlük alışverişte kullanıldığını düşünme!

Çünkü aureus, günlük alışverişin ötesinde devletin ödemeleri için de kullanılan bir para birimiydi. Nelerde kullanılıyordu peki? Asker maaşlarından ticari anlaşmalara, hatta vergi ödemelerinde de aureus denen para kullanılmış. Yani sıradan bir para biriminden bahsetmiyoruz anlayacağın.

Tabii böyle olunca aureusun önemi Roma için bir başka!

Sadece gündelik hayatta kullanılmayıp maaşlara kadar her yerde kullanılabilen para biriminin Roma için önemli olduğunu anlayabiliyoruz. Yani aureus, halkın ötesinde imparatorluğun da önem verdiği paralardan olmuş.

Bu para birimi ilk olarak Sulla Döneminde kullanılmaya başlanmış.

Aureus, Roma için önemli paralardan biriydi. Bu yüzden onun güvenirliğini korumak için belli standartlar oluşturmuşlar. Bu paranın daha güvenilir olması için ağırlığını ve saflığını standart hale getirmişler.

Zaten sağlanan bu güvence sayesinde bu kadar önemli hale geliyor.

Standartını sağlamak için altının ağırlığı çok önemli elbette. Romalılar aureus para birimine güven duyulmasına önem vermişler. Bu güvence sayesinde tüccarlar da rahatça parayı kabul edebilmişler.

Peki bu para neden uluslararası para birimi olarak değerlendiriliyor?

Aureus neden uluslararası para birimi diye soracak olursan bunun nedeni sadece Roma'nın bir imparatorluk olması değil elbette. Bunun yanında Roma'nın ticaret yollarındaki etkisi de paranın uluslararası hale gelmesinde rol oynuyor. Geniş alana yayılan Roma'nın para birimi aureus, farklı kültürler tarafından benimseniyor. 

Bu para birimi bir ticaret dilini haline gelmiş.

Aureus, bir zaman sonra ticaretin dili oluyor. Altın değeri belli olduğu için kolayca ticarette kullanılabiliyor. Sadece Roma'nın tüccarları değil, Roma dışındaki tüccarlar da aureusun değerini bildiği için artık ticari anlaşmalarda kullanılan bir para birimi haline geliyor.

Aureus, bir para biriminden öteydi.

Aureus, para birimi evet ama bunun ötesinde Roma'nın gücünü simgeleyen bir araç aynı zamanda. Roma, otoritesini aslında aureus para birimi üzerinden pekiştiriyordu diyebiliriz. Her yere yayılan aureus sayesinde Roma hem içeride hem dışarıda kendini herkese gösteriyordu.

Zamanla bu para birimi de popülerliğini kaybetmiş.

İmparator Konstantin zamanında artık aureus görülmemeye başlanıyor. Bunun yerine ise solidus geliyor. Yine bir altın para birimi olan solidus, aureus yerine geçen para birimi oluyor.

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
