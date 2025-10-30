onedio
Rock Dünyasının İkonik Kadın Gitaristleri

İrem Coşkun
İrem Coşkun
30.10.2025

Rock sahnesi denilince çoğu kişinin aklına hep erkekler gelir ama gitarıyla ortalığı kasıp kavuran kadınların gücünü görmezden gelmemek lazım! Onlar sadece ritim tutmakla kalmayıp sahnede fırtına gibi esiyorlar! İşte rock dünyasına damgasını vuran o efsane kadın gitaristler! 👇

1. Joan Jett

2. Lita Ford

3. Nancy Wilson

4. Orianthi

5. Kaki King

6. Jennifer Batten

7. Nita Strauss

8. Poison Ivy

9. St. Vincent

10. Suzi Quatro

Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
