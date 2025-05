Risk Alırken Mantıklı mısın, Duygusal mı?

Sen hiçbir zaman mantığınla karar veren biri değilsin. Senin her zaman duyguların ön planda oluyor. Risk alırken de bu durum değişmiyor elbette. Sen o an nasıl hissediyorsan öyle hareket ediyorsun. Yani karşına çıkan riskli durumda önce kalbine soruyorsun, 'Bu riski almalı mıyım, almamalı mıyım?' diye. Duygularının ön planda olması senin için her zaman doğru sonuçlar ortaya çıkarmıyor ama sen yine de duygularınla karar vermekten vazgeçmiyorsun.