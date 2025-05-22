Risk Alırken Mantıklı mısın, Duygusal mı?
Hayatta risk almamız gereken durumlar oluyor. Karşımıza çıkan fırsatlar ve engeller risk almamızı gerektirebiliyor. Böyle anlarda herkesin davranış şekli farklı oluyor. Bazılarımız bu süreçlerde rasyonel şekilde kararlar alırken bazılarımız ise daha duygusal hareket ediyoruz. Peki sen risk alırken mantıklı mı yoksa duygusal mı davranıyorsun merak ediyorsan haydi teste!
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1. Yeni bir iş teklifi aldığını düşünelim. Çok iyi bir teklif ama şehir değiştirmen gerek. Ne yaparsın?
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2. Arkadaşın aradı ve yarın bir seyahate çıkalım dedi. Kabul eder misin?
3. Hayatınla ilgili zor bir karar verdiğinde nasıl hissedersin?
4. Karar aldıktan sonra pişman olduğun oluyor mu?
5. Yeni bir şey denerken seni motive eden şey ne?
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6. Karar verme sürecinde daha çok ne yaparsın?
7. Peki verdiğin kararlar çevren tarafından nasıl tarif edilir?
8. Son bir soru daha. Büyük bir karar vereceğin zaman birine danışır mısın?
Senin her zaman mantığın konuşuyor.
Sen duygularınla karar veriyorsun.
Sen her şeyi dengede tutuyorsun.
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