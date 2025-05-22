Risk Alırken Mantıklı mısın, Duygusal mı?

Senin için ne mantık ne duygu ön planda. Sen bu ikisini en iyi şekilde dengede tutuyorsun. Riskli bir durumla karşılaştığında önce tüm her şeyi öğreniyor ve analiz ediyorsun. Bu bilgileri analiz ettikten sonra da duygularına soruyorsun. Yani sen mantıkla duygularını en iyi şekilde harmanlayıp tüm kararlarını böyle alıyorsun. Zaten en sağlıklısı da böyle olur, öyle değil mi?