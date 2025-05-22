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Risk Alırken Mantıklı mısın, Duygusal mı?

etiket Risk Alırken Mantıklı mısın, Duygusal mı?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
22.05.2025 - 17:01

Hayatta risk almamız gereken durumlar oluyor. Karşımıza çıkan fırsatlar ve engeller risk almamızı gerektirebiliyor. Böyle anlarda herkesin davranış şekli farklı oluyor. Bazılarımız bu süreçlerde rasyonel şekilde kararlar alırken bazılarımız ise daha duygusal hareket ediyoruz. Peki sen risk alırken mantıklı mı yoksa duygusal mı davranıyorsun merak ediyorsan haydi teste!

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1. Yeni bir iş teklifi aldığını düşünelim. Çok iyi bir teklif ama şehir değiştirmen gerek. Ne yaparsın?

2. Arkadaşın aradı ve yarın bir seyahate çıkalım dedi. Kabul eder misin?

3. Hayatınla ilgili zor bir karar verdiğinde nasıl hissedersin?

4. Karar aldıktan sonra pişman olduğun oluyor mu?

5. Yeni bir şey denerken seni motive eden şey ne?

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6. Karar verme sürecinde daha çok ne yaparsın?

7. Peki verdiğin kararlar çevren tarafından nasıl tarif edilir?

8. Son bir soru daha. Büyük bir karar vereceğin zaman birine danışır mısın?

Senin her zaman mantığın konuşuyor.

Mantık senin hayatının olmazsa olmazı. Yani ne karar verecek olursan ol mantığını konuşturuyorsun. Karar verirken her zaman mantığın ön planda. Risk alırken de bu mantık yine ortaya çıkıyor. Kararlarında analiz yeteneğin ve tecrübelerin senin için önemli. Karşına çıkan bir durum olduğunda önce her bilgiye erişiyor, sonra bu bilgilerle en mantıklı kararı veriyorsun. Hele risk alacaksan bu süreç çok daha detaylı oluyor.

Sen duygularınla karar veriyorsun.

Sen hiçbir zaman mantığınla karar veren biri değilsin. Senin her zaman duyguların ön planda oluyor. Risk alırken de bu durum değişmiyor elbette. Sen o an nasıl hissediyorsan öyle hareket ediyorsun. Yani karşına çıkan riskli durumda önce kalbine soruyorsun, 'Bu riski almalı mıyım, almamalı mıyım?' diye. Duygularının ön planda olması senin için her zaman doğru sonuçlar ortaya çıkarmıyor ama sen yine de duygularınla karar vermekten vazgeçmiyorsun.

Sen her şeyi dengede tutuyorsun.

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Senin için ne mantık ne duygu ön planda. Sen bu ikisini en iyi şekilde dengede tutuyorsun. Riskli bir durumla karşılaştığında önce tüm her şeyi öğreniyor ve analiz ediyorsun. Bu bilgileri analiz ettikten sonra da duygularına soruyorsun. Yani sen mantıkla duygularını en iyi şekilde harmanlayıp tüm kararlarını böyle alıyorsun. Zaten en sağlıklısı da böyle olur, öyle değil mi?

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