Reyting Düşüşüne Acil Müdahale Geldi: Ünlü Oyuncu Kadroya Dahil Oldu

Reyting Düşüşüne Acil Müdahale Geldi: Ünlü Oyuncu Kadroya Dahil Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
29.10.2025 - 15:38

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Çarpıntı dizisi yayın hayatına devam ediyor. Dizi başlamadan önce Sibel Taşçıoğlu’nun Kızılcık Şerbeti’nden sonraki ilk projesi olacağı için beklenti epey yüksekti. Hatta aynı gün yayınlanması hayranların en büyük isteğiydi. Ancak Çarpıntı reytinglerde beklenen yükselişi yaşayamadı.

Şimdiyse dizinin kadrosuna nabızların yükselmesi adına yeni bir oyuncu dahil oldu. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kerem Bürsin ve Lizge Cömert’in başrolündeki dizide Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır’ın yer alması da epey heyecanlandırmıştı.

Kerem Bürsin ve Lizge Cömert'in başrolündeki dizide Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'ın yer alması da epey heyecanlandırmıştı.

Dizinin oyuncu kadrosu harika desek yeridir. Hikaye de ilgilisine merak uyandıracak cinsten. Ancak reytingler beklenenin altında. Birsen Altuntaş da kadroya katılacak başarılı oyuncuyu açıkladı.

İlker Aksum, Halit rolü için Çarpıntı’yla anlaştı.

İlker Aksum, Halit rolü için Çarpıntı'yla anlaştı.

Aksum, Deniz Çakır’ın hayat verdiği Hülya’nın eski eşi olarak dizide yer alacak. İkizler Sezin ve Murat’ın babası olacak. Bakalım neler izleyeceğiz!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
