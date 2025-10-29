Reyting Düşüşüne Acil Müdahale Geldi: Ünlü Oyuncu Kadroya Dahil Oldu
Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Çarpıntı dizisi yayın hayatına devam ediyor. Dizi başlamadan önce Sibel Taşçıoğlu’nun Kızılcık Şerbeti’nden sonraki ilk projesi olacağı için beklenti epey yüksekti. Hatta aynı gün yayınlanması hayranların en büyük isteğiydi. Ancak Çarpıntı reytinglerde beklenen yükselişi yaşayamadı.
Şimdiyse dizinin kadrosuna nabızların yükselmesi adına yeni bir oyuncu dahil oldu. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kerem Bürsin ve Lizge Cömert’in başrolündeki dizide Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır’ın yer alması da epey heyecanlandırmıştı.
İlker Aksum, Halit rolü için Çarpıntı’yla anlaştı.
