Replay Yapmaktan Sıkılmayacağın Şarkıyı Öneriyoruz!

21.01.2026 - 19:16

Bazı şarkılar vardır, bir kere dinleyerek asla tadı çıkmaz! Biter bitmez tekrar başa sarmak ve aynı duyguları tekrar hissetmek istersin. Çünkü o şarkı adeta senin için yazılmıştır. Peki senin replay tuşunu durmadan kullandıran şarkı hangisi? 

Şimdi testi çöz! ✨

1. İlk soruyla başlayalım. Gün içinde ne sıklıkla müzik dinlersin?

2. En çok hangi anlarda müzik dinlersin?

3. Genellikle bir şarkıyı "replay" yapma sebebin ne oluyor?

4. Dinlediğin şarkı sende nasıl bir his bırakmalı?

5. Aşk senin için hangisine daha yakın?

6. "Replay" tuşuna bastığında ne olsun istersin?

7. Müzik dinlemek senin için ne ifade ediyor?

8. Son olarak, genelde ne tür müzik dinlersin?

Bulutsuzluk Özlemi - Sözlerimi Geri Alamam

Feridun Düzağaç – Beni Bırakma

Buray - Kış Bahçeleri

Pinhâni – Aşk Bir Mevsim

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
