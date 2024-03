Renk Testine Göre Senin Hayatını Domine Eden Duygu Hangisi?

Korku, senin hayatının en büyük hükümdarı. Her anını, her nefesini belirliyor. Adeta bir hayalet gibi sürekli peşinde dolaşıyor, seni sıkı bir şekilde sarıp sarmalıyor. İçinde bulunduğun her durumda, her kararında bu korku senin üzerinde bir baskı oluşturuyor, adeta senin hayatını bir labirent haline getiriyor. Bir adım atmak istiyorsun, belki de hayatının en önemli adımını atmak üzeresin, ama bir türlü cesaret edemiyorsun. Çünkü o korku orada, hemen yanı başında, seni durduruyor, seni engelliyor. İçinde bir yerlerde bir ses, 'Risk al, cesaret et!' diye bağırıyor ama korkunun o buz gibi eli ağzını kapıyor, sesini kısıyor. Korkuların seni esir alıyor, seni bağlıyor ve adeta bir kukla gibi yönetiyor. Ancak unutma, bu korkularla yüzleşmek, onları kabullenmek ve onlarla savaşmak senin elinde. Korkularınla dans etmeyi öğren, onları birer birer yenebilirsin. Hayatının kontrolünü tekrar eline alabilir, korkularınla başa çıkabilirsin. Korkularınla yüzleşmek, onları yenmek ve hayatına yön vermek senin elinde. Bu korkular senin değil, sen korkularının efendisi olmalısın.