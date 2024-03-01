Renk Testine Göre Senin Hayatını Domine Eden Duygu Hangisi?
Renk Testine Göre Senin Hayatını Domine Eden Duygu Hangisi?
Renk testine göre senin hayatını domine eden duyguyu ortaya çıkarıyoruz!
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım bu görsele bakmak seni rahatsız etti mi?
4. Peki bu görsel sana ne hissettirdi?
5. Bu görsele 5 saniye bak ve gözlerini kapat. Hafızanda hangi renk canlanıyor?
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6. Bu görsellerden birini seçer misin?
7. Şimdi bize bir yeşil tonu seç bakalım!
8. Bu görsel sana ne hissettirdi?
9. Seç bakalım birini!
10. Son olarak bu palete bir renk daha ekleme hakkın var. Hangi rengi eklersin?
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Seni domine eden duygu korku...
Seni domine eden duygu pişmanlık...
Seni domine eden duygu sevgi...
Seni domine eden duygu yalnızlık...
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Seni domine eden duygu sevgi...