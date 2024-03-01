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Renk Testine Göre Senin Hayatını Domine Eden Duygu Hangisi?

Renk Testine Göre Senin Hayatını Domine Eden Duygu Hangisi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
01.03.2024 - 17:17

Renk testine göre senin hayatını domine eden duyguyu ortaya çıkarıyoruz!

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım bu görsele bakmak seni rahatsız etti mi?

3. Söyle bakalım bu görsele bakmak seni rahatsız etti mi?

4. Peki bu görsel sana ne hissettirdi?

4. Peki bu görsel sana ne hissettirdi?

5. Bu görsele 5 saniye bak ve gözlerini kapat. Hafızanda hangi renk canlanıyor?

5. Bu görsele 5 saniye bak ve gözlerini kapat. Hafızanda hangi renk canlanıyor?
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6. Bu görsellerden birini seçer misin?

7. Şimdi bize bir yeşil tonu seç bakalım!

8. Bu görsel sana ne hissettirdi?

8. Bu görsel sana ne hissettirdi?

9. Seç bakalım birini!

10. Son olarak bu palete bir renk daha ekleme hakkın var. Hangi rengi eklersin?

10. Son olarak bu palete bir renk daha ekleme hakkın var. Hangi rengi eklersin?
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Seni domine eden duygu korku...

Korku, senin hayatının en büyük hükümdarı. Her anını, her nefesini belirliyor. Adeta bir hayalet gibi sürekli peşinde dolaşıyor, seni sıkı bir şekilde sarıp sarmalıyor. İçinde bulunduğun her durumda, her kararında bu korku senin üzerinde bir baskı oluşturuyor, adeta senin hayatını bir labirent haline getiriyor. Bir adım atmak istiyorsun, belki de hayatının en önemli adımını atmak üzeresin, ama bir türlü cesaret edemiyorsun. Çünkü o korku orada, hemen yanı başında, seni durduruyor, seni engelliyor. İçinde bir yerlerde bir ses, 'Risk al, cesaret et!' diye bağırıyor ama korkunun o buz gibi eli ağzını kapıyor, sesini kısıyor. Korkuların seni esir alıyor, seni bağlıyor ve adeta bir kukla gibi yönetiyor. Ancak unutma, bu korkularla yüzleşmek, onları kabullenmek ve onlarla savaşmak senin elinde. Korkularınla dans etmeyi öğren, onları birer birer yenebilirsin. Hayatının kontrolünü tekrar eline alabilir, korkularınla başa çıkabilirsin. Korkularınla yüzleşmek, onları yenmek ve hayatına yön vermek senin elinde. Bu korkular senin değil, sen korkularının efendisi olmalısın.

Seni domine eden duygu pişmanlık...

Seni domine eden duygu pişmanlık. Hayatının her köşesinde, her kararının ardında, her adımında pişmanlık duygusu seni takip ediyor. Bu duygu, adeta bir hayalet gibi seni izliyor, seni domine ediyor ve hatta seni yönetiyor. Yanlış yapmaktan, hata yapmaktan o kadar çok korkuyorsun ki, bu korku seni adeta bir kafese kapatıyor. Bu korku, seni aslında olmak istediğin kişi olmaktan alıkoyuyor. İçindeki o cesur, özgür ve tutkulu kişi, pişmanlık duvarlarına çarparak geri dönüyor. Her seferinde bir adım atmayı deniyor ama pişmanlık duygusu onu geri çekiyor. Bir nevi, hayatını pişmanlık duygusu yönetiyor ve aslında pişman olmamak için hareket dahi edemiyorsun. İronik bir şekilde, pişman olmamak için hareketsiz kalıyorsun. Bu durum, adeta bir paradoks yaratıyor: Pişman olmamak için hareketsiz kalıyorsun ama hareketsiz kaldığın için de pişman oluyorsun. Bu hikayenin sonu ne olacak? Pişmanlık duygusuyla dolu bu hayat, belki de bir gün cesaretin ve özgürlüğün zaferiyle son bulacak. Belki de bir gün, pişmanlık duygusu yerini cesarete, özgürlüğe ve tutkuya bırakacak. Kim bilir? Belki de bu hikaye, senin hikayen olmaktan çıkıp, cesaretin hikayesi olacak.

Seni domine eden duygu sevgi...

Hayatının en büyük yöneticisi, en etkili kumandanı sevgi... Evet, doğru duydunuz! Senin dünyanı şekillendiren, seni sen yapan, hareketlerini belirleyen duygu sevgi. Her bir hücren, her bir damarın sevgiyle atıyor, nefes alıyor. Nerede minik bir sevgi tohumu görürsen, hemen oraya yöneliyorsun, o senin yeni dünyan oluyor. O sevginin peşinden koşuyorsun, adeta bir maratoncu gibi durmaksızın, yorulmaksızın. Ancak unutma, bu süreçte kendini unutuyorsun, kendi isteklerini, hayallerini bir kenara bırakıyorsun. Kendini sevgiye adıyorsun ama bu senin hayatının tamamını kapsamıyor. Sevgiye olan bu tutkun, bu bağımlılık aynı zamanda sana zarar da veriyor. Çünkü karşındaki sevginin ne kadar gerçek olduğunu, ne kadar samimi olduğunu bilmiyorsun. Belki de bir illüzyon peşindesin, belki de bir hayal kırıklığına doğru koşuyorsun. Bu yüzden, sevgiye olan bu tutkunu biraz da olsa kontrol altına alman gerekiyor. Kendine de zaman ayırman, kendi hayallerini, isteklerini de önemseyerek hayatına yön vermen gerekiyor.

Seni domine eden duygu yalnızlık...

Yalnızlık, senin hayatının gizli hükümdarı... Bu duygu, senin hayatının perde arkasındaki sessiz ama etkili yöneticisi. Yalnızlık, senin günlük hayatını, seçimlerini ve hatta duygusal tepkilerini bile şekillendiriyor. O, ne zaman sahneye çıksa, sen işte o zaman gerçek benliğini bir kenara bırakıp, bir başkasının sen olmasına izin veriyorsun. Yalnızlık düşüncesi, senin içinde derin bir korku uyandırıyor. Bu korku, adeta bir hayalet gibi senin peşini bırakmıyor ve her adımını gölgelemeye devam ediyor. Bu korkuyla attığın her adım, seni bir hatanın eşiğine getiriyor. Yalnızlık, senin hayatında istemediğin bir misafir, bir davetsiz ziyaretçi. Hayatının hiçbir anında yalnız olmak istemeyen biri olarak, yalnızlık düşüncesi senin zihninde belirdiği anda, en yakınındaki kişiye sarılıyorsun. Bu, adeta bir savunma mekanizması gibi çalışıyor. Yalnızlık fikri, senin kafanda belirdiği anda, elini en yakınındaki kişiye uzatıyorsun. Bu, bir çeşit koruma içgüdüsü, bir tür hayatta kalma stratejisi.

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Seni domine eden duygu sevgi...