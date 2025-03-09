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Elon Musk'ın Bazı Geceler Tek Başına Mars'a Dalıp İçli İçli Ağlayarak Dinlediği 13 Şarkı

etiket Elon Musk'ın Bazı Geceler Tek Başına Mars'a Dalıp İçli İçli Ağlayarak Dinlediği 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
09.03.2025 - 23:34

Elon Musk'ın bazı geceler tek başına Mars'a dalıp içli içli ağlayarak dinlediği şarkılardan bir liste hazırlamak istedik... İşte tüm uzay boşluğunda bangır bangır çalan o şarkılar!

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1. Pinhani - Dön Bak Dünyaya

2. İsmail YK - Nerdesin

3. Aleyna Tilki - Bekleyenim

4. Emre aydın - Hoşçakal

5. İrem - Git

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6. Sezen Aksu - Gülümse

7. Cem Karaca - Bekle Beni

8. Sertab Erener - Olsun

9. Melike Şahin - Durma Yürüsene

10. Murat Göğebakan - Yaralı

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11. Hadise - Küçük Bir Yol

12. Cengiz Kurtoğlu & Hakan Altun - Yorgun Yıllarım

13. Hakan Altun - Bir Telefon

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
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