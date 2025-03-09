Elon Musk'ın Bazı Geceler Tek Başına Mars'a Dalıp İçli İçli Ağlayarak Dinlediği 13 Şarkı
Elon Musk'ın Bazı Geceler Tek Başına Mars'a Dalıp İçli İçli Ağlayarak Dinlediği 13 Şarkı
Elon Musk'ın bazı geceler tek başına Mars'a dalıp içli içli ağlayarak dinlediği şarkılardan bir liste hazırlamak istedik... İşte tüm uzay boşluğunda bangır bangır çalan o şarkılar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Pinhani - Dön Bak Dünyaya
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. İsmail YK - Nerdesin
3. Aleyna Tilki - Bekleyenim
4. Emre aydın - Hoşçakal
5. İrem - Git
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sezen Aksu - Gülümse
7. Cem Karaca - Bekle Beni
8. Sertab Erener - Olsun
9. Melike Şahin - Durma Yürüsene
10. Murat Göğebakan - Yaralı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Hadise - Küçük Bir Yol
12. Cengiz Kurtoğlu & Hakan Altun - Yorgun Yıllarım
13. Hakan Altun - Bir Telefon
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın