Bize Rastgele Bir Gününü Anlat, Gün Boyunca Replay Yapacağın O Şarkıyı Söyleyelim!

Her günümüz farklı bir ritme sahip. Kimi günler enerjik ve hareketli, kimi günler sakin ve huzurlu… Peki, senin sıradan bir günün hangi şarkının temposuna uyuyor? Sabah nasıl uyanıyorsun, gün içinde neler yapıyorsun, akşamları nasıl vakit geçiriyorsun?

Bize bir gününü anlat, biz de senin ruhuna en uygun, gün boyu replay’e alacağın o şarkıyı söyleyelim! 🎧✨