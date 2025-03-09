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Bize Rastgele Bir Gününü Anlat, Gün Boyunca Replay Yapacağın O Şarkıyı Söyleyelim!

etiket Bize Rastgele Bir Gününü Anlat, Gün Boyunca Replay Yapacağın O Şarkıyı Söyleyelim!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
09.03.2025 - 23:35

Her günümüz farklı bir ritme sahip. Kimi günler enerjik ve hareketli, kimi günler sakin ve huzurlu… Peki, senin sıradan bir günün hangi şarkının temposuna uyuyor? Sabah nasıl uyanıyorsun, gün içinde neler yapıyorsun, akşamları nasıl vakit geçiriyorsun?

Bize bir gününü anlat, biz de senin ruhuna en uygun, gün boyu replay’e alacağın o şarkıyı söyleyelim! 🎧✨

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1. Güne saat kaçta başlarsın?

2. Yemek alışkanlıklarını sorsak?

3. Gün içinde hangi müzikleri dinlersin?

4. Diyelim ki bugün yağmurlu bir gün. Bu günü geçirirken elinde ne olurdu?

5. Hangi film türü sana daha fazla hitap ediyor?

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6. Uyumadan önce genelde en son baktığın şey ne oluyor?

7. Gününün büyük bir kısmını evde mi geçiriyorsun yoksa dışarıda mı?

8. Peki ya gün içinde kendine ve evine yeterince vakit ayırabiliyor musun?

9. Her ne kadar yoğun olursan ol müziksiz bir gün geçiremem diyenlerden misin?

Ayaza Serdim

Deli Kan

Sevmeyi Denemedin

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Ecivicivokke
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