onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Terapistlere Göre Her Çiftin Ustalaşması Gereken 11 İletişim Taktiği

etiket Terapistlere Göre Her Çiftin Ustalaşması Gereken 11 İletişim Taktiği

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
09.03.2025 - 23:46

Birçok uzmana göre sağlıklı ilişki kurmanın temeli etkili iletişimden geçiyor. Peki ama nedir bu iletişim? Basit ve akıcı olsa da etkili sayılır mı? Veya sadece duyguların ve hislerin detaylı şekilde analiziyle mi elde edilir?

Sizler için bu içerikte bazı ilişkiler için kurtarıcı olacak iletişim kurma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Hem de uzman terapist önerilerini dikkate alarak...

İşte ilişkide doğru ve etkili iletişim kurma yolları!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Karşınızdaki aktif dinleyin.

Etkili iletişimde karşıdaki kişiyi dinlemek çok önemlidir. Ama onu aktif olarak dinlemek daha da önemlidir. Yani karşınızdaki kişi konuşurken aslında dediklerini takip ettiğinizi ve önemsediğinizi gösteren mimikler yapmanız veya 'dediklerini anlıyorum' gibi şeyler söylemeniz gerekir. Böylece ona kendini duyulmuş ve kendini açıklamış hissettirebilir, sorunları daha çabuk çözebilirsiniz.

2. Suçlamaların yerine "ben"li ifadeler kullanın.

Çiftler arasındaki tartışmaların çoğu tartışmalar ve suçlamalardan ibarettir. Bu durum sadece karşı tarafa kendini değersiz hissettirmez, aynı zamanda gerginlik seviyesini artırabilir. Bu tür konuları sağlıklı şekilde tartışmak için 'Sen böyle yapıyorsun, şöyle yapıyorsun' gibi cümleleri hayatınızdan çıkarmanız gerekir. Bunun yerine 'Böyle olsa daha iyi olurdu' ya da 'Şöyle olsun isterdim' gibi özneyi kendiniz yaptığınız cümleler kurabilirsiniz.

3. Vücut dilinin önemini küçümsemeyin.

İletişim sadece konuşma yoluyla olmaz, bir miktar da vücut yoluyla gerçekleşir. Yani diliniz bir şey derken bedeniniz başka bir şey ifade ediyorsa dediklerinizin beklenen etkiyi yapması da pek mümkün olmaz. Aynı durum partnerinizin konuşmaları ve vücut dili için de geçerlidir. Yani temel vücut dili hakkında kendinizi geliştirmeniz, karşınızdakini daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.

4. Sorunlarla birlikte mücadele edin.

İlişkide bazen karşınızdakiyle aynı tarafta olduğunuzu unutuyor olabilirsiniz. Ama iki kişi bir araya geldiğinde aslında hayattaki bir çok şeye karşı birlikte mücadele ediyor demektir. Dolayısıyla bu gerçeği hem kendinize hem sevdiğiniz kişiye daha sık hatırlatmanız, sağlıklı iletişim için etkili bir adım olacaktır.

5. Orta yolda buluşmayı öğrenin.

Birlikte olduğunuz kişiyle her zaman aynı fikirde olacaksınız diye bir şey yok. Hatta birçok uzmana göre durum böyle olsa birçok ilişki sıkıcı ve monoton hale gelirdi. Dolayısıyla aynı fikirde olmadığınız zamanlarda en iyi çözüm tartışmak yerine orta yolda buluşmayı denemektir. Kimi zaman sizin kimi zaman da karşı tarafın fedakarlık yapması sayesinde önemli sorunlar hızla çözülebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İşler çok kızıştığında mola hakkını kullanın.

Hayatta bazen tartışmaları yönetmek o kadar kolay olmayabilir ve ufak atışmalarla başlayan sözler bir anda kırıcı hale gelebilir. Bu tür durumlarda, biraz durup geri çekilmek ve mola hakkını kullanmak gayet mantıklıdır. Mesela işlerin kızıştığını hissettiğinizde düşünmek için biraz zamana ihtiyacınız olduğunu söyleyerek odadan çıkabilir ve her iki tarafa da sakinleşmesi için gereken süreyi tanıyabilirsiniz.

7. İlişki gidişatını düzenli olarak kontrol edin.

İlişkilerin hiçbiri stabil bir rotada seyretmez. Aksine inişli çıkışlı bir yol izler. Bu nedenle karşınızdaki insanla birlikte ilişkinin gidişatını ara sıra kontrol etmeniz, son derece faydalı olabilir. Çünkü bu sayede birlikte katettiğiniz yolun farkına daha iyi varabilir, hataları daha iyi anlayabilir ve önünüzdeki yolu daha mantıklı şekilde belirleyebilirsiniz.

8. Duyguları empati yoluyla anlamaya çalışın.

Etkili iletişimin temelinde her zaman empati vardır. Yani yapması söylemesinden daha zor olsa da kesinlikle kendinizi karşı tarafın yerine koymanız gerekir. Böylece onun duygu ve düşüncelerini gerçekten anlayabilir, olaylara onun açısından bakmayı öğrenebilirsiniz. Böylece karşılıklı anlayışa dayanan bir ilişki kurabilir ve aranızdaki bağı pekiştirebilirsiniz.

9. Geçmişi sürekli olarak gündeme getirmeyin.

Tartışmalarda en sık rastlanan durumlardan biri sürekli geçmişi gündeme getirme halidir. Aslında bu da tartışmayı esas konudan uzaklaştırarak sorunların çözülmesini zorlaştıran bir hatadır. Bu nedenle eski konuları tekrar tekrar masaya yatırmayacağınızı fark etseniz bile, ilişkide epey yol katedebilirsiniz.

10. Kendinizi açıkça ifade ettiğinizden emin olun.

Partnerinize duygu ve düşüncelerinizi anlatırken mümkün oldukça açık ve net ifadeler kullanmanız gerekir. Çünkü ucu açık ve belirsiz cümleler kurmak onun kafasını karıştıracak veya konuyu yanlış anlamasına neden olacaktır. Haliyle bir sorunu çözmek veya fikrinizi ona anlatmak istiyorsanız anlaşılır bir dil kullandığınızdan da emin olmalısınız.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Zamanlamayı doğru ayarlayın.

Elbette hayatta her şeyin bir zamanı vardır. Örneğin; önemli konuları arkadaş ortamında tartışmak, mutsuz anında ona ek bir sorunla gitmek veya meşgul olduğunda ona kendinizi uzun uzun anlatmaya çalışmak çok yanlıştır. Eğer belirli bir sorun olduğunu düşünüyor ve bunu gerçekten etraflıca konuşmak istiyorsanız zamanlamayı da ona göre tercih etmelisiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Merlot Vinho
Merlot Vinho
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın