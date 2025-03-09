Terapistlere Göre Her Çiftin Ustalaşması Gereken 11 İletişim Taktiği
Terapistlere Göre Her Çiftin Ustalaşması Gereken 11 İletişim Taktiği
Birçok uzmana göre sağlıklı ilişki kurmanın temeli etkili iletişimden geçiyor. Peki ama nedir bu iletişim? Basit ve akıcı olsa da etkili sayılır mı? Veya sadece duyguların ve hislerin detaylı şekilde analiziyle mi elde edilir?
Sizler için bu içerikte bazı ilişkiler için kurtarıcı olacak iletişim kurma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Hem de uzman terapist önerilerini dikkate alarak...
İşte ilişkide doğru ve etkili iletişim kurma yolları!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Karşınızdaki aktif dinleyin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Suçlamaların yerine "ben"li ifadeler kullanın.
3. Vücut dilinin önemini küçümsemeyin.
4. Sorunlarla birlikte mücadele edin.
5. Orta yolda buluşmayı öğrenin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. İşler çok kızıştığında mola hakkını kullanın.
7. İlişki gidişatını düzenli olarak kontrol edin.
8. Duyguları empati yoluyla anlamaya çalışın.
9. Geçmişi sürekli olarak gündeme getirmeyin.
10. Kendinizi açıkça ifade ettiğinizden emin olun.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Zamanlamayı doğru ayarlayın.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın