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"Bu Şarkıyı Ben Keşfettiğim İçin Kimseyle Paylaşmak İstemiyorum" Demenin Haklı Gururunu Yaşatacak 13 Şarkı

etiket "Bu Şarkıyı Ben Keşfettiğim İçin Kimseyle Paylaşmak İstemiyorum" Demenin Haklı Gururunu Yaşatacak 13 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
09.03.2025 - 23:35

Kimsenin keşfetmesini istemeyeceğiniz kadar güzel bir şarkı dinlediğimizde o şarkıyı kutsal sayarız ve bazen kendimizden bile sakınır, en özel anlarımıza saklarız. İşte her dinlendiğinde insanı başka dünyalara götüren şarkıların bir kısmını aşağıda derledik!

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1. Hareket Vakti

2. Düşünme Sev

3. Bir Sebebi Var

4. Sarılsak Geçerdi

5. Derin Duygular

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6. Bir Çapkına Yangınım

7. Sen Hep Benimsin

8. Neyleyim

9. Boncuk

10. Çık Aradan

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11. Hemsaye

12. Anılar

13. Sürgün

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