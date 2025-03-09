"Bu Şarkıyı Ben Keşfettiğim İçin Kimseyle Paylaşmak İstemiyorum" Demenin Haklı Gururunu Yaşatacak 13 Şarkı
"Bu Şarkıyı Ben Keşfettiğim İçin Kimseyle Paylaşmak İstemiyorum" Demenin Haklı Gururunu Yaşatacak 13 Şarkı
Kimsenin keşfetmesini istemeyeceğiniz kadar güzel bir şarkı dinlediğimizde o şarkıyı kutsal sayarız ve bazen kendimizden bile sakınır, en özel anlarımıza saklarız. İşte her dinlendiğinde insanı başka dünyalara götüren şarkıların bir kısmını aşağıda derledik!
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1. Hareket Vakti
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2. Düşünme Sev
3. Bir Sebebi Var
4. Sarılsak Geçerdi
5. Derin Duygular
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6. Bir Çapkına Yangınım
7. Sen Hep Benimsin
8. Neyleyim
9. Boncuk
10. Çık Aradan
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11. Hemsaye
12. Anılar
13. Sürgün
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